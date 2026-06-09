در این متن، نویسنده به بررسی ادعای «مردمی‌سازی» انرژی در ایران و مقایسه آن با کشورهای توسعه‌یافته می‌پردازد. نویسنده با اشاره به اینکه بخش انرژی، به‌ویژه شبکه انتقال و توزیع، یک انحصار طبیعی است، به خطرات رقابت و سودآوری خصوصی در این عرصه اشاره می‌کند. همچنین، نویسنده به فجایع انسانی و اقتصادی در آمریکا، بریتانیا، استرالیا و آلمان که به دلیل خصوصی‌سازی نادرست در زیرساخت‌های انرژی رخ داده است، اشاره می‌کند.

این روزها، موج جدیدی از شعارها در محافل رسانه‌ای و سیاسی کشور طنین انداخته؛ سخن از « مردمی‌سازی انرژی » و «واگذاری کامل بازار انرژی به بخش خصوصی» به سبک کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون آمریکا و انگلیس است.

اما آیا واقعا پشت این ادعاهای پرطمطراق، حقیقتی علمی یا تجربه‌ای اثبات‌شده وجود دارد؟ پاسخی که علم اقتصاد و تجربه تلخ سه دهه گذشته کشورهای توسعه‌یافته به این ادعاها می‌دهد، بسیار شفاف، مستند و هشداردهنده است: بخش انرژی، به‌ویژه شبکه انتقال و توزیع، ذاتا یک «انحصار طبیعی» (Natural Monopoly) است. رقابت و سودآوری خصوصی در این عرصه نه‌تنها راهگشا نبوده، بلکه در ماندگارترین اقتصادهای جهان به فجایع انسانی و اقتصادی منجر شده است





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