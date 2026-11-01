گزارش‌ها نشان می‌دهد نتانیاهو ترامپ را به حمله فوری پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا ترغیب می‌کند. تحلیل‌گران نگرانی‌های امنیتی اسرائیل و تحولات خاورمیانه را بررسی می‌کنند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر اسرائیل، در تلاش است دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، را متقاعد کند تا بلافاصله پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا، حمله به ایران را آغاز کند. این گمانه‌زنی‌ها پس از تماس تلفنی صریح بین دو رهبر در روز شنبه سی‌ام اکتبر قوت گرفته است که در آن طرفین بر سر دوراهی شروع جنگ یا فرصت به مذاکرات قرار دارند. منابع آگاه به اکسیوس اعلام کرده‌اند که این گفت‌وگوها در شرایطی حساس و با تمرکز بر زمان‌بندی احتمالی تحولات خاورمیانه انجام شده است.

فشار اسرائیل برای اقدام فوری نظامی

نتانیاهو در این مکالمه بر لزوم اقدام سریع تأکید کرده و خواسته است که عملیات نظامی علیه ایران پس از انتخابات روز سه‌شنبه آغاز شود. این درخواست در حالی مطرح شده که دولت بایدن پیش از انتقال قدرت، تلاش‌هایی برای دستیابی به توافقی با هدف ازسرگیری مذاکرات صلح داشته است. همزمان، آماده‌سازی‌هایی برای احتمال ازسرگیری عملیات نظامی گسترده نیز در جریان بوده است. هفته گذشته، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نامه‌ای به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ارسال کرد که در آن موضوع احتمال ازسرگیری مذاکرات مطرح شده بود.

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نگرانی‌ها درباره ثبات و امنیت منطقه

رئیس‌جمهور آمریکا در مورد مذاکرات با ایران گفته است که ایرانی‌ها خواهان دستیابی به توافق هستند، اما به گفته او، چندان قابل اعتماد نیستند. او ابراز داشته که ایران پس از امضای توافق، معمولاً از آن عقب‌نشینی می‌کند. ترامپ تأکید کرد که آمریکا همچنان باید تکلیف یک یا دو مرکز هسته‌ای در ایران را روشن کند. وی با اشاره به کوه کلنگ گزلا، از یک مرکز هسته‌ای مشکوک سخن گفت که گفته می‌شود در دل یک کوه احداث شده است.

یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات‌های اسرائیل، روز یکشنبه اول نوامبر هشدار داد که نتانیاهو ممکن است از یک حمله نظامی احتمالی جدید علیه ایران برای ماندن در قدرت و بهره‌برداری از وضعیت نامشخص سیاسی پس از انتخابات استفاده کند. گولان تأکید کرد که ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که درگیری با ایران به‌صورت دورهای متوالی تکرار می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که نخست‌وزیر اسرائیل تا چه اندازه شکست خورده است. او خواستار تشکیل یک دولت جایگزین شد و هشدار داد که ادامه رهبری نتانیاهو می‌تواند امنیت اسرائیل را به خطر بیندازد.

تحلیل‌گران و واکنش‌های بین‌المللی

گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها درباره حمله مجدد اسرائیل و آمریکا به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در روز سه‌شنبه، سوم نوامبر، پس از تماس تلفنی ترامپ و نتانیاهو شدت گرفته است. گولان اعلام کرد که تشکیل هرچه سریع‌تر یک دولت جدید از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، زیرا امنیت اسرائیل و جان شهروندان آن در معرض خطر قرار دارد. روزنامه وال‌استریت ژورنال نخستین رسانه‌ای بود که از تماس تلفنی ترامپ و نتانیاهو خبر داد، اما جزئیاتی درباره محتوای گفت‌وگوی آن‌ها منتشر نکرد. این رویدادها نشان‌دهنده پیچیدگی روابط بین اسرائیل و آمریکا و تأثیر آن بر ثبات خاورمیانه است.