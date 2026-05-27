رئیسجمهوری اسلامی ایران و نخستوزیر پاکستان در گفتوگویی تلفنی ضمن تبادل تبریکات عید قربان، بر تقویت همکاریهای دوجانبه در حوزههای اقتصادی، ترانزیتی و گمرکی و همچنین تداوم رایزنیها برای صلح و ثبات منطقهای تأکید کردند.
رئیسجمهوری اسلامی ایران و نخستوزیر پاکستان در گفتوگویی تلفنی، ضمن تبادل تبریکات عید سعید قربان، بر ضرورت تقویت همکاریهای دوجانبه در حوزههای اقتصادی، بازرگانی، ترانزیتی و گمرکی تأکید کردند.
دو طرف با اشاره به عمق روابط تاریخی و فرهنگی میان دو کشور، بر تداوم رایزنیهای مشترک برای حمایت از صلح و ثبات منطقهای و کاهش تنشها در جهان اسلام تأکید نمودند. دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران، با قدردانی از نقش سازنده اسلامآباد در ابتکارات دیپلماتیک، خواستار هماهنگی بیشتر کشورهای اسلامی برای صیانت از امنیت و منافع مشترک شد.
نخستوزیر پاکستان نیز ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتایج پایدار روندهای دیپلماتیک جاری، بر آمادگی کشورش برای میزبانی دور بعدی مذاکرات دوجانبه تأکید کرد. در ادامه این تماس، طرفین راههای توسعه مناسبات تجاری و ترانزیتی را بررسی و بر اجرای سریع توافقات پیشین تأکید کردند. این گفتوگو در چارچوب تلاشهای مستمر دو کشور برای تعمیق روابط برادرانه و همکاریهای منطقهای صورت گرفت که میتواند الگویی برای سایر کشورهای اسلامی در جهت همگرایی و حل مسائل مشترک باشد.
پزشکیان و شهباز شریف همچنین بر اهمیت همکاری در حوزه انرژی و زیرساختهای حملونقل به عنوان محورهای اصلی توسعه روابط دوجانبه تأکید کردند و از برگزاری نشستهای کارشناسی در آینده نزدیک برای پیگیری این موضوعات استقبال نمودند. دو طرف در پایان بر لزوم حفظ ثبات در افغانستان و همکاری برای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی نیز به عنوان اولویتهای مشترک منطقهای تأکید کردند و ابراز داشتند که هماهنگی نزدیک میان تهران و اسلامآباد میتواند به ارتقای امنیت و رفاه در منطقه کمک شایانی نماید.
این گفتوگوی تلفنی در فضایی صمیمانه و برادرانه انجام شد و دو طرف توافق کردند که رایزنیهای سطح عالی را به طور منظم ادامه دهند تا اهداف مشترک در کوتاهترین زمان ممکن محقق گردد. امید است که این رویکرد دیپلماتیک فعالانه، زمینهساز گسترش همکاریهای همهجانبه و تحکیم پیوندهای دوستی میان دو ملت بزرگ ایران و پاکستان باشد
ایران پاکستان همکاری اقتصادی دیپلماسی صلح منطقهای