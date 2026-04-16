«دو دنیا»: سفری در خاطرات و هویت با گلی ترقی

گلی ترقی، نویسنده نامآشنای ایرانی، در مجموعه داستان «دو دنیا» مخاطبان را به سفری در خاطرات گذشته و تأمل بر هویت دعوت میکند. این اثر که در اوایل دهه هشتاد شمسی منتشر شد، بازتابدهنده مضامین آشنای آثار ترقی از جمله تنهایی، گذر زمان و مرگ است.
گلی ترقی ، نویسندهای که با اولین داستانش «میعاد» در سال ۱۳۴۴ در مجله «اندیشه و هنر» نامی برای خود دست و پا کرد، همواره در آثارش به کاوش در ابعاد درونی و بیرونی انسان پرداخته است. ظهور او در عرصه داستاننویسی با مجموعهای چون «من هم چهگوارا هستم» مهر تأییدی بر توانایی و دیدگاه منحصربهفردش بود. هراس، انزوا و حس غربت، اگرچه در آثار اولیه او برجستگی بیشتری داشتند، اما همچنان به عنوان تار و پودی ظریف در تار و پود داستانهای بعدیاش نیز دیده میشوند. گذر زمان و رویارویی با مرگ، دو ستون مضمونی دیگری هستند که در اغلب نوشتههای ترقی حضور پررنگی دارند و در مجموعه داستان « دو دنیا » نیز این ویژگیها به وضوح قابل مشاهده است.
«دو دنیا» هفت داستان را در خود جای داده است که هر کدام فصلهایی از زندگی شخصیت اصلی و در نگاهی عمیقتر، فصلهایی از زندگی خود نویسنده را روایت میکنند. در داستان آغازین این مجموعه، راوی به دلیل مشکلات روحی در یک آسایشگاه روانی بستری است و بنا به توصیه پزشکان، برای بازیابی سلامت خود به نوشتن روی میآورد. این نوشتن، دریچهای است به سوی خاطرات گذشته، از دوران کودکی تا رسیدن به بزرگسالی. هر داستان، دریچهای است به سوی یکی از این خاطرات که در ذهن نویسنده مرور میشوند. در داستان پایانی، «آخرین روز»، راوی سلامتی خود را بازیافته و از آسایشگاه خارج میشود، گویی از تاریکی به روشنایی قدم گذاشته است. این خاطرات، از کوچهپسکوچههای تهران قدیم در دهههای ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ تا آسایشگاهی در حومه پاریس، تصویری زنده و ملموس از فضاها و دورانهای مختلف ارائه میدهند. «دو دنیا» به مثابه آینهای است که در آن، زندگی روزمره مردم در دهههای چهل و پنجاه شمسی با تمام جزئیاتش بازتاب یافته است. اسامی داستانها، شامل «اولین روز»، «خانمها»، «آن سوی دیوار»، «گلهای شیراز»، «فرشتهها»، «پدر» و «آخرین روز»، هر کدام سرآغازی هستند برای ورود به دنیایی از خاطرات و احساسات.
یکی از بخشهای تأثیرگذار کتاب، جایی است که راوی به انتظار روزی روشن و واقعی است، روزی که متعلق به آدمهای سالم و طبیعی است. او با اشتیاق در پارک و بازار قدم میزند و در میان زنان سالمی که دوران سختی را پشت سر گذاشتهاند، اما همچنان پرانرژی به خرید مشغولند، حس طراوت و زندگی را لمس میکند. او دلش میخواهد برای بچههایش هدیهای بخرد. در این میان، چشمش به عروسکی چوبی میافتد، عروسکی روسی که درونش عروسکهای کوچکتری پنهان شدهاند، تا جایی که کوچکترینشان به اندازه یک نخود است. این عروسک، او را به یاد خودش میاندازد؛ او نیز سرشار از عروسکهای قدیمی است، عروسکهایی از مادر، مادربزرگ و نیاکان دورتر، که به صورت زنجیروار از ابتدای جهان تا انتهای آن ادامه دارند. هر کدام در پیلهای از زمان نشستهاند و او نیز حس میکند که شکمش بارور از سرنوشت فرزندان و نوادگان آینده است، تاریخی که متعلق به نسلهای بعدی خواهد بود. این تصویر، استعارهای قدرتمند از پیوستگی نسلها و انتقال میراث فرهنگی و هویتی است.
«دو دنیا» که در اوایل دهه ۸۰ شمسی منتشر شد، ادامه منطقی و طبیعی کتاب «خاطرههای پراکنده» از همین نویسنده به شمار میرود. در واقع، میتوان داستانهای هر دو کتاب را نه تنها به عنوان مجموعهای مستقل، بلکه به عنوان فصلهایی پیوسته از یک رمان طولانی و عمیق در نظر گرفت که سیر تحول فکری و احساسی نویسنده و جامعهای که در آن زیسته است را به تصویر میکشد. این مجموعه، فرصتی مغتنم برای خوانندگان فراهم میآورد تا با نگاهی از درون به لایههای پنهان خاطرات و هویت فردی و جمعی خود بپردازند و با مضامین همیشگی و مهمی چون تنهایی، گذر عمر و تأثیر خاطرات بر شکلگیری شخصیت، درگیر شوند. آثار گلی ترقی همواره به دلیل پرداخت دقیق به جزئیات روانشناختی و اجتماعی شخصیتها و همچنین سبک روایی منحصربهفردش مورد تحسین قرار گرفتهاند و «دو دنیا» نیز از این قاعده مستثنی نیست و دریچهای تازه به دنیای درونی و بیرونی نویسنده و جامعه معاصر ایران میگشاید
گلی ترقی دو دنیا مجموعه داستان ادبیات داستانی خاطرهنویسی