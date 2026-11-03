معاون وزیر خارجه ایران از تداوم مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا خبر داد و به مستندسازی جنایات جنگی و تشکیل پرونده‌های کیفری در محاکم ملی اشاره کرد.

کاظم غریب‌آبادی ، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، آخرین تحولات مذاکرات غیرمستقیم با ایالات متحده آمریکا را تشریح کرد. وی تأکید نمود که تبادل پیام‌ها از طریق میانجی‌های قطری همچنان با هدف دستیابی به یک تفاهم دیپلماتیک در جریان است. این دیپلمات ایرانی اشاره کرد که محور اصلی گفت‌وگوها بر اساس طرح هفت‌روزه ‌ای است که ایران پیش‌تر در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه داده است.

شرایط دیپلماتیک و طرح هفت‌روزه ایران

معاون وزیر خارجه با تکرار مواضع پیشین خود بیان کرد که مبنا و پایه اصلی برای هرگونه حل‌وفصل سیاسی، همان طرح هفت‌روزه‌ای است که توسط جمهوری اسلامی ایران تدوین و ارائه شده است. او تصریح کرد که اگر طرفین متقاضی رسیدن به توافقی پایدار باشند، باید تمام مطالبات و شروط تعیین‌شده از سوی ایران را بپذیرند. غریب‌آبادی یادآوری کرد که ایران آغازگر هیچ‌گونه درگیری نظامی نبوده و جنگ تحمیلی علیه این کشور شکل گرفته است.

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وی افزود که تداوم هرگونه تعامل دیپلماتیک منوط به پایبندی طرف مقابل به الزامات مشخص‌شده توسط ایران است. این الزامات که بخش عمده‌ای از آن‌ها پیش‌تر در تفاهم اسلام‌آباد نیز منعکس شده بود، اکنون موضوع اصلی بررسی‌هاست. دیپلمات ارشد ایرانی خاطرنشان کرد که تهران با وجود بی‌اعتمادی عمیق به صداقت آمریکایی‌ها، همچنان راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز را ترجیح می‌دهد اما برای هر سناریوی دیگری آماده است.

مستندسازی جنایات جنگی در مجامع بین‌المللی

در پی حملات اخیر علیه زیرساخت‌های ایران، وزارت امور خارجه فرآیندی جدی برای مستندسازی این اقدامات در سطح جهانی آغاز کرده است. کاظم غریب‌آبادی اعلام کرد که هم‌اکنون سه مجموعه گزارش مستند درباره دو جنگ اخیر تهیه و ارسال شده است. این اسناد شامل مکاتبات رسمی و تحلیل‌های حقوقی دقیقی هستند که عمدتاً به‌عنوان اسناد شورای امنیت سازمان ملل متحد ثبت گردیده‌اند.

این مقام مسئول توضیح داد که مستندسازی حملات به بنادر غیرنظامی و تأسیسات دریایی با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده است. این گزارش‌ها ابعاد جنایات و مسئولیت بین‌المللی کشورهای مهاجم، به‌ویژه در مورد حمله به بنادر در تنگه هرمز، را به‌وضوح نشان می‌دهند. همچنین گزارش‌های تخصصی جداگانه‌ای درباره حملات به اماکن درمانی، بیمارستان‌ها، موزه‌ها و مراکز میراث فرهنگی با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه شده است.

غریب‌آبادی تأکید کرد که با وجود تمام‌توان کشور در جهت دفاع از خود در برابر تجاوزات نظامی، غفلت از مستندسازی جنایات برای پیگیری‌های حقوقی آتی غیرقابل قبول است. این اقدامات با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تا حد قابل‌توجهی پیش رفته و به گزارش‌هایی محکم و قابل استناد از منظر حقوقی تبدیل شده‌اند که حق دفاع مشروع ایران را تثبیت می‌کنند.

پرونده‌های کیفری و محاکم ملی در تهران

روند پیگیری‌های حقوقی ایران تنها به سطح بین‌المللی محدود نمی‌شود و در محاکم ملی نیز ابعاد قابل‌توجهی یافته است. معاون وزیر امور خارجه اشاره کرد که بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه، پرونده‌های متعددی با ماهیت‌های حقوقی و کیفری در دادگستری تهران تشکیل شده است. تاکنون بیش از ده‌ها پرونده مرتبط با جنایات اخیر در این دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است.

در ادامه این فرآیند قضایی، کیفرخواست برای برخی پرونده‌های حساس صادر و به دادگاه ارسال شده است. غریب‌آبادی به طور خاص به پرونده مربوط به شهادت مقام معظم رهبری در حمله به مدرسه میناب اشاره کرد که کیفرخواست آن صادر شده است. سایر پرونده‌ها نیز در مراحل مختلف تحقیقات، تکمیل مستندات و صدور کیفرخواست قرار دارند.

وزارت امور خارجه در این فرآیندهای داخلی نیز نقش نظارتی و مشورتی ایفا می‌کند. این وزارتخانه در تشکیل برخی پرونده‌ها در محاکم ملی نقش مؤثری داشته و با همکاران قضایی همکاری نزدیک دارد تا اطمینان حاصل شود که تمام زوایای حقوقی جنایات وارده پوشش داده می‌شود. این هماهنگی بین دستگاه دیپلماسی و قوه قضائیه نشان‌دهنده استراتژی جامع ایران برای پاسخگویی به تجاوزات نظامی است.