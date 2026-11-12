یادداشت تیسن در واشینگتن پست و واکنش مجلس خبرگان به سیاست ایران

مارک تیسن در یادداشتی به ترامپ پیشنهاد حمله کامل به ایران را داد. مجلس خبرگان نیز خروج از ان پی تی و دکترین دفاعی را بررسی کرد و واکنش تند نشان داد.

مارک تیسن در یادداشتی تاثیرگذار در روزنامه واشینگتن‌پست استدلال کرد که سرنوشت میراث ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به شدت تحت تأثیر تعاملات با جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. این نویسنده ارشد پیشین در دوران ریاست‌جمهوری جورج دبلیو. بوش، در متنی منتشر شده در تاریخ ۱۲ نوامبر، خواستار پایان فوری مذاکرات و اتخاذ رویکردی تهاجمی‌تر علیه تهران شد. تیسن معتقد است که گسترش حملات نظامی و حمایت پنهان از مخالفان داخلی، راهی برای تثبیت جایگاه تاریخی دونالد ترامپ است. او با رد این ایده که شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای تعیین‌کننده نهایی تاریخ است، بر لزوم اقدام قاطع در قبال ایران تاکید دارد. این یادداشت در زمانی منتشر شد که تنش‌های منطقه‌ای به اوج خود رسیده و تحلیلگران به دنبال یافتن نشانه‌هایی از استراتژی آینده کاخ سفید هستند. تیسن با اشاره به تجربه رونالد ریگان، بر این باور است که تصمیمات سخت در قبال ایران می‌تواند پیامدی ماندگار برای تاریخ آمریکا ایجاد کند.

تحلیل تاریخی و مقایسه با دوران ریگان

تیسن در ادامه یادداشت خود به تجربه تاریخی رونالد ریگان اشاره کرد و یادآور شد که ریگان دو سال پس از پیروزی شکوهمند در ۴۹ ایالت، در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۱۹۸۶ کنترل سنا را از دست داد. با این حال، میراث ریگان با پایان جنگ سرد گره خورد و نه با شکست‌های انتخاباتی داخلی. تیسن از راجر زکهایم، مدیر موسسه رونالد ریگان، نقل قول می‌کند که معیار اصلی ارزیابی جایگاه دونالد ترامپ در تاریخ، دستیابی به یک "پیروزی تاریخی" علیه حکومت ایران است. این دیدگاه نشان می‌دهد که تمرکز واشینگتن بر تغییر رژیم یا تضعیف ساختارهای ایران می‌تواند پیامدی فراتر از دوره ریاست‌جمهوری داشته باشد. تیسن معتقد است که اگر جمهوری اسلامی تا پایان دوره دونالد ترامپ دوام بیاورد، رهبران آن ممکن است منتظر تغییر دولت در واشینگتن بمانند و سپس بازسازی برنامه هسته‌ای را آغاز کنند.

Also read ویدیو شخصی وینیسیوس جونیور برای رآهر کودک Sudani

پیشنهادهای نظامی و اهداف استراتژیک

نویسنده یادداشت عملیات نظامی اخیر آمریکا علیه ایران را موفق ارزیابی کرد، اما با استناد به سخنان دونالد ترامپ تاکید کرد که واشینگتن باید به دنبال "پیروزی کامل" باشد. تیسن استدلال می‌کند که بیش از شش ماه مذاکره منجر به عقب‌افتادگی چشمگیر برنامه هسته‌ای ایران شده است. با این وجود، او هشدار می‌دهد که ممکن است این فشارها عزم حکومت ایران را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تقویت کرده باشد. به منظور خنثی کردن این تهدید، تیسن از دونالد ترامپ خواست تا چهره‌های باقی‌مانده در سلسله مراتب رهبری جمهوری اسلامی را از میان بردارد. او پیشنهاد کرد که تاسیسات هسته‌ای، توان موشکی بالستیک و صنایع دفاعی باقی‌مانده هدف قرار گیرند. همچنین نابودی زیرساخت‌های اقتصادی و انرژی که منابع مالی سپاه پاسداران را تامین می‌کنند، از دیگر خواسته‌های این یادداشت بود.

