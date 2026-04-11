رئیس‌جمهور فرانسه در گفت‌وگویی تلفنی با رئیس‌جمهور ایران بر اهمیت امنیت در تنگه هرمز و استفاده از فرصت مذاکرات اسلام‌آباد تاکید کرد. ماکرون همچنین بر لزوم احترام به آتش‌بس در لبنان تاکید و حمایت فرانسه از مقامات لبنانی را اعلام کرد.

رئیس‌جمهور فرانسه از گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهور ایران با تمرکز بر موضوع تنگه هرمز خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امانوئل ماکرون ، رئیس‌جمهور فرانسه، شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با مسعود پزشکیان ، رئیس‌جمهور ایران ، گفت‌وگو کرده است.

ماکرون در این پیام خود تاکید کرد که از رئیس‌جمهور ایران خواسته است تا از فرصت مذاکرات آغاز شده در اسلام‌آباد برای هموار کردن مسیر کاهش تنش پایدار و دستیابی به یک توافق قاطع که تضمین‌های محکمی برای امنیت در منطقه با مشارکت همه کشورهای ذی‌ربط فراهم کند، استفاده کند. وی همچنین افزود که بر لزوم بازگرداندن فوری آزادی و امنیت دریانوردی در تنگه هرمز تاکید کرده و آمادگی فرانسه را برای مشارکت در این امر اعلام کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رایزنی‌های فشرده‌ای در اسلام‌آباد در جریان است و مذاکرات میان ایران و آمریکا با هدف نهایی کردن موضوعات مورد بحث از روز شنبه آغاز شده است. هیئت ایرانی، با ابراز بدبینی نسبت به طرف مقابل و با یادآوری سابقه بدعهدی‌های آمریکا در مذاکرات پیشین، در این دور از گفت‌وگوها با میانجی‌گری پاکستان حضور یافته است. این مذاکرات، که به نظر می‌رسد بر موضوعات کلیدی منطقه‌ای متمرکز است، در بحبوحه تنش‌های فزاینده در منطقه و نگرانی‌های بین‌المللی در مورد امنیت و ثبات خلیج فارس و تنگه هرمز برگزار می‌شود. ماکرون در ادامه به موضوع لبنان نیز اشاره کرد و بر اهمیت احترام کامل به آتش‌بس در این کشور تاکید ورزید. وی همچنین حمایت کامل فرانسه را از اقدامات مقامات لبنانی که به گفته او تنها صاحبان مشروعیت برای اعمال حاکمیت و تعیین سرنوشت لبنان هستند، اعلام کرد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تعهد فرانسه به حفظ ثبات و امنیت در منطقه و حمایت از راه‌حل‌های سیاسی برای حل بحران‌های موجود است. رایزنی‌های دیپلماتیک در سطح بین‌المللی، به ویژه با توجه به نقش میانجی‌گرانه پاکستان، نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده برای یافتن راه‌حل‌های صلح‌آمیز و کاهش تنش‌ها در منطقه است. \در ادامه این گزارش، به بررسی دقیق‌تر پیام ماکرون و اهمیت آن در بافتار پیچیده روابط ایران و فرانسه می‌پردازیم. این گفت‌وگوها، که در بحبوحه تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی انجام می‌شود، نشان‌دهنده تلاش‌های فرانسه برای ایفای نقش میانجی‌گرانه و حمایت از راه‌حل‌های دیپلماتیک است. تاکید ماکرون بر موضوع تنگه هرمز و اهمیت امنیت دریانوردی در این منطقه، نشان‌دهنده نگرانی جدی فرانسه از تاثیر تنش‌های موجود بر تجارت جهانی و امنیت بین‌المللی است. از سوی دیگر، درخواست وی از رئیس‌جمهور ایران برای استفاده از فرصت مذاکرات اسلام‌آباد، نشان‌دهنده امیدواری فرانسه به امکان دستیابی به توافقی پایدار و کاهش تنش‌ها در منطقه است. این موضع‌گیری، در کنار حمایت فرانسه از مقامات لبنانی و تاکید بر آتش‌بس در لبنان، نشان‌دهنده رویکرد متوازن فرانسه در قبال مسائل منطقه است. فرانسه، با حفظ روابط دیپلماتیک با ایران و در عین حال، حفظ مواضع خود در قبال مسائل امنیتی و حقوق بشری، سعی در ایفای نقش فعال در تحولات منطقه دارد. \در نهایت، باید به نقش مهم میانجی‌گرانه پاکستان در این مذاکرات اشاره کرد. تلاش‌های پاکستان برای تسهیل گفت‌وگوها میان ایران و آمریکا، نشان‌دهنده تعهد این کشور به حفظ ثبات و امنیت منطقه‌ای است. با توجه به سابقه روابط ایران و آمریکا و چالش‌های موجود در این روابط، نقش میانجی‌گران کلیدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موفقیت یا شکست این مذاکرات، تاثیر مستقیمی بر آینده روابط میان ایران و آمریکا و همچنین بر ثبات و امنیت منطقه خواهد داشت. موضع‌گیری‌های مقامات ایرانی، با تاکید بر بدبینی نسبت به طرف مقابل و یادآوری بدعهدی‌های آمریکا در گذشته، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در این مذاکرات است. با این حال، حضور هیئت ایرانی در مذاکرات و موافقت با میانجی‌گری پاکستان، نشان‌دهنده تمایل ایران به ادامه گفت‌وگوها و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های صلح‌آمیز است. همچنین تاکید ماکرون بر حمایت از مقامات لبنانی و اشاره به آتش‌بس در لبنان، نشان‌دهنده تلاش‌های گسترده‌تر برای حفظ ثبات و امنیت در منطقه خاورمیانه است. این تلاش‌ها، نیازمند همکاری و هماهنگی میان کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی است تا بتوان به راه‌حل‌های پایدار و بلندمدت دست یافت





