گمرک ایران در جدیدترین ابلاغیه خود، جزئیات تعرفه و مبنای ارزی واردات تلفن همراه را اعلام کرد.

گمرک ایران در تازهترین ابلاغیه خود، جزئیات تعرفه و مبنای ارزی واردات تلفن همراه را اعلام کرد؛ ابلاغیهای که میتواند مستقیما بر قیمت نهایی گوشی در بازار اثر بگذارد.
بر اساس این دستورالعمل، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی گوشیهای وارداتی، بر پایه متوسط نرخ ارز بهمنماه ۱۴۰۴ در مرکز مبادله تعیین شده و هر یورو معادل ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ تومان در نظر گرفته شده است. طبق این ابلاغیه، واردات گوشیهای تلفن همراه با ارزش کمتر از ۶۰۰ یورو، مشمول ۴ درصد حقوق گمرکی و ۶ درصد سود بازرگانی خواهد بود.
همچنین برای گوشیهای میانرده و پرچمدار در بازه ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو، نرخ حقوق گمرکی به ۱۵ درصد افزایش یافته و سود بازرگانی آنها نیز ۶ درصد تعیین شده است. گمرک همچنین تاکید کرده که تمامی شیوههای ورود تلفن همراه، اعم از واردات تجاری، مسافری، پستی و ورود از طریق مناطق آزاد، علاوه بر تعرفههای اصلی، مشمول پرداخت هزینههایی همچون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر و عوارض پسماند خواهند بود.
این تصمیم در شرایطی ابلاغ شده که بازار موبایل طی ماههای اخیر با نوسان شدید قیمت و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان مواجه بوده و فعالان بازار معتقدند هرگونه تغییر در مبنای ارزی و تعرفهای، میتواند به افزایش دوباره قیمت گوشی در بازار منجر شود
