یادبود شهید علی اردشیر لاریجانی؛ نگاهی به مسیر سیاسی و فرهنگی وی

در روز تولدش، زندگی و دستاوردهای شهید علی اردشیر لاریجانی از جمله نقش کلیدی در شورای عالی امنیت ملی، مذاکرات جنگ ۴۰ روزه و همکاریهای فرهنگی با اسدالله بادامچیان مرور شد.
در روز ۲۲ خرداد ماه، یاد و خاطرهٔ یکی از چهرههای سرشناس سیاست ملی ایران، شهید علی اردشیر لاریجانی، گرامی داشته شد. لاریجانی، که در جریان جنگ ۴۰ روزه ٔ ایران با ایالات متحده و اسرائیل شهبت یافت، نقش کلیدی در عرصهٔ امنیت ملی ایفا کرد.
پس از پایان جنگهای کوتاهمدت ۱۲ روزه، که کشور را به وضعیت بحرانی سوق داد، لاریجانی بار دیگر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد و در این موقعیت مهم، توانست سیاستگذاریهای استراتژیک و مذاکرات مهمی را برگزار نماید. با وجود اینکه پیش از انقلاب، فعالیتهای سیاسی او در مقیاس وسیعتر و در کنار دیگر نیروهای نظامی به چشم نمیآید، اما پس از انقلاب و با ارتقاء به مقام دبیر، او در تدوین مسیر امنیتی و دفاعی کشور نقش اساسی ایفا کرد.
در این دوران، لاریجانی به عنوان یک مبتکر مذاکراتی شناخته شد که توانست در شرایط بحرانی، راهکارهای خلاقانهای برای کاهش تنشها ارائه دهد. مصاحبهای اختصاصی با اسدالله بادامچیان، فعال سیاسی اصولگرا و عضو حزب مؤتلفه اسلامی، که به مناسبت روز تولد لاریجانی برگزار شد، جزئیات بسیاری از روابط نزدیک این دو نفر را روشن میسازد.
بادامچیان خاطرنشان کرد که آشناییاش با لاریجانی نخستین بار از طریق خانوادهٔ آیتالله شهید مطهری شکل گرفت؛ او خود از سالهای پیش از انقلاب با شهید مطهری در ارتباط بوده و این ارتباط به تدریج به خانوادهٔ لاریجانی ارتقا یافت. پس از ازدواج لاریجانی با دختر آیتالله مطهری، پیوندهای خانوادگی تقویت شد و ارتباطات سیاسی و اجتماعی بین دو فرد عمیقتر شد.
در جریان انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی، لاریجانی به عنوان نامزد در حوزهٔ انتخابیهٔ آمل رقابت کرد و رقابتی تنگاتنگ با مرحوم آقای کاظمیدینان داشت. بهدلیل اختلافات جزئی در شمارش آرا، این مسابقه تا حدی به دو بار بازشماری رسید که در نهایت کاظمیدینان تنها با اختلاف یک رای به پیروزی رسید. این ماجرا، نه تنها نشانگر حساسیتهای انتخاباتی زمانนั้น بود، بلکه زمینهٔ دوستی و همکاری نزدیکتر بین لاریجانی و بادامچیان را فراهم کرد.
در ادامهٔ مسیر حرفهای لاریجانی، او به سازمان صداوسیما پیوست و در آنجا با بادامچیان پروژههای مشترکی راهاندازی کرد. از جمله مهمترین این پروژهها تهیهٔ فیلمنامهای دربارهٔ زندگی شهید آیتالله مطهری بود که لاریجانی به دلیل نزدیکی عاطفی و خانوادگی به این شخصیت، نقش اصلی را در نوشتن و تکمیل متن ایفا کرد. اگرچه این فیلمنامه تا به امروز به مرحلهٔ تولید نرسیده، اما نشاندهندهٔ عمق همکاریهای فرهنگی و تاریخی بین دو نفر بود.
علاوه بر این، لاریجانی در زمینهٔ کمک به دانشجویان کشورهای اسلامی، به ویژه افغانها، نقش مهمی در فراهم کردن فرصتهای تحصیلی در دانشکدهٔ صداوسیما ایفا کرد. این اقدامات نشانگر یک رویکرد جامع لاریجانی به سیاست است که نه تنها بر امنیت ملی تمرکز داشت، بلکه به ارتقای فرهنگ، آموزش و روابط انسانی نیز اهمیت میداد.
در مجموع، زندگی و فعالیتهای این شخصیت برجسته، بازتابی از ترکیب عقلانیت، اصولگرایی و تعهد به خدمت به ملت است که همچنان در یاد و خاطرهٔ مردم ایران باقی مانده است
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