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گوشت‌های منجمد وارداتی با کیفیت مناسب در بازار عرضه می‌شوند

Agriculture News

گوشت‌های منجمد وارداتی با کیفیت مناسب در بازار عرضه می‌شوند
گوشت‌های منجمدبرزیلیلهستانی
📆6/5/2026 10:18 AM
📰SharghDaily
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مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با تشریح وضعیت عرضه گوشت در این میادین اعلام کرد: عرضه گوشت های گرم داخلی و منجمد خارجی در میادین تره بار همچنان ادامه دارد. مهدی بختیاری افزود: در حال حاضر گوشت‌های گرم موجود در بازار، از منابع داخلی تأمین می شود که حاصل زحمات دامداران و عشایر کشورمان است و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.‌ وی درباره گوشت‌های منجمد هم اظهار کرد: گوشت‌های منجمدی هم که در بازار عرضه می‌شوند عمدتا برزیلی و لهستانی هستند که توسط تجار و با همکاری سازمان‌های مربوطه وارد کشور می شوند. بختیاری در پاسخ به این سوال که آیا گوشت های منجمد وارداتی دارای کیفیت مناسبی هستند یا خیر؟ گفت: این گوشت ها کیفیت مطلوب و مناسبی دارند و مشتریان نیز از کیفیت آنها راضی هستند. وی درباره تفاوت قیمت گوشت‌های گرم داخلی با منجمد خارجی هم اظهار کرد: این گوشت ها در قیمت متفاوت هستند یعنی گوشت های داخلی کمی گرانتر است.

گوشت‌های منجمد که در بازار عرضه می‌شوند عمدتا برزیلی و لهستانی هستند که توسط تجار وارد می شوند. مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با تشریح وضعیت عرضه گوشت در این میادین اعلام کرد: عرضه گوشت های گرم داخلی و منجمد خارجی در میادین تره بار همچنان ادامه دارد.

مهدی بختیاری افزود: در حال حاضر گوشت‌های گرم موجود در بازار، از منابع داخلی تأمین می شود که حاصل زحمات دامداران و عشایر کشورمان است و از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. ‌ وی درباره گوشت‌های منجمد هم اظهار کرد: گوشت‌های منجمدی هم که در بازار عرضه می‌شوند عمدتا برزیلی و لهستانی هستند که توسط تجار و با همکاری سازمان‌های مربوطه وارد کشور می شوند.

بختیاری در پاسخ به این سوال که آیا گوشت های منجمد وارداتی دارای کیفیت مناسبی هستند یا خیر؟ گفت: این گوشت ها کیفیت مطلوب و مناسبی دارند و مشتریان نیز از کیفیت آنها راضی هستند. وی درباره تفاوت قیمت گوشت‌های گرم داخلی با منجمد خارجی هم اظهار کرد: این گوشت ها در قیمت متفاوت هستند یعنی گوشت های داخلی کمی گرانتر است.

مدیرعامل میادین تره بار اعلام کرد: در حال حاضر یک کیلو گوشت منجمد خارجی در بازار با نرخ حدود یک میلیون و 220 هزار تومان عرضه می شود در حالی که قیمت گوشت گرم داخلی ران گوسفندی حدود یک میلیون و 650 هزار تومان است

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