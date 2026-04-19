سخنگوی سابق فارسیزبان وزارت خارجه آمریکا معتقد است تنگه هرمز همچنان تحت کنترل ایران باقی مانده و این وضعیت تا دستیابی تهران به خواستههایش ادامه خواهد داشت. وی همچنین بر فاصله زیاد تا توافق نهایی تأکید کرد.
آلن ایر ، سخنگوی پیشین فارسیزبان وزارت خارجه ایالات متحده، در گفتگویی با شبکه سی ان ان، تحلیلی از وضعیت فعلی تنگه هرمز و روابط ایران با جامعه جهانی ارائه کرده است. وی با اشاره به تفاوت میان آنچه در رسانههای اجتماعی منتشر میشود و واقعیتهای میدانی، تاکید کرد که برداشت عمومی مبنی بر بازگشت تنگه هرمز به حالت پیشین پس از اقدامات ایران ، صحیح نیست.
به گفته ایر، ایران هرگز به طور کامل عبور از این تنگه حیاتی را تسهیل نکرده است؛ بلکه همواره محدودیتهایی اعمال شده و هماهنگی با نیروی دریایی سپاه پاسداران و دریافت عوارض، بخشی از سیاستهای این کشور بوده است. این سخنان حاکی از آن است که ایران از این گذرگاه آبی استراتژیک به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند و تا دستیابی به خواستههایش، این روند ادامه خواهد یافت.
ایر در ادامه سخنان خود تصریح کرد که علیرغم برخی گمانهزنیها، تغییر قابل توجهی در توانایی کشتیها برای عبور از تنگه هرمز ایجاد نشده است. او بر این باور است که ایران همچنان تنگه را در وضعیت فعلی حفظ کرده تا بتواند از آن به عنوان اهرمی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند. این اظهارات نشاندهنده درک عمیق سخنگوی سابق وزارت خارجه آمریکا از رویکرد ایران در خصوص مسائل منطقهای و بینالمللی است.
وی همچنین نسبت به نزدیکی به یک توافق نهایی ابراز تردید جدی کرد و گفت که هنوز اختلافات اساسی میان طرفین باقی است. این بدان معناست که مسیر رسیدن به هرگونه تفاهم، چه در حوزه برجام و چه سایر مسائل بینالمللی، با موانع قابل توجهی روبرو است و چشمانداز روشنی برای حل و فصل سریع اختلافات وجود ندارد. این وضعیت میتواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی گستردهای برای منطقه و جهان به همراه داشته باشد، به خصوص با توجه به نقش حیاتی تنگه هرمز در تجارت جهانی انرژی.
