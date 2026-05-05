در تماسی تلفنی بین مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، مباحثی پیرامون روابط آمریکا و روسیه، جنگ اوکراین و درگیری‌ها با جمهوری اسلامی مطرح شد. این تماس به درخواست لاوروف انجام شد. در همین حال، محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس از خیالبافی‌های مقامات آمریکایی انتقاد کرد. همچنین، دیوارنویسی‌هایی در حمایت از جمهوری اسلامی در محله ایرانی-آمریکایی وست‌وود لس‌آنجلس دیده شده که نگرانی‌ها را افزایش داده است. بنیامین نتانیاهو نیز در توییتی به ادامه عملیات نظامی در لبنان اشاره کرد. علاوه بر این، زمین‌لرزه‌هایی در کرمانشاه و گیلانغرب گزارش شده و وضعیت بازداشت پژمان زارع، شهروند بهائی، همچنان مبهم است. مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، نیز از آمریکا خواسته تا به سپاه توهین نکند وگرنه به جام جهانی نمی‌رود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پرتاب موشک به سوی امارات را رد کرد و سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی باری در تنگه هرمز خبر داد. مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، نیز در گفت‌وگوی تلفنی با نخست‌وزیر جدید عراق، از آمریکا خواست تهدید نظامی را از منطقه بردارد.

مارکو روبیو ، وزیر امور خارجه آمریکا، در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف ، وزیر امور خارجه روسیه، درباره روابط آمریکا و روسیه، جنگ اوکراین و درگیری‌ها با جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرد.

این تماس به درخواست لاوروف انجام شد. محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رییس‌جمهوری آمریکا، وزیر جنگ و رییس ستاد ارتش آمریکا یک ویژگی مشترک دارند: خیالبافی‌هایشان را به‌جای دستاورد جا می‌زنند. » در محله ایرانی-آمریکایی وست‌وود لس‌آنجلس، دیوارنویسی‌هایی در حمایت از جمهوری اسلامی و گروه DISO دیده شده که نگرانی‌ها درباره ایجاد ارعاب علیه مخالفان حکومت و تشدید تنش‌های سیاسی را افزایش داده است.

گروه DISO پیشتر مواضع حامی فلسطین و ضد اسرائیلی داشته است. بنیامین نتانیاهو، سه شنبه در توییتی نوشت: در لبنان همچنان به انهدام صدها شبه‌نظامی و تخریب زیرساخت‌های تروریستی ادامه می‌دهیم. بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ بامداد چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در عمق ۹ کیلومتری گیلانغرب کرمانشاه رخ داد. همچنین زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ سرپل ذهاب در کرمانشاه را لرزاند.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، با گذشت بیش از ۵۰ روز از بازداشت پژمان زارع، شهروند بهائی، همچنان هیچ اطلاعی از محل نگهداری، اتهامات مطرح شده و وضعیت او در دست نیست. طبق این اطلاعات، زارع از زمان بازداشت تنها یک تماس بسیار کوتاه در اول فروردین با خانواده‌اش داشته و پس از آن هیچ خبری از او در دست نیست.

یک منبع آگاه گفت هیچ مرجع رسمی محل نگهداری او را ثبت یا اعلام نکرده و این موضوع نگرانی‌ها درباره سلامت و شرایط نگهداری او را دوچندان کرده است. یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایران‌اینترنشنال گفت حدود چهار هفته پیش از خانواده خواسته شد برای آزادی او وثیقه تهیه کنند. با وجود تامین و تحویل وثیقه، او همچنان آزاد نشده و گزارش‌ها حاکی است در این فاصله اتهامات جدیدی نیز به پرونده‌اش افزوده شده است.

هم‌زمان به خانواده هشدار داده شده از پیگیری وضعیت او خودداری کنند؛ در غیر این صورت با خطر بازداشت مواجه خواهند شد. پژمان زارع، پدر یک کودک ۱۰ ماهه است. مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، گفت: «آمریکا باید بپذیرد که به سپاه توهین نکند وگرنه به جام جهانی نمی‌رویم. آمریکایی‌ها اگر ضمانت بدهند که به دستگاه‌های نظامی ما و سپاه توهین نکنند می‌رویم.

اگر چنین ضمانتی بدهند که ماجرایی مثل کانادا پیش نیاید و قطعا تضمین بدهند می‌رویم؛ ما اصلا با آمریکا کاری نداریم. » کانادا هفته گذشته مهدی تاج را به‌دلیل عضویت در سپاه پاسداران از فرودگاه ونکوور بازگرداند و اجازه نداد او برای شرکت در نشست فیفا وارد خاک این کشور شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پرتاب موشک و پهپاد به سوی امارات متحده عربی را رد و اعلام کرد اقدامات نیروهای مسلح متوجه اهداف آمریکا بوده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد که گزارشی از وقوع یک حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده است. به‌گفته این سازمان یک منبع تاییدشده اعلام کرده که یک کشتی باری با یک پرتابه ناشناس مورد حمله قرار گرفته است. هنوز گزارشی درباره این کشتی، جزییات خسارات و میزان تاثیرات زیست‌محیطی این حادثه منتشر نشده است.

مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، به گفت‌وگوی تلفنی خود با نخست‌وزیر جدید عراق، نوشت: «ما مسلمان‌ها قبلا تسلیم شده‌ایم؛ تسلیم قادر متعال و هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند ما را تسلیم کند. در گفت‌وگوی تلفنی با نخست‌وزیر عراق تاکید کردم به مقامات آمریکایی توصیه کنید تهدید نظامی را از منطقه ما جمع کنند؛ چرا که پیروان مکتب تشیع را حتی با زبان زور هم نمی‌توان وادار به تسلیم کرد.





