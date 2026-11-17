پرتغال طرح حمایتی جدیدی را برای خرید خودروهای برقی با سقف ۱۵ هزار یورو معرفی کرد. جزئیات مشمولین، معافیت مالیاتی و الزامات اسقاط خودروی قدیمی را بشناسید.

دولت پرتغال در اوایل ماه نوامبر ۲۰۲۶ و همزمان با بحث‌های بودجه سال ۲۰۲۷ میلادی، طرح ویژه‌ای را برای یارانه خرید خودروهای برقی معرفی کرد. ماریا دا گراسا کاروالیو ، وزیر محیط زیست، اعلام نمود که این برنامه با هدف حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و میکروشرکت‌ها طراحی شده است تا فقر انرژی را کاهش دهد. طبق این طرح، دولت متعهد می‌شود تا ۸۰ درصد هزینه خرید خودروهای برقی را پوشش دهد، به طوری که سقف دریافتی برای هر خودرو حداکثر ۱۵ هزار یورو خواهد بود.

مکانیزم حمایت و سقف بودجه یورویی

این طرح در چارچوب "طرح اجتماعی برای اقلیم" اتحادیه اروپا قرار دارد و نیازمند تصویب نهایی کمیسیون اروپا در بروکسل است. بودجه اولیه برای خرید ۵۵۰۰ خودروی برقی به ارزش تقریبی ۱۰۴.۵ میلیون یورو پیش‌بینی شده است. در صورت توافق در مذاکرات جاری، امکان افزایش حدود هزار خودروی دیگر نیز وجود دارد. هدف نهایی این برنامه، برقی‌سازی حمل‌ونقل ۵۵۰۰ خانواده آسیب‌پذیر و حدود ۹ هزار میکروشرکت است.

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شرایط اختصاصی برای خانواده‌های کم‌درآمد

اولویت حمایت از خانواده‌هایی است که دریافت‌کننده تعرفه اجتماعی برق هستند و حدود ۷۵۰ هزار خانوار را شامل می‌شوند. سایر متقاضیان نیز باید درآمد سالیانه‌ای کمتر از ۱۱ هزار و ۵۷۲ یورو داشته باشند که معادل ۸۰ درصد درآمد میانه ملی است. در مجموع یک و ۵۰۰ هزار خانوار می‌توانند در این برنامه شرکت کنند. دولت پرتغال بر این باور است که خودروی شخصی در این گروه، ابزاری حیاتی برای جبران ناکارآمدی حمل‌ونقل عمومی در مناطق روستایی و حاشیه‌ای است.

معافیت مالیاتی و قوانین اسقاط خودرو

وزیر محیط زیست تأکید کرد که خرید خودروهای برقی برای این گروه مشمول مالیات بر ارزش افزوده (IVA) نخواهد بود. این هزینه از منبع مالی دیگری تأمین می‌شود. برخلاف برنامه‌های مشابه، اسقاط خودروی قدیمی الزامی نیست؛ اما تحویل خودروی قبلی برای اسقاط، مبلغ یارانه را تا ۱۰۰۰ یورو افزایش می‌دهد. اگر خانواده خودروی قدیمی خود را به قیمت ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ یورو بفروشد، می‌تواند بدون پرداخت از جیب، آن را با خودروی برقی جایگزین کند.

فرآیند خرید و محدودیت‌های زمانی

این طرح خودروهای نو و دست‌دوم با کمتر از پنج سال کارکرد را تا سقف ارزش ۳۷ هزار و ۵۰۰ یورو پوشش می‌دهد. خرید فقط از نمایندگی‌های رسمی مجاز است و خرید از اشخاص حقیقی امکان‌پذیر نیست. پرداخت‌ها از طریق سیستم کوپن شبیه به برنامه "ای‌لار" انجام می‌شود و نیاز به پرداخت پیش‌پرداخت ندارد. خودروهای خریداری شده تا پیش از گذشت سه سال قابل فروش خواهند بود.

حمایت مالی از میکروشرکت‌های پرتغالی

علاوه بر خانوارها، دولت ۲۲۸ میلیون یورو برای حمایت از ۹ هزار میکروشرکت اختصاص داده است. این شرکت‌ها باید گردش مالی تا دو میلیون یورو و کمتر از ۱۰ کارمند داشته باشند و هزینه سوخت آن‌ها حداقل ۵ درصد از مخارج باشد. آن‌ها می‌توانند تا ۱۰۰ درصد هزینه خودرو بدون IVA را دریافت کنند. در مقابل، تحویل خودروی قدیمی برای اسقاط در این بخش اجباری است و هر شرکت می‌تواند برای یک یا دو خودرو درخواست دهد.