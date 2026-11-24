مارکو روبیو و فیصل بن‌فرحان آل‌سعود در تماس تلفنی ۳ آذر درباره خلع سلاح حزب‌الله، حملات حوثی‌ها و صلح سودان گفتگو کردند.

مارکو روبیو ، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، و شاهزاده فیصل بن‌فرحان آل‌سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی ، روز سه‌شنبه ۳ آذر ماه طی یک تماس تلفنی مهم با یکدیگر گفتگو کردند. این دیدار در چارچوب بررسی آخرین تحولات امنیتی و سیاسی در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس برگزار شد.

محکومیت حملات تروریستی حوثی‌ها و تأکید بر خلع سلاح

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در این گفتگوی تلفنی، طرفین حملات تروریستی شورشیان حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران به زیرساخت‌های غیرنظامی و انرژی عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند.

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روبیو و بن‌فرحان همچنین درباره اهمیت حیاتی خلع سلاح حزب‌الله در کشور لبنان تبادل نظر کردند. این گروه شبه‌نظامی که توسط تهران حمایت می‌شود، از دیگر چالش‌های امنیتی منطقه محسوب می‌گردد و طرفین بر لزوم اقدام در این راستا تأکید داشتند.

این مباحث در چارچوب سازوکار سه‌جانبه و در پرتو تعهد مشترک دو کشور به حفظ امنیت و ثبات پایدار در منطقه غرب آسیا پیگیری شد.

آزادی کشتیرانی و تعهد به آتش‌بس در سودان

دو وزیر امور خارجه بر ضرورت مطلق آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب تأکید ویژه داشتند و درباره لزوم پایان فوری به جنگ خونین در کشور سودان نیز گفتگو کردند.

مارکو روبیو در بخش مربوط به بحران سودان بر اهمیت برقراری سریع آتش‌بس بشردوستانه، دستیابی به یک صلح پایدار و همچنین گذار به یک دولت غیرنظامی در این کشور تأکید کرد.

این دیدار نشان‌دهنده هماهنگی نزدیک واشنگتن و ریاض در مواجهه با تهدیدات منطقه‌ای و تلاش برای تثبیت شرایط امنیتی در مسیرهای استراتژیک دریایی است.

اولویت‌های دیپلماتیک و آینده همکاری‌های دوجانبه

بررسی مسائل مربوط به زیرساخت‌های انرژی و حملات به آن‌ها، به عنوان یکی از محورهای اصلی این گفتگو، نشان از نگرانی عمیق واشنگتن و ریاض نسبت به ثبات انرژی در منطقه دارد.

طرفین با تأکید بر رفع موانع کشتیرانی، تلاش کردند تا پیامی قاطع علیه اعمال زور و ناامنی در آب‌های بین‌المللی ارسال کنند.

پیگیری‌های دیپلماتیک در خصوص سودان نیز با هدف جلوگیری از گسترش بحران انسانی و سیاسی در این کشور آفریقایی ادامه خواهد یافت.