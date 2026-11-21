تصمیم زودهنگام کریستین لاگارد برای ترک بانک مرکزی اروپا، شایعات نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه را تقویت کرده است. بررسی نظرات و آمارها.

تصمیم اخیر کریستین لاگارد مبنی بر جلو انداختن تاریخ کناره‌گیری‌اش از سمت ریاست بانک مرکزی اروپا ، موجی از گمانه‌زنی‌ها را درباره ورود احتمالی او به صحنه انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه به راه انداخته است. این اقدام که با هدف ایجاد فضای لازم برای ورود به مسایلی فراتر از سیاست‌های پولی انجام شده، نشان می‌دهد که لاگارد ممکن است در پی تصاحب جایگاه نخستین رئیس‌جمهوری زن در این کشور باشد. با وجود اینکه هنوز تایید رسمی برای نامزدی وجود ندارد، این حرکت توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده و او را به عنوان چهره‌ای بالقوه برای متحد کردن اردوگاه میانه‌روها مطرح می‌کند.

زمانبندی کناره‌گیری و الزامات بی‌طرفی سیاسی

کریستین لاگارد رسماً اعلام کرده است که تا پایان دوران ماموریت خود در فوریه ۲۰۲۷ به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا باقی خواهد ماند. این تاریخ تنها دو ماه پیش از برگزاری دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه محسوب می‌شود. بر این اساس، وی تا آن زمان ملزم به رعایت اصل بی‌طرفی سیاسی است و نمی‌تواند در فعالیت‌های انتخاباتی مشارکت مستقیم داشته باشد. این زمان‌بندی باعث شده است تا تحلیلگران بر این باور باشند که لاگارد باید صبر کند تا مسئولیت‌های اجرایی فعلی‌اش به پایان برسد تا بتواند بدون تعارض منافع وارد رقابت‌های سیاسی شود.

Also read فهرست «۵۰۰ مسلمان»؛ جایی که نام مجتبی خامنه‌ای، شهرام ناظری و مستر اکسپلوسیو کنار هم قرار گرفته است

لاگارد در روز ۲۹ اکتبر، هم‌زمان با اعلام تصمیم خود برای ترک زودهنگام سمتش در بانک مرکزی، تصریح کرد که مایل است آزادی عمل کافی برای ورود به مسایلی فراتر از سیاست‌های پولی داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه گمان نمی‌کند بتواند بی‌طرف بماند، گفت که دغدغه اصلی‌اش حقیقت است که اغلب در پی تحریف و روایت‌های نادرست آسیب دیده است. با این وجود، او در ماه ژوئیه گذشته به یورونیوز گفته بود که نامزد هیچ منصبی نیست اما بر ضرورت محافظت از اروپا و حفظ چارچوب فعالیت برای کشورهای عضو تاکید داشته است.

آمار نظرسنجی‌ها و جایگاه رقبا در صحنه سیاسی

نظرسنجی منتشرشده توسط روزنامه پولیتیکو در ۱۱ نوامبر نشان می‌دهد که اقبال عمومی به کریستین لاگارد هم‌تراز با ادوار فیلیپ، نخست‌وزیر اسبق راست‌میانه است. در این سنجش انفرادی، لاگارد ۱۳.۵ درصد و ادوار فیلیپ ۱۴ درصد از آرای احتمالی را به خود اختصاص دادند. این اعداد نشان می‌دهد که در صورت ورود لاگارد به میدان، او می‌تواند رقیب سرسختی برای سایر نامزدها باشد، هرچند که هنوز پایگاه رای او بیشتر محدود به قشر تحصیل‌کرده و نخبگان است.

در مقابل این اعداد، مارین لوپن از حزب راست‌افراطی اجتماع ملی و ژان-لوک ملانشون از جناح چپ رادیکال فرانسه تسلیم‌ناپذیر، پیشتازی خود را حفظ کرده‌اند. بر پایه نظرسنجی موسسه ایفوپ-فیدوسیال در ۱۸ نوامبر، مارین لوپن حدود ۳۲ تا ۳۴ درصد و ژان-لوک ملانشون ۱۷ تا ۱۹.۵ درصد آرا را در اختیار دارند. این شکاف عمیق در نظرسنجی‌ها، نشان‌دهنده دو قطبی شدید و بن‌بست موجود در منظومه سیاسی فرانسه است که نامزدهای سنتی جناح چپ و راست را با چالش جدی مواجه کرده است.

سوابق بین‌المللی و نقد تکنوکرات بودن لاگارد

سوابق گسترده کریستین لاگارد در نهادهای بین‌المللی، از جمله ریاست صندوق بین‌المللی پول و عضویت هیئت‌امنای مجمع جهانی اقتصاد، همزمان با انتقاداتی روبرو است. برونو کوتره، پژوهشگر موسسه سویپوف و استاد دانشگاه سیانس‌پو پاریس، معتقد است که موقعیت فعلی لاگارد در نظرسنجی‌ها بیشتر بازتابی از سردرگمی جناح راست فرانسه است تا اشتیاق واقعی جامعه. او اشاره می‌کند که لاگارد می‌تواند با رای‌دهندگان تحصیل‌کرده و نگران بدهی‌های دولتی ارتباط برقرار کند، اما بخش بزرگی از بدنه رای، شناخت دقیقی از سوابق او ندارند.

انتقاد اصلی منتقدان این است که لاگارد به عنوان یک تکنوکرات بیگانه با مشکلات توده‌های مردم شناخته می‌شود. کوتره می‌افزاید که اعتبار بین‌المللی او می‌تواند شمشیر دولبه‌ای باشد، زیرا مردم او را بخشی از طبقه نخبه‌ای می‌دانند که مقصر وضعیت نابسامان اقتصادی فعلی است. وی با اشاره به پانزده سال حضور لاگارد در خارج از کشور و دریافت حقوق‌های بالا در نهادهای بین‌المللی، تردید در توانایی درک واقعی رای‌دهندگان فرانسوی را مطرح می‌کند.

تحلیلگران: جذب آرای میانه‌روها و عدم تاثیر بر پیشتازان

برنار دولز، استاد علوم سیاسی در دانشگاه پانتئون-سوربن پاریس، در گفت‌وگو با یورونیوز تاکید کرده است که حضور احتمالی کریستین لاگارد در میدان رقابت، هیچ رأیی از سبد مارین لوپن یا ژان-لوک ملانشون کم نخواهد کرد. به باور او، لاگارد بیشتر می‌تواند نظر رای‌دهندگانی را جلب کند که قبلاً حامی گابریل اتل یا ادوار فیلیپ بوده‌اند. این دو چهره نیز پیش‌تر در دولت‌های امانوئل ماکرون در جایگاه نخست‌وزیر خدمت کرده‌اند و لاگارد ممکن است جایگزینی برای آن‌ها در اردوگاه میانه‌روها محسوب شود.

گزارش روزنامه سوئیسی نیوه زوریشر زایتونگ در ماه اوت نیز نشان می‌دهد که لاگارد به عنوان نامزد احتمالی برای هدایت مجمع جهانی اقتصاد معرفی شده بود. وی در آن زمان ضمن تشکر از اعتماد اعضا اعلام کرده بود که آماده خدمت است. اما یک ماه بعد در گفت‌وگو با روزنامه لا کروآ، کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را ایده مناسبی ندانست و به سن ۷۰ سالگی و نیاز به انرژی جسمانی برای چنین تعهداتی اشاره کرد. با این حال، جلو انداختن تاریخ خروج از بانک مرکزی اروپا، نشانه‌ای جدی از جدیت بیشتر وی برای ورود به عرصه سیاست داخلی فرانسه است.