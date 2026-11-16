گوترش از آمریکا و ایران خواست مذاکره را آغاز کنند

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستار پایان وضعیت نه جنگ نه صلح و مذاکره جدی بین آمریکا و ایران شد و هشدار داد این شرایط به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در تماس با رسانه‌ها، صراحتا خواستار آغاز یک فرآیند دیپلماتیک جدی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به وضعیت متشنج و غیرقابل پیش‌بینی در خاورمیانه شد. دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به پرسش فرهاد پولادی خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در روز دوشنبه ۲۵ آبان، تأکید کرد که ادامه این وضعیت که نه صلح است و نه جنگ، پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد جهانی دارد. گوترش بر این باور است که تنها از طریق مذاکره می‌توان این بن‌بست خطرناک را شکست و به ثبات نسبی بازگشت.

گوترش پیامدهای ویرانگر بر اقتصاد جهان را هشدار داد

گفتگوی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد پس از حضور در اجلاس اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسه‌آن در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار شد. او به وضوح بیان کرد که افزایش شدید قیمت سوخت و دشواری دسترسی به کودهای شیمیایی، به‌ویژه در کشور فیلیپین نیز به‌طور محسوس احساس می‌شود. این نوسانات قیمتی و کمبود منابع، نمونه‌ای از تأثیرات مستقیم تنش‌های ژئوپلیتیکی بر معیشت مردم عادی در سراسر جهان است. گوترش اشاره کرد که این چالش‌ها فراتر از خاورمیانه ریشه دوانده و تأثیرات منفی آن بر کشورهای مختلف به‌ویژه در منطقه آسیای جنوب شرقی مشهود است. او معتقد است که حل‌وفصل سیاسی این تنش‌ها می‌تواند به کاهش فشار بر اقتصاد جهانی کمک کند.

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مواضع ترامپ و تشدید حضور نظامی آمریکا در منطقه

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده در پیامی اخیر در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرد که آمریکا نیازی به توافق با ایران ندارد و روزهای مذاکره گذشته است. او مدعی شد که صدها میلیارد دلار پول ایران در دسترس است و تنگه هرمز تحت کنترل آمریکا قرار دارد. پیش‌تر نیز ترامپ بارها گفته بود که مذاکره را ترجیح می‌دهد اما اظهارات اخیر او نشان‌دهنده موضع سخت‌گیرانه‌تر دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی است. هم‌زمان با تشدید لفاظی‌ها، حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. گروه رزمی ناو هواپیمابر تئودور روزولت در روز یکشنبه ۲۴ آبان وارد محدوده عملیاتی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یا سنتکام شد. این اقدام باعث شد تعداد ناوهای هواپیمابر آمریکایی حاضر در منطقه به سه فروند برسد که نشان‌دهنده آماده‌باش نظامی بالا است.

ترامپ پیشنهاد نشست سه‌جانبه با روسیه و چین را داد

در بخش دیگری از اظهارات خود، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل به طرح دونالد ترامپ برای برگزاری نشست سه‌جانبه با رهبران روسیه و چین واکنش مثبت نشان داد. این نشست قرار است روز پنجشنبه ۲۸ آبان در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در شهر شنژن چین برگزار شود. ترامپ قصد دارد در این دیدار با شی جین‌پینگ رئیس‌جمهوری چین و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه، موضوع خلع سلاح هسته‌ای را مطرح کند. گوترش با اعلام استقبال از این ابتکار گفت اگر این سه رهبر واقعاً به خلع سلاح هسته‌ای معنادار متعهد شوند، این دستاورد بزرگی برای جهان خواهد بود. او تأکید کرد که جهان تنها زمانی به امنیت کامل خواهد رسید که از سلاح‌های هسته‌ای عاری شود.

تأثیر تنش‌های هسته‌ای بر امنیت جهانی

دیدار سه‌جانبه رهبران ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین در شرایطی برگزار خواهد شد که تنش‌های هسته‌ای و نظامی در جهان به شدت افزایش یافته است. دونالد ترامپ همچنین قصد دارد موضوع جمهوری اسلامی را نیز با همتایان روس و چینی خود در این نشست مطرح کند. این گفت‌وگوها در زمانی انجام می‌شود که نگرانی‌ها درباره امکان ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران افزایش یافته است. آنتونیو گوترش بار دیگر بر ضرورت دستیابی به راه‌حل‌های دیپلماتیک و کاهش خطر درگیری‌های نظامی تأکید کرده است. او معتقد است که گفت‌وگوهای بین‌المللی می‌تواند به کاهش تنش‌ها و ایجاد زمینه برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات کمک کند. کاهش تسلیحات هسته‌ای یکی از محورهای اصلی این نشست خواهد بود و می‌تواند گامی مهم به سوی کاهش تهدیدات امنیتی جهانی باشد.