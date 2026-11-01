سخنگوی ارتش از آمادگی بالاتر نیروها نسبت به جنگ ۴۰ روزه و به‌روزرسانی بانک اهداف دشمن خبر داد. دیدار فرماندهان با کل قوا بر تقویت توان تهاجمی و دفاعی تمرکز دارد.

امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در برنامه‌ای رادیویی به تشریح ابعاد راهبردی دیدار اخیر فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده معظم کل قوا پرداخت. وی اعلام کرد که نیروهای مسلح برای پاسخ به هرگونه تهدید احتمالی، اکنون از آمادگی عملیاتی بالاتری نسبت به زمان آغاