دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر میان گل‌گهر و فجر سپاسی ساعت ۱۶:۱۵ روز دوشنبه در سیرجان برگزار می‌شود. کسب سه امتیاز می‌تواند جایگاه هر دو تیم را در جدول بهبود دهد.

دیدار هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران میان گل‌گهر سیرجان و فجر سپاسی شیراز ساعت ۱۶:۱۵ روز دوشنبه در ورزشگاه سیرجان برگزار می‌شود. این مسابقه آخرین دیدار هفته چهاردهم است و دو تیم همسایه در جدول رده‌بندی برای کسب سه امتیاز به میدان می‌روند.

گل‌گهر با ۱۷ امتیاز در رتبه نهم جدول قرار دارد، در حالی که فجر سپاسی با ۱۸ امتیاز جایگاه هشتم را در اختیار دارد. به همین دلیل، پیروزی در این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند معادلات میانه جدول را تغییر دهد.

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گل‌گهر به دنبال استفاده از امتیاز میزبانی

گل‌گهر سیرجان به سرمربیگری سیدمهدی رحمتی در این مسابقه به دنبال بازگشت به مسیر موفقیت در ورزشگاه خانگی خود است. این تیم در آخرین مسابقه لیگ برتری خود در دقایق پایانی با نتیجه ۲ بر یک از سد ملوان عبور کرد.

آخرین میزبانی گل‌گهر مقابل ذوب‌آهن با تساوی بدون گل به پایان رسید. حالا شاگردان رحمتی امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی، سه امتیاز کامل این مسابقه را به دست آورند.

امتیازی که در این دیدار به دست می‌آید می‌تواند تفاوت محسوسی در جایگاه دو تیم ایجاد کند. هر دو تیم در فاصله نزدیکی از یکدیگر قرار دارند و یک پیروزی می‌تواند موقعیت آن‌ها را در جدول به شکل قابل توجهی تغییر دهد.

فجر سپاسی با هدایت رجب‌زاده روند امیدوارکننده‌ای دارد

فجر سپاسی شیراز با هدایت مهدی رجب‌زاده روزهای خوب و امیدوارکننده‌ای را پشت سر می‌گذارد. این تیم در هفته‌های اخیر عملکرد قابل قبولی داشته و حتی توانست در تهران پرسپولیس را با دو گل شکست دهد.

فجر سپاسی در پنج هفته اخیر ۱۱ امتیاز از ۱۵ امتیاز ممکن را کسب کرده و با روندی صعودی به سیرجان سفر می‌کند. شاگردان رجب‌زاده که به دنبال ادامه روزهای خوب خود هستند، برای کسب امتیاز از این مسابقه انگیزه زیادی دارند.

مهدی رجب‌زاده پس از رسول خطیبی هدایت فجر سپاسی را بر عهده گرفت. او در پنج مسابقه ابتدایی خود روی نیمکت این تیم به سه پیروزی و دو تساوی دست یافته است؛ آماری که نشان می‌دهد شیرازی‌ها با حضور سرمربی جدید خود روند مثبتی را تجربه می‌کنند.

تقابل رحمتی با فجر سپاسی؛ جنبه شخصی مسابقه

سیدمهدی رحمتی چند فصل به‌عنوان دروازه‌بان در فجر سپاسی حضور داشت. حالا او در قامت سرمربی گل‌گهر مقابل تیمی قرار می‌گیرد که بخشی از دوران فوتبالش را در آن سپری کرده است.

این موضوع مسابقه را برای رحمتی از جنبه‌ای شخصی نیز جذاب کرده است. خاطرات او از دوران بازیگری در فجر سپاسی، یکی از نکات جالب توجه این دیدار در سیرجان به شمار می‌آید.

برای گل‌گهر، کسب سه امتیاز به معنای استفاده کامل از امتیاز میزبانی و عبور از نتیجه تساوی مقابل ذوب‌آهن است. برای فجر سپاسی نیز ادامه روند ۱۱ امتیازی پنج هفته اخیر، فرصتی برای تثبیت جایگاه هشتم جدول خواهد بود.

با توجه به شرایط دو تیم در جدول، آمادگی اخیر فجر سپاسی و انگیزه گل‌گهر برای استفاده از امتیاز میزبانی، انتظار می‌رود آخرین مسابقه هفته چهاردهم جدالی نزدیک و تماشایی باشد. نتیجه این دیدار می‌تواند معادلات میانه جدول لیگ برتر را دستخوش تغییر کند.