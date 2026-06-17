یادداشت تفاهم اسلامآباد میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا منتشر شد. این یادداشت بر اساس توافق دو طرف مبنی بر خاتمه فوری و دائمی درگیریها، آغاز مذاکرات برای توافق نهایی ظرف ۶۰ روز، احترام به حاکمیت متقابل و همچنین کاهش تدریجی تحریمها و همکاریهای اقتصادی تأکید کردهاند.
در روز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، متن یادداشت تفاهم اسلامآباد میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا منتشر شد. این یادداشت بر اساس توافق دو طرف مبنی بر خاتمه فوری و دائمی درگیریها، آغاز مذاکرات برای توافق نهایی ظرف ۶۰ روز، احترام به حاکمیت متقابل و همچنین کاهش تدریجی تحریمها و همکاریهای اقتصادی تأکید کردهاند.
متن یادداشت تفاهم اسلامآباد در مورد خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه ایران، که بامداد دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ نهایی شده بود، به شرح زیر منتشر شد: آمریکا، به طور مشترک و با حسن نیت، در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به موارد زیر توافق کردند: ۱_جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و متحدین آنها در جنگ حاضر، با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیاتهای نظامی را در تمامی جبههها، از جمله در لبنان، اعلام کرده و تعهد میکنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.
توافق نهایی خاتمه دائمی جنگ در تمامی جبههها، از جمله در لبنان، و بقیه مفاد این بند را تایید خواهد کرد. ۲_جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد میشوند که به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. ۳_جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به انجام مذاکرات و حصول به یک توافق نهایی در مدت حداکثر ۶۰ روز، قابل تمدید با رضایت طرفین، متعهد میشوند. ۴_بلافاصله با امضای این یادداشت تفاهم، ایالات متحده آمریکا شروع به رفع محاصره دریایی خود و هرگونه مزاحمت یا ممانعت علیه جمهوری اسلامی ایران میکند، و ظرف ۳۰ روز به محاصره دریایی به طور کامل خاتمه خواهد داد.
در طول این مدت، تردد کشتیها متناسب با تعداد ترافیک قبل از جنگ که از سوی جمهوری اسلامی ایران برقرار میشود، خواهد بود. ایالات متحده آمریکا همچنین متعهد میشود تا ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای نظامی خود را از حوزه پیرامونی جمهوری اسلامی ایران خارج کند. ۵_با امضای این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی ایران ترتیباتی را با حداکثر تلاش خود برای عبور ایمن کشتیهای تجاری، بدون هزینه فقط برای ۶۰ روز، از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس، اتخاذ خواهد کرد.
تردد کشتیهای تجاری بلافاصله آغاز، و با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و مینزدایی توسط جمهوری اسلامی ایران، ظرف ۳۰ روز برقرار خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان برای تعیین اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز، مطابق با حقوق بین الملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز، گفتگو خواهند کرد و با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز تبادل نظر میکنند. ۶_ایالات متحده آمریکا متعهد میشود، با شرکای منطقهای خود، برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران یک برنامه قطعی مورد توافق طرفین را با تامین حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار ایجاد کند.
سازوکار اجراییسازی این برنامه، به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف ۶۰ روز نهایی خواهد شد. تمامی تائیدیهها، اسقاطیهها و مجوزهای مورد نیاز برای تراکنشهای مالی مربوطه توسط ایالات متحده آمریکا ارائه خواهد شد. ۷_ایالات متحده آمریکا متعهد میشود به تمامی انواع تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامههای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، و تمامی تحریمهای یکجانبه آمریکا، اعم از اولیه و ثانویه، برابر یک برنامه زمانی مورد توافق به عنوان بخشی از توافق نهایی، خاتمه دهد.
جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به اهمیت اساسی موضوع خاتمه تحریمها که در بالا ذکر شده است اذعان دارند و قصد خود را برای رسیدگی فوری به این موضوعات در مذاکرات، به منظور دستیابی به توافق متقابل در مورد آنها اظهار میکنند. این توافق به لحاظ تاریخی مهم است و امیدوارانه است که دو کشور بتوانند به توافق نهایی برسند و خاتمه دائمی جنگ را در منطقه تحقق بخشند.
این توافق همچنین نشان میدهد که دو کشور به کاهش تحریمها و افزایش همکاریهای اقتصادی اهمیت میدهند و در حال تلاش برای حل اختلافات هستند. با این حال، هنوز باید به توافق نهایی برسند و برنامههای خود را به اجرا بگذارند. این توافق امیدوار کننده است و امیدواریم که دو کشور بتوانند به توافق نهایی برسند و خاتمه دائمی جنگ را در منطقه تحقق بخشند.
این توافق همچنین نشان میدهد که دو کشور به کاهش تحریمها و افزایش همکاریهای اقتصادی اهمیت میدهند و در حال تلاش برای حل اختلافات هستند. با این حال، هنوز باید به توافق نهایی برسند و برنامههای خود را به اجرا بگذارند. این توافق امیدوار کننده است و امیدواریم که دو کشور بتوانند به توافق نهایی برسند و خاتمه دائمی جنگ را در منطقه تحقق بخشند.
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