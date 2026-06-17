یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی

یادداشت تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران شامل پایان فوری و دائمی تمامی عملیاتهای نظامی، لغو محاصره دریایی، بازگرداندن تردد کشتیها، و لغو تحریمها است.
در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، یک مقام ارشد دولت ایالات متحده مفاد اجمالی یادداشت تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را برای صدای آمریکا ارسال کرد.
بر اساس این مفاد، طرفها و متحدان آنها در جنگ جاری، با امضای این یادداشت تفاهم، پایان فوری و دائمی تمامی عملیاتهای نظامی را در تمام جبههها، از جمله در لبنان، اعلام میکنند. طرفها متعهد میشوند که علیه یکدیگر هیچ جنگ یا عملیات نظامی آغاز نکنند، از تهدید یا توسل به زور علیه یکدیگر خودداری کنند، و به تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان احترام بگذارند.
توافق نهایی، پایان دائمی جنگ در تمامی جبههها، از جمله لبنان، را تأیید خواهد کرد و سایر مفاد این بند را نیز در بر خواهد گرفت. طرفها متعهد میشوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. طرفها متعهد میشوند که حداکثر ظرف ۶۰ روز درباره توافق نهایی مذاکره کرده و آن را منعقد کنند. این مهلت تنها با رضایت طرفین قابل تمدید خواهد بود.
بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، ایالات متحده روند رفع محاصره دریایی و هرگونه مانع یا اختلال دیگری را که علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است آغاز خواهد کرد، و ظرف ۳۰ روز محاصره دریایی را به طور کامل لغو خواهد کرد. در این مدت تردد کشتیها به تدریج به سطوح پیش از جنگ بازگردانده خواهد شد.
ایالات متحده همچنین متعهد میشود ظرف ۳۰ روز پس از انعقاد توافق نهایی نیروهای خود را از مناطق مجاور جمهوری اسلامی ایران خارج کند. جمهوری اسلامی ایران پس از امضای این یادداشت تفاهم، با بهکارگیری حداکثر تلاش خود، عبور ایمن و آزاد کشتیهای تجاری از تنگه هرمز را بدون دریافت هرگونه هزینه، برای مدت ۶۰ روز و در هر دو جهت (از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس) فراهم خواهد کرد.
تردد کشتیهای تجاری بلافاصله از سر گرفته خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران ظرف ۳۰ روز اقدامات فنی و نظامی لازم، از جمله مینروبی، را تکمیل خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس وارد گفتوگو خواهد شد تا اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز را مطابق حقوق بینالملل قابل اجرا و حقوق حاکمه کشورهای ساحلی تعیین کند.
ایالات متحده، با هماهنگی شرکای منطقهای، متعهد میشود یک برنامه جامع و مورد توافق طرفین برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با ارزشی حداقل معادل ۳۰۰ میلیارد دلار آمریکا تدوین کند. سازوکار اجرای این برنامه، به عنوان بخشی از توافق نهایی، ظرف ۶۰ روز نهایی خواهد شد. ایالات متحده تمامی مجوزها، معافیتها، و اجازههای لازم برای انجام معاملات مالی مرتبط را صادر خواهد کرد.
ایالات متحده متعهد میشود تمامی تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامههای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، و تمامی تحریمهای یکجانبه اولیه و ثانویه آمریکا را، مطابق جدول زمانی مورد توافق که در توافق نهایی درج خواهد شد، لغو کند. طرفها اهمیت حیاتی موضوع تحریمها را مورد تأکید قرار میدهند و قصد خود را برای رسیدگی فوری به این موضوع در مذاکرات، به منظور دستیابی به توافقی متقابل، اعلام میکنند.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید میکند که سلاح هستهای به دست نخواهد آورد یا تولید نخواهد کرد. طرفها توافق میکنند که درباره نحوه تعیین تکلیف مواد غنیشده انباشتهشده جمهوری اسلامی ایران، از طریق سازوکاری مورد توافق دوجانبه تصمیمگیری کنند؛ به گونهای که روش پایه، رقیقسازی در محل، تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی باشد، و این امر مطابق جدول زمانی پایان تحریمها مندرج در بند ۷ انجام شود.
طرفها همچنین درباره فعالیتهای غنیسازی ایران و سایر مسائل مرتبط با برنامه هستهای، در چارچوبی رضایتبخش که در توافق نهایی مورد موافقت قرار خواهد گرفت، گفتوگو خواهند کرد. توافق نهایی مفاد این بند را تأیید خواهد کرد. طرفها اهمیت حیاتی این مسائل هستهای را به رسمیت شناخته و قصد دارند بلافاصله در مذاکرات به آنها بپردازند.
تا زمان دستیابی به توافق نهایی، طرفها توافق میکنند که وضع موجود حفظ شود؛ به این معنا که جمهوری اسلامی ایران وضعیت کنونی برنامه هستهای خود را حفظ خواهد کرد، و ایالات متحده هم هیچ تحریم جدیدی اعمال نخواهد کرد و هیچ نیروی اضافی در منطقه مستقر نخواهد ساخت. بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان پایان تحریمها، وزارت خزانهداری ایالات متحده معافیتهایی صادر خواهد کرد که صادرات نفت خام ایران، فرآوردههای نفتی، مشتقات آنها و تمامی خدمات مرتبط، از جمله خدمات بانکی، بیمه و حملونقل، را مجاز میسازد.
ایالات متحده تمامی وجوه و داراییهای مسدودشده یا محدودشده ایران را به طور کامل در دسترس قرار خواهد داد. پس از اجرای این یادداشت تفاهم، طرفها درباره سازوکارهای آزادسازی و استفاده از این وجوه در طول مذاکرات، به توافق دوجانبه خواهند رسید. این وجوه برای پرداخت به هر ذینفع نهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود قابل استفاده خواهد بود. ایالات متحده تمامی مجوزها و اجازههای لازم را برای تحقق این هدف صادر خواهد کرد.
طرفها توافق میکنند یک سازوکار اجرایی به منظور نظارت بر اجرای این یادداشت تفاهم و پایبندی آینده به توافق نهایی ایجاد کنند. پس از امضای این یادداشت تفاهم، و مشروط به آغاز و استمرار اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱، طرفها مذاکرات درباره سایر موارد توافق نهایی را آغاز خواهند کرد. توافق نهایی توسط یک قطعنامه الزامآور شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار خواهد گرفت
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