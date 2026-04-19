سخنگوی سابق فارسی‌زبان وزارت خارجه آمریکا معتقد است تنگه هرمز همچنان تحت کنترل ایران باقی مانده و این وضعیت تا دستیابی تهران به خواسته‌هایش ادامه خواهد داشت. وی همچنین بر فاصله زیاد تا توافق نهایی تأکید کرد.

آلن ایر ، سخنگوی پیشین فارسی‌زبان وزارت خارجه ایالات متحده، در گفتگویی با شبکه سی ان ان، تحلیلی از وضعیت فعلی تنگه هرمز و روابط ایران با جامعه جهانی ارائه کرده است. وی با اشاره به تفاوت میان آنچه در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و واقعیت‌های میدانی، تاکید کرد که برداشت عمومی مبنی بر بازگشت تنگه هرمز به حالت پیشین پس از اقدامات ایران ، صحیح نیست.

به گفته ایر، ایران هرگز به طور کامل عبور از این تنگه حیاتی را تسهیل نکرده است؛ بلکه همواره محدودیت‌هایی اعمال شده و هماهنگی با نیروی دریایی سپاه پاسداران و دریافت عوارض، بخشی از سیاست‌های این کشور بوده است. این سخنان حاکی از آن است که ایران از این گذرگاه آبی استراتژیک به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند و تا دستیابی به خواسته‌هایش، این روند ادامه خواهد یافت.

ایر در ادامه سخنان خود تصریح کرد که علی‌رغم برخی گمانه‌زنی‌ها، تغییر قابل توجهی در توانایی کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز ایجاد نشده است. او بر این باور است که ایران همچنان تنگه را در وضعیت فعلی حفظ کرده تا بتواند از آن به عنوان اهرمی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند. این اظهارات نشان‌دهنده درک عمیق سخنگوی سابق وزارت خارجه آمریکا از رویکرد ایران در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی است.

وی همچنین نسبت به نزدیکی به یک توافق نهایی ابراز تردید جدی کرد و گفت که هنوز اختلافات اساسی میان طرفین باقی است. این بدان معناست که مسیر رسیدن به هرگونه تفاهم، چه در حوزه برجام و چه سایر مسائل بین‌المللی، با موانع قابل توجهی روبرو است و چشم‌انداز روشنی برای حل و فصل سریع اختلافات وجود ندارد. این وضعیت می‌تواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای برای منطقه و جهان به همراه داشته باشد، به خصوص با توجه به نقش حیاتی تنگه هرمز در تجارت جهانی انرژی.

تحلیل آلن ایر در خصوص تنگه هرمز و روابط ایران، در شرایطی مطرح می‌شود که موضوع انرژی و تحولات اقتصادی جهان نیز دستخوش تغییراتی بنیادین است. شایعاتی مبنی بر آغاز نظم جدید انرژی با درآمد سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار برای ایران، در کنار اخباری چون درخواست حماس برای پایبندی تل‌آویو به مرحله دوم آتش‌بس در غزه، به گوش می‌رسد. این همزمانی رویدادها، ابعاد پیچیده‌تری به وضعیت منطقه می‌بخشد و نشان می‌دهد که مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی به طور جدایی‌ناپذیری به هم مرتبط هستند.

همچنین، تحولات دیگر در صحنه جهانی، مانند کنار گذاشته شدن ترامپ از اتاق جنگ آمریکا طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، و نوسانات قیمت سکه و طلا در ایران، حاکی از یک محیط بین‌المللی پرتنش و غیرقابل پیش‌بینی است. قیمت دلار، طلا و سکه که امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شده، خود گواهی بر این بی‌ثباتی و تأثیرپذیری بازارهای اقتصادی از اخبار سیاسی است. در چنین فضایی، رویکرد ایران در قبال تنگه هرمز نه تنها یک مسئله منطقه‌ای، بلکه بخشی از معادلات پیچیده‌تر جهانی به شمار می‌رود





