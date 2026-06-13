در این گفتوگو، عادل مشایخی با بیان اینکه فلسفه از زمینه و زمانه خودش جداییناپذیر است، به بررسی رابطه فلسفه غرب با تاریخ و مسائل اجتماعی ایران پرداخته و دیدگاههای متفاوتی در این زمینه مطرح میکند.
درسگفتگو، شیوه دیگری برای اندیشهورزی است که در آن تلاش میکنیم از طریق گفتوگو به آنچه که متفکران به آن درسگفتار میگویند نزدیک شویم. در این شیوه قرار است گفتوگوکننده در مسیر بحث قرار گیرد و با پرسشهایش به جریان بحث سرعت ببخشد، یا در نظم بحث به دلیل آشکارشدن زوایای پنهان آن اخلال ایجاد کند.
تاکنون چندین گفتوگو به این شیوه انجام شده است و گفتوگوی حاضر نیز از این قاعده پیروی میکند. این بار با عادل مشایخی، مترجم کتاب «تجربهگرایی و سوبژکتیویته» و یکی از صاحبنظران اندیشههای دلوز در ایران به گفتوگو نشستهایم. اگرچه محور بحثها، کتاب «تجربهگرایی و سوبژکتیویته: پژوهش در باب طبیعت انسانی بر حسب نظر هیوم» اثر ژیل دلوز است، گفتوگو به مباحثی فراتر از کتاب نیز میپردازد
فلسفه غرب تاریخ مسائل اجتماعی تجربهگرایی سبژکتیویته