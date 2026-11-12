دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ در آستانه نشست اپک و گ20 بر ضرورت خلع سلاح هسته‌ای و ایجاد ثبات راهبردی توافق کردند. جزئیات تماس تلفنی وزیران خارجه آمریکا و چین.

دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ در آستانه دیدارهای دیپلماتیک خود بر ضرورت خلع سلاح هسته‌ای و ایجاد ثبات راهبردی توافق کردند.

این توافق در پی تماس‌های اخیر دیپلمات‌های ارشد دو کشور صورت گرفت که نشانه‌ای از تنش‌زدایی و تلاش برای مناسبات سازنده است.

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توافق بر سر صلح و خلع سلاح هسته‌ای

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی ایالات متحده، و وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، به درخواست پکن تلفنی گفت‌وگو کردند.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، دو طرف در این تماس بر اهمیت گفت‌وگوهای معنادار در سطح رهبران برای پیشبرد اهدافی همچون صلح و خلع سلاح هسته‌ای توافق کردند.

این اهداف شامل هرگونه نشست احتمالی با حضور روسیه نیز می‌شود که نشان‌دهنده پیچیدگی هندسه دیپلماتیک منطقه‌ای و جهانی است.

روبیو و وانگ در این تماس بر پایبندی رهبران دو کشور به ایجاد روابطی سازنده و دارای ثبات راهبردی بر پایه احترام، انصاف و عمل متقابل تاکید کردند.

تلاش برای هماهنگی دیدار سه‌جانبه با روسیه

مارکو روبیو پیش‌تر از تلاش‌ها برای هماهنگی یک دیدار سه‌جانبه میان روسای جمهور آمریکا، چین و روسیه در حاشیه نشست اپک خبر داده بود.

دونالد ترامپ اخیرا ابراز امیدواری کرده که با رهبران دو کشور برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی و پیشبرد خلع سلاح هسته‌ای گفت‌وگو کند.

این اظهارات نشان می‌دهد که مسئله خلع سلاح هسته‌ای و درگیری‌های منطقه‌ای همچنان در اولویت دیپلماسی آمریکا قرار دارد.

تفاوت در گزارش‌های رسمی دو کشور

در گزارش رسمی اولیه پکن از این تماس، اشاره‌ای به خلع سلاح هسته‌ای یا نشست سه‌جانبه با روسیه نشده است.

گزارش چین صرفا بر آمادگی این کشور برای تقویت ارتباطات و مدیریت اختلاف‌ها تأکید شده بود که تفاوتی آشکار با بیانیه واشنگتن دارد.

این تفاوت در لحن و محتوا می‌تواند نشان‌دهنده رویکردهای متفاوت پکن و واشنگتن در اولویت‌بندی مسائل کلان باشد.

زمان‌بندی دیدارهای مهم دیپلماتیک

این گفت‌وگو در آستانه سفر برنامه‌ریزی‌شده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به چین در هفته آینده انجام شد.

ترامپ برای شرکت در نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در شهر شنژن به چین سفر خواهد کرد.

همچنین سفر ماه آینده شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، به فلوریدا برای حضور در نشست گروه ۲۰ نیز پیش‌رو است.

زمان‌بندی نزدیک این سفرها نشان‌دهنده تلاش دو طرف برای تثبیت روابط در بستر رویدادهای چندجانبه است.