یارانه کود برای کشاورزان در دست بررسی وزارت جهاد کشاورزی است

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت دولت درباره پرداخت بخشی از هزینه کود به صورت یارانه به تولیدکنندگان بررسی می‌کند، هرچند میزان آن هنوز مشخص نیست.

جعفر گوهرگانی ، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ، سه‌شنبه شب، ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در جریان بازدید از هفدهمین نمایشگاه کشاورزی قزوین از بررسی یارانه کود برای کشاورزان خبر داد. او با اشاره به نگرانی کشاورزان از افزایش قیمت کود گفت که دولت در حال بررسی پرداخت بخشی از هزینه کود به صورت یارانه به مصرف‌کنندگان واقعی و تولیدکنندگان بخش کشاورزی است.

گزارش ایرنا از این سخنان، که در قزوین و در حاشیه نمایشگاه بیان شد، حکایت دارد. گوهرگانی تأکید کرد که افزایش ناگهانی قیمت کود می‌تواند برای کشاورزان نگران‌کننده باشد و همین موضوع، پیگیری تازه درباره حمایت مالی از تولیدکنندگان را در دستور کار قرار داده است.

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سازوکار یارانه کود و نحوه قیمت‌گذاری نهاده‌ها

دولت در حال بررسی پرداخت بخشی از هزینه کود به صورت یارانه است و این یارانه قرار است به کشاورزانی برسد که کود را برای تولید مصرف می‌کنند. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را در پاسخ به نگرانی کشاورزان از افزایش قیمت کود مطرح کرد.

گوهرگانی توضیح داد که کود تا امروز، یعنی تا پیش از این افزایش قیمت، با قیمت پایین و با استفاده از یارانه‌های دولتی در اختیار کشاورزان قرار می‌گرفت. به گفته او، قیمت نهاده‌های کشاورزی در مقایسه با بسیاری از محصولات و کالاهای دیگر پایین‌تر بوده است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت قیمت‌گذاری نهاده‌های کشاورزی بر اساس تصمیم‌های شورای سیاست‌گذاری انجام می‌شود و به‌ویژه شورای اقتصاد در این فرایند نقش دارد. این تصمیم‌ها با توجه به شرایط کشور و منابع در دسترس دولت گرفته می‌شود.

موضع وزارت جهاد کشاورزی و نقش شورای اقتصاد

وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌گذاری در حوزه کشاورزی را صرفا در اختیار خود نمی‌داند. گوهرگانی اعلام کرد که این حوزه صرفا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی یا وزیر این وزارتخانه نیست و تصمیم‌ها در چارچوب نهادهای سیاست‌گذاری گرفته می‌شود.

درباره میزان یارانه، معاون آب و خاک گفت که هنوز مشخص نیست. او احتمال داد این یارانه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد یا کمتر و بیشتر از این باشد. بنابراین، عددی قطعی برای حمایت از کشاورزان هنوز اعلام نشده است.

گوهرگانی افزود که وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان این وزارتخانه در حال پیگیری اختصاص یارانه به کشاورزانی هستند که کود را برای تولید مصرف می‌کنند. موضع وزارت در این مرحله، پیگیری از طریق مراجع تصمیم‌گیر است، نه اعلام قطعی مبلغ یا زمان اجرا.

پیامد برای کشاورزان و قیمت ماشین‌آلات کشاورزی

افزایش قیمت کود برای تولیدکنندگان کشاورزی یک نگرانی مستقیم به شمار می‌رود، زیرا کود بخشی از هزینه تولید محصول است. طرح پرداخت یارانه می‌تواند بخشی از این فشار را بر دوش کشاورزان کم کند، اما تا تعیین میزان نهایی، اثر آن بر هزینه‌ها قابل سنجش نیست.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره قیمت ماشین‌آلات کشاورزی نیز گفت که این قیمت‌ها تابع سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌های مراجع قیمت‌گذاری است. کارخانه‌های تولیدکننده ماشین‌آلات هم در همین چارچوب فعالیت می‌کنند.

بنابراین مسیر بعدی، تعیین میزان نهایی یارانه کود و روشن شدن تصمیم‌های مربوط به قیمت ماشین‌آلات است. تا آن زمان، کشاورزان باید منتظر اعلام رسمی مبلغ یارانه و جزئیات اجرایی آن از سوی مراجع مربوط بمانند.