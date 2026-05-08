گمرک ایران کاهش میزان تضامین عبور کالا را به حداقل ممکن کاهش داد

گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور مدیریت تجارت خارجی و با هدف سرعت در تخلیه بندر‌ها و گمرک‌های مرزی، از کاهش میزان تضامین عبور کالا به حداقل ممکن خبر داد. این تصمیم در پی رصد مداوم وضع تجارت خارجی کشور و با پیشنهاد دفتر ترانزیت (حمل و نقل کالا) و موافقت رئیس کل گمرک ایران، گرفته شده است.

این تصمیم در پی رصد مداوم وضع تجارت خارجی کشور و با پیشنهاد دفتر ترانزیت (حمل و نقل کالا) و موافقت رئیس کل گمرک ایران، گرفته شده است. بر اساس این ابلاغ، به منظور حمایت از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های تولیدی و همچنین کاهش هزینه‌های ترانزیت (حمل و نقل کالا) در پی افزایش نرخ ارز، میزان تضامین مربوط به عبور کالا به حداقل ممکن کاهش یافته است.

این اقدام با هدف تسهیل ارسال کالا به گمرک‌های داخلی، جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و تسریع در فرایند‌های ترانزیت (حمل و نقل کالا) اجرایی شده است. همچنین در چارچوب تسهیلات جدید، اخذ تعهد در اظهار و حمل ریلی از طرف راه آهن به‌عنوان جایگزین تضامین دیگر پیش‌بینی شده است. بر این اساس، اظهار و انتقال کالا در حوزه ترانزیت (حمل و نقل کالا) داخلی و خارجی از طریق شبکه ریلی کشور با اخذ تعهد انجام خواهد شد.

این رویکرد با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت حمل و نقل ریلی، کاهش هزینه‌های لجستیکی (آماد و پشتیبانی) و سرعت در جابجایی کالا طراحی شده است گمرک ایران تأکید کرده که این تصمیم‌ها در چارچوب حمایت از فعالان اقتصادی و آسان‌تر شدن تجارت گرفته شده است و پس از پایان دوران اضطرار نیز ادامه خواهد داشت.





