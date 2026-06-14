فیصل بن فرحان و محمد اسحاق دار در تماسی تلفنی آخرین تحولات مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی کردند درحالیکه نخستوزیر پاکستان اعلام کرد که دو طرف به نهایی شدن توافق نزدیکتر از همیشه هستند و اسلامآباد آمادهسازیهای لازم برای امضای الکترونیکی سند و برگزاری مذاکرات فنی را در دست اقدام دارد.
فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان با محمد اسحاق دار همتای پاکستانی خود درباره آخرین تحولات توافق احتمالی ایران و آمریکا تلفنی گفت وگو کرد.
بن فرحان در تماس تلفنی با همتای پاکستانی خود آخرین تلاشها برای توافق ایران و آمریکا را بررسی کردند. ساعاتی پیش شهباز شریف نخستوزیر پاکستان و میانجی مذاکرات ایران و آمریکا، از نزدیک شدن دو طرف به نهایی شدن تفاهم خبر داد و اعلام کرد که اسلامآباد در حال آمادهسازی برای امضای الکترونیکی سند احتمالی و برگزاری مذاکرات فنی در هفته آینده است.
نخستوزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما بیش از هر زمان دیگری به توافق صلح نزدیکتر هستیم. وی افزود: با توجه به اینکه احتمالاً نهایی شدن آن در ۲۴ ساعت آینده پیشبینی میشود، پاکستان در حال آمادهسازی برای امضای الکترونیکی توافقنامه صلح بلافاصله پس از آن و به دنبال آن مذاکرات فنی در هفته آینده است.
شهباز شریف همچنین گفت: ما مایلیم از جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به خاطر تعهد مستمرشان در طول مذاکرات قدردانی کنیم و از برادرانمان در منطقه به خاطر حمایتشان صمیمانه قدردانی میکنیم. رئیس جمهوری آمریکا نیز با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی مدعی شد که توافق با ایران فردا یکشنبه امضا خواهد شد
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