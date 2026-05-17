یاسر عباس به عضویت کمیته مرکزی، نهاد رهبری جنبش فتح در آمد

یاسر عباس ، ۶۴ ساله، تاجری صاحب چندین شرکت فعال در سرزمین‌های فلسطینی به عضویت کمیته مرکزی ، بالاترین نهاد رهبری در جنبش فتح در انتخابات پاره‌نامه‌ای که در پایان کنفرانس جنبش فتح در رام‌‌الله، غزه، قاهره و بیروت برگزار شد، درآمد.

طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس نتایج اولیه، مروان البرغوثی، رهبری که از سال ۲۰۰۲ در زندان‌های رژیم صهیونیستی بازداشت است، کرسی خود را در کمیته حفظ کرد و بالاترین تعداد آرا را به دست آورد. یاسر عباس، از زمان انتصابش به عنوان نماینده ویژه رئیس تشکیلات، حدود پنج سال پیش، در عرصه سیاسی به شهرت رسیده است.

«حسین الشیخ»، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و سازمان آزادی‌بخش فلسطین، «محمود العالول»، معاون رئیس فتح، «جبریل رجوب»، دبیر سابق کمیته مرکزی و «توفیق الطیراوی»، مدیر سابق اطلاعات فلسطین نیز کرسی‌های خود را در این کمیته حفظ کردند. در میان نام‌های جدیدی که به عضویت این کمیته درآمدند، می‌توان به ماجد فرج، مدیر سرویس اطلاعاتی فلسطین و زکریا زبیدی، یکی از رهبران گردان‌های شهدای الاقصی، شاخه نظامی جنبش فتح در اردوگاه جنین اشاره کرد که سال گذشته در چارچوب توافق تبادل اسرا بین تل‌آویو و حماس از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد شد.

کنفرانس فتح اعلام کرد که میزان مشارکت رأی‌دهندگان در انتخابات کمیته مرکزی و شورای انقلابی در چهار مکان به ۹۴.۶۴ درصد رسیده است. منیر سلامة، مدیر اجرایی هشتمین کنفرانس فتح، عصر شنبه اعلام کرد که نتایج نهایی انتخابات کمیته مرکزی و شورای انقلابی فتح صبح یکشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام خواهد شد.

کنفرانس فتح روز پنجشنبه با حضور محمود عباس، سفرا و اعضای هیئت دیپلماتیک معتبر در فلسطین، شخصیت‌های مذهبی و نمایندگان جناح‌های ملی، نیروهای سیاسی و سازمان‌های جامعه مدنی افتتاح شد





