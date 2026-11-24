گزارش NBC از بررسی گزینه‌های ترامپ برای حذف رهبران جمهوری اسلامی؛ تنش‌ها با اسرائیل و تهدیدات متقابل در شرایطی که جنگ ۴۰ روزه به پایان رسیده است.

شبکه ان‌بی‌سی نیوز سه‌شنبه سوم آذرماه گزارش داد که مقام‌های دولت دونالد ترامپ به‌طور داخلی در حال بررسی گزینه‌ای جنجالی برای هدف قرار دادن و حذف رهبران ارشد جمهوری اسلامی هستند. این بحث‌ها در راستای تلاش برای پایان دادن به تنش‌های جنگی و ایجاد تغییر در ساختار حکومت ایران صورت می‌گیرد. برخی از مقامات آمریکایی معتقدند که این اقدام می‌تواند به سرعت به درگیری‌ها خاتمه دهد.

استراتژی حذف رهبران برای پایان جنگ

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حامیان این طرح استدلال می‌کنند که هدف قرار دادن رهبران ارشد جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ این امکان را می‌دهد تا جنگ را به‌سرعت به پایان برساند. آن‌ها باور دارند که این عملیات پیامی روشن و هشداردهنده برای سایر مقامات باقی‌مانده ارسال خواهد کرد. پیام اصلی این است که ایالات متحده قادر است در هر زمانی آن‌ها را شناسایی کرده و حذف کند. این دیدگاه بر این اصل استوار است که ترس از مرگ ناگهانی، اراده مقاومت را می‌شکند.

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در مقابل، مخالفان این طرح هشدارهای جدی داده‌اند. آن‌ها معتقدند که کشتن رهبران جمهوری اسلامی ممکن است باعث شود مقامات باقی‌مانده به مقاومتی سرسختانه‌تر روی آورند. این افزایش مقاومت می‌تواند اعتبار ایالات متحده را در مذاکرات احتمالی آینده برای پایان دادن به جنگ تضعیف کند. همچنین برخی فرماندهان نظامی آمریکا نگرانند که این اقدام خطرات بیشتری را برای مقامات آمریکایی به همراه داشته باشد.

تهدیدات متقابل و وضعیت امنیتی رهبران آمریکا

تنش‌ها در ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده است. یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، سه‌شنبه سوم آذر گفت که هسته‌های وابسته به جمهوری اسلامی در خاک آمریکا فعال هستند. او هشدار داد که دونالد ترامپ و خانواده‌اش در معرض خطر جدی قرار دارند. این اظهارنات در شرایطی است که تهدیدهای متقابل تهران و واشینگتن علیه مقامات ارشد دو کشور افزایش یافته است.

پس از کشته شدن علی خامنه‌ای و بسیاری از مقامات نظامی و امنیتی در دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، مقامات جمهوری اسلامی خواستار انتقام‌گیری شدند. ششم تیرماه، ۶۶ عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را مهدورالدم خواندند. رسانه‌های حکومتی نیز ویدیوهایی حاوی تهدید علیه ترامپ و دیوارنگاره‌هایی با مضمون کشتن او را در تهران نصب کرده‌اند.

در سوی دیگر، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به دلیل تهدیدهای امنیتی به یک پایگاه نظامی در منطقه واشینگتن دی‌سی منتقل شده است. بسنت ۲۲ آبان در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت که جمهوری اسلامی او را به مرگ تهدید کرده است. با این حال، او اعلام کرد که این تهدیدها مانع ادامه فعالیت‌های او نخواهد شد. گزارش‌های اطلاعاتی نیز نشان می‌دهد طرح‌های جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مقامات آمریکا به مراحل پیشرفته رسیده است.

گزینه‌های نظامی و وضعیت اقتصادی ایران

دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی درباره گام‌های بعدی نگرفته و گزینه‌های متعددی را بررسی می‌کند. این گزینه‌ها شامل احتمال آغاز عملیات نظامی گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی است. یک مقام دولت آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده با کنترل تنگه هرمز و در شرایطی که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است، در موقعیت قدرتمندی قرار دارد. ترامپ اعلام کرده است که محاصره دریایی و عملیات طرد اقتصادی با تمام توان ادامه خواهد یافت.

این مقام تأکید کرد که عملیات جدید "دروازه آهنین" نیز مسیرهای تامین تدارکات ایران را هدف قرار خواهد داد. تصمیم ترامپ باید اطمینان حاصل کند که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گزارش‌های پیشین نیز نشان می‌داد که ترامپ با وجود اعلام پیروزی آمریکا در جنگ، گزینه‌های ازسرگیری عملیات رزمی و حمله به زیرساخت‌های نظامی ایران را بررسی کرده است.

پایان رهبری خامنه‌ای و تحولات اخیر

علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، نهم اسفند ۱۴۰۴ در نخستین ساعات حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد. این رویداد به ۳۶ سال رهبری او پایان داد. در جریان جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، شمار زیادی از دیگر مقامات ارشد سیاسی، نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیز کشته شدند. ترامپ در ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که از محل اختفای علی خامنه‌ای اطلاع دارد.

اما آن مقام اعلام کرد که دست‌کم در آن مقطع قصد کشتن او را ندارد. با این حال، بحث‌های اخیر در دولت ترامپ نشان می‌دهد که حذف کامل ساختار رهبری همچنان در اولویت برخی از تصمیم‌گیران است. این در حالی است که هشدارهای امنیتی از سوی منابع مختلف اطلاعاتی نشان می‌دهد که خطر انتقام‌جویی و حملات احتمالی علیه منافع آمریکا در سراسر جهان همچنان پابرجا است.