واکنش‌های داخلی و مواضع مجلس خبرگان

در همین حال، مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای منتشر شده در پنج‌شنبه ۲۱ آبان، به بررسی تحولات منطقه‌ای و تهدیدات خارجی پرداخت. این نهاد بررسی خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا ان پی تی، بازنگری در دکترین دفاعی و ایجاد بازدارندگی را "ضرورتی اجتناب‌ناپذیر" خواند. مجلس خبرگان با اشاره به تهدیدات نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران، اعلام کرد که نمی‌توان به نهادهای بین‌المللی مسئول در این زمینه امید داشت. این نهاد از مسئولان خواست با هدایت رهبر جمهوری اسلامی، این موضوع را پیگیری کنند. در هفته‌های گذشته شماری از نمایندگان مجلس و مقام‌های حکومتی خواستار خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حرکت به سوی تولید سلاح هسته‌ای شده بودند. این مواضع نشان‌دهنده نگرانی عمیق نهادهای حاکمیتی در تهران از امنیت ملی و ثبات منطقه‌ای است.

تحلیل دکترین دفاعی و هشدارهای امنیتی

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در مصاحبه‌ای با صداوسیما در تاریخ نهم آبان اعلام کرد که هنوز تصمیم تازه‌ای درباره تغییر دکترین هسته‌ای گرفته نشده است. با این حال، او بیان داشت که این بحث مطرح است که در صورت وقوع دوباره جنگ، دکترین کنونی حفظ شود یا خیر. محسن رضایی در تاریخ ۲۰ آبان نیز در مصاحبه با شبکه المیادین، با رد انتقال اورانیوم غنی‌شده به خارج، از طراحی کشتی‌ها و زیردریایی‌های دارای پیشران هسته‌ای صحبت کرد. علی‌اصغر نخعی‌راد، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، در تاریخ ۱۵ آبان این درخواست را تکرید و گفت که بیش از ۷۰ نماینده مجلس پیشتر درخواست تغییر دکترین هسته‌ای را امضا کرده‌اند. مجلس خبرگان در موضوع مذاکره با آمریکا، با استناد به سخنان منتسب به مجتبی خامنه‌ای، امتیاز دادن به واشینگتن را بی‌نتیجه دانست و هشدار داد که در صورت حمله دوباره، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پاسخی فوری و بدون محدودیت جغرافیایی خواهند داد.

سیاست‌های خارجی و چشم‌انداز آینده

دونالد ترامپ در تاریخ ۲۱ آبان با اعلام بی‌نیازی از توافق با ایران، توجه جی‌دی ونس را به مسائل داخلی معطوف کرد. اکسیوس به‌نقل از منابع حاضر در نشست گروه هفت گزارش داد که ترجیح ادامه فشار اقتصادی و محاصره بر جنگ یا توافق نامطلوب است. به روایت این منابع، هدف این سیاست محدود کردن منابع مالی جمهوری اسلامی و دشوار کردن تامین مالی گروه‌های متحد و بازسازی توان نظامی آن است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ضمن تاکید بر تاثیر تحریم‌ها و محاصره دریایی، آمادگی واشینگتن برای توافق را اعلام کرد. محسن رضایی در تاریخ ۲۰ آبان احتمال مذاکره را رد کرد و گفت گفت‌وگوی هسته‌ای به اجرای شروط تهران وابسته است. تیسن در پایان یادداشت خود مخالفتش را با توصیه به تدوین "راهبرد خروج" از ایران تکرار کرد و نوشت که تغییر حکومت در ایران، ونزوئلا و کوبا می‌تواند دونالد ترامپ را در کنار رونالد ریگان و فرانکلین دی. روزولت در شمار برجسته‌ترین روسای‌جمهوری آمریکا قرار دهد.