اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری با رسانه‌ها درباره آخرین وضعیت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و فرآیند مذاکرات با آمریکا توضیح داد. وی با اشاره به پیچیدگی موضوعات و تجربه گذشته، بر نیاز به احتیاط و دوراندیشی در هر گام تأکید کرد. به گفته وی، در این مرحله تمرکز بر خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان بوده و درباره موضوع هسته‌ای صحبتی نشده است. بقایی همچنین درباره مدیریت تردد در تنگه هرمز و حق حاکمیت ایران به عنوان دولت ساحلی صحبت کرد و اعلام کرد که اقدامات ایران منطبق با حقوق بین‌الملل است.

به گزارش مشرق، اسماعیل بقائی روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در استانداری همدان برگزار شد، در پاسخ به پرسش در خصوص آخرین وضعیت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و روند آن، اظهار کرد: ما یک روند تقریباً دو ماهه را از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۹ فروردین و فرایندی که با میانجیگری پاکستان آغاز شد، پشت سر گذاشته‌ایم.

وی ادامه داد: این روند فراز و نشیب‌های زیادی داشته است و دلیل عمده آن این بوده که طرف آمریکایی الگوی مذاکراتی متعارفی ندارد؛ مواضع ضدونقیض مقام‌های آمریکایی و تغییر مکرر دیدگاه‌های آن‌ها از طریق رسانه‌ها، هم کار میانجی‌ها را دشوار کرده و هم باعث طولانی شدن روند شده است. بقائی با اشاره به بدعهستی‌های آمریکا در قبال ایران، تصریح کرد: ما مسوولیت داریم که این روند دیپلماتیک را با بدبینی دنبال کنیم؛ چرا که تجربه یک‌سال‌ونیم مذاکره با طرف آمریکایی و بدعهستی‌ها و جنایات آنان در حین مذاکرات پیشین، ایجاب می‌کند که با احتیاط و دوراندیشی فوق‌العاده زیاد هر گامی را با دقت برداریم.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه موضوعات بین ایران و آمریکا بسیار پیچیده است، افزود: با توجه به تجارب قبلی، در این مرحله تمرکز بر خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان بوده و تصمیم بر این شد که در مورد موضوع هسته‌ای صحبتی نشود. وی گفت: این توافق نهایی بین ایران و آمریکا نیست، بلکه تفاهمی است که رئوس کلی مباحث اختلافی را مطرح کرده و مشخص می‌کند که جنگ خاتمه خواهد یافت.

بقایی ادامه داد: درباره موضوع هسته‌ای نیز قرار است در یک بازه زمانی ۶۰ روزه گفتگو شود بنابراین در این مرحله راجع به جزئیات آن صحبتی مطرح نمی‌شود. بقائی افزود: تعرضات به کشتیرانی ایران و مسائل مربوط به تنگه هرمز، از جمله موضوعات مورد گفتگو در این مرحله است.

وی در خصوص زمان احتمالی امضای این تفاهم‌نامه گفت: درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم؛ اگرچه فردا نخواهد بود اما احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست. بقایی افزود: با این حال، به دلیل تزلزل طرف مقابل در هرگونه اظهارنظر درباره این روند باید محتاط باشیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه، با اشاره به برخی مواضع ایالات متحده درباره تحولات منطقه، اظهار کرد: اینکه آمریکا برخی موضوعات را نمی‌پذیرد، مسئله‌ای برای ما ایجاد نمی‌کند؛ ما باید بر اساس منافع خود و در چارچوب حقوق بین‌الملل اقدام کنیم، هر جا که تشخیص دهیم منافع ملی ما اقتضا می‌کند و اقدام ما منطبق با حقوق بین‌الملل است، فارغ از خواست و تحلیل آمریکا عمل خواهیم کرد.

بقایی با اشاره به موضوع تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز از منظر حقوق بین‌الملل در محدوده آب‌های سرزمینی ایران و عمان به عنوان دو دولت ساحلی قرار دارد و اعمال حاکمیت ایران در این منطقه، در راستای تأمین امنیت ملی و اعمال حق حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران است؛ موضوعی که در حقوق بین‌الملل نیز پذیرفته شده است. وی افزود: هرچند ایران به کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ نپیوسته است اما بر اساس حقوق عرفی بین‌المللی، رژیم حقوقی حاکم بر تردد کشتی‌ها در این تنگه مشخص است.

تجربه دو تا سه ماه گذشته نیز نشان داده است که آمریکا و رژیم صهیونیستی از این آبراه برای تهدید امنیت ملی و نقض حاکمیت ملی ایران سوءاستفاده کرده‌اند و این وضعیت، ایران را مجاز می‌کند تدابیر لازم را برای جلوگیری از تداوم چنین شرایطی اتخاذ کند. سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: اقداماتی که ایران انجام داده، کاملاً منطبق با حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی کشور است و در ادامه نیز با همکاری عمان و مشورت با کشورهای منطقه پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: ما تصریح کرده‌ایم که مدیریت تردد ایمن در تنگه هرمز، هم در راستای صیانت از منافع و امنیت ملی ایران و هم در جهت تأمین خیر عمومی جامعه بین‌المللی است و طبیعی است که جامعه بین‌المللی از تضمین ایمنی تردد در این آبراه مهم استقبال کند. وی در ادامه با اشاره به برخی مباحث مطرح‌شده درباره هزینه‌های خدمات مرتبط با مدیریت تردد، گفت: اصل موضوع این است که ایران به عنوان دولت ساحلی با همکاری عمان، باید بتواند تدابیر لازم را برای مدیریت تردد در تنگه هرمز اتخاذ کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: طرف مقابل به هیچ عنوان عملکرد مناسبی در ایفای تعهدات خود نداشته است و ما نیز باید متناسب با آن پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهیم. وی همچنین گفت: تعهدات به نحوی تنظیم می‌شود که متناظر باشد و در هر مرحله اگر طرف مقابل از انجام تعهدات خودداری کند، متقابلاً ایران نیز مجاز خواهد بود اقدام متقابل انجام دهد.

بقایی افزود: در روابط بین‌الملل می‌دانیم که بهترین ضمانت، قدرت یک کشور است و ایرانیان نشان داده‌اند که در دفاع از منافع خود و در دفاع از عزت و استقلال‌شان مصمم هستند، در نحوه دفاع از کشور در این ۴۰ روز، درس بسیار فراموش‌نشدنی به دشمن داده شد و امیدواریم تجاربی که در این مدت و در مجموع در این ۱۰۰ روز اندوخته‌ایم، حتماً پشتوانه‌ای برای تامین بهتر منافع ملی و امنیت ملی باشد.

وی ادامه داد: ما به عنوان وزارت امور خارجه باید حتما سطح آگاهی و گفت‌وگو را بالا ببریم، جامعه ما جامعه‌ای پویا است و همان‌گونه که در اینجا دوستان دیدگاه‌های مختلفی در رابطه با موضوعات گوناگون سیاست خارجی دارند، طبیعی است که در سطح جامعه‌ای با مختصات ایران نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ما به نظرات مختلف احترام می‌گذاریم و معتقدیم دغدغه‌مندی نسبت به منافع ملی و امنیت ملی، دغدغه‌ای محترم و مقدس است و همه این دیدگاه‌ها باید شنیده شود و باید تلاش کنیم که به بهترین وجه منافع و امنیت ملی کشور را تأمین کنیم





MashreghNews / 🏆 5. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مذاکرات ایران و آمریکا تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنگه هرمز حق حاکمیت حقوق بین‌الملل

United States Latest News, United States Headlines