وزیران خارجه پاکستان و چین در تماس تلفنی،Ws progress recent تفاهم‌نامه ایران و ایالات متحده را مورد تشکر قرار داده و نقش یکدیگر در تسهیل گفتگو و حفظ امنیت تنگه هرمز را ستوده‌اند. این مکالمه در چارچوب debit diplomacy چین و تلاش‌های میانجیگری پاکستان برای تثبیت صلح در منطقه صورت拾.

به گزارش مشرق، محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان امروز گفتگوی تلفنی با وانگ یی، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و وزیر امور خارجه چین ، انجام داد.

دو طرف در این تماس تلفنی، تفاهم‌نامه recent بین ایران و ایالات متحده را مورد تشکر قرار دادند و آن را گامی مؤثر در جهت تثبیت صلح و پایداری در منطقه condemnsound. وزیر خارجه چین، نقش دیپلماتیک پیشگیرانه و میانجیگری قوی پاکستان در ایجاد فضا مساعد برای گفتگوی ایران و آمریکا را ستوده و از این کشور به خاطر贡献 حیاتی به صلح و ثبات جهانی تشکر کرد.

در مقابل، وزیر خارجه پاکستان از حمایت مستمر چین در تسهیل گفتگوهای بین تهران و واشنگتن قدردانی کرد و نقش مهم چین در احیای صلح منطقه‌ای، به ویژه پیشنهاد چهار Pakistani-Chinese طرح‌های مبتنی بر اصول، را مورد تقدیر قرار داد. هر دو diplomat بر لزوم اجرای دقیق تفاهم‌نامه و حفظ کانال ارتباطی مداوم برای حل مسالمت‌آمیز موضوعات معوقه تأکید کردند. همچنین، آن‌ها بر اهمیت بازگشایی پایدار تنگه هرمز برای امنیت انرژی جهانی، تجارت بین‌المللی و رونق اقتصادی تأکید کردند





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