ایلکای گوندوغان هافبک ۳۶ ساله گالاتاسرای با کاهش شدید دقایق بازی مواجه است. باشاک‌شهیر و تیم‌های خاورمیانه پیگیر جذب او هستند اما تمدید قرارداد با گالاتاسرای بعید است.

دوران حضور ایلکای گوندوغان در باشگاه گالاتاسرای برخلاف انتظارات اولیه پیش رفته است. این هافبک ۳۶ ساله که پیش از این در منچسترسیتی بازی می‌کرد، در فصل جاری با کاهش شدید فرصت‌های بازی مواجه شده است. او در رقابت‌های رسمی این فصل تنها ۷۴ دقیقه در زمین بوده است.

کاهش جایگاه در تیم و پیگیری باشاک‌شهیر

باشگاه باشاک‌شهیر وضعیت این بازیکن را به دقت دنبال می‌کند و او را گزینه‌ای مناسب برای تقویت خط میانی خود در نیم‌فصل دوم لیگ ترکیه می‌داند. گزارش‌های منتشر شده از روزنامه آلمانی بیلد و رسانه‌های ترکیه‌ای نشان می‌دهد که باشاک‌شهیر به دنبال جذب این بازیکن باتجربه است.

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تجربه مشابه در باشاک‌شهیر و علاقه خاورمیانه

باشاک‌شهیر پیش از این نیز میزبان بازیکنان سرشناسی مانند مسوت اوزیل بوده است. مسوت اوزیل هم‌تیمی سابق گوندوغان در تیم ملی آلمان، دوران حرفه‌ای خود را در سال ۲۰۲۳ در این باشگاه به پایان رساند. در همین حال، باشگاه‌هایی از خاورمیانه نیز برای جذب گوندوغان ابراز علاقه کرده‌اند.

تاریخچه حضور و قهرمانی در گالاتاسرای

گوندوغان تابستان ۲۰۲۵ به گالاتاسرای پیوست و به سرعت به یکی از مهره‌های تأثیرگذار این تیم تبدیل شد. او نقش مهمی در قهرمانی گالاتاسرای در لیگ ترکیه و کسب بیست‌وششمین عنوان قهرمانی این باشگاه داشت. با این حال، شرایط در تابستان اخیر تغییر کرد و جایگاه او در ترکیب اصلی رو به کاهش رفت.

آینده قرارداد و احتمال تمدید نشدن

با وجود گمانه‌زنی‌ها، جدایی گوندوغان در پنجره نقل و انتقالات زمستانی فعلاً در برنامه‌هایش قرار ندارد. او اخیراً در دو مسابقه فرصت بیشتری برای حضور در زمین به عنوان بازیکن تعویضی پیدا کرده است. با این حال، تمدید قرارداد او که در پایان فصل جاری به اتمام می‌رسد، بعید به نظر می‌رسد.

ترجیح گوندوغان برای ماندن در فوتبال اروپا

ایلکای گوندوغان ظاهراً هنوز تمایلی به ترک فوتبال اروپا ندارد و ترجیح می‌دهد در محیطی آشنا به دوران اوج خود بازگردد. انتقال آزاد به باشاک‌شهیر و ادامه فوتبال در استانبول می‌تواند یکی از گزینه‌های جدی او برای تابستان آینده باشد. همکاری طرفین احتمالا در تابستان آینده به پایان خواهد رسید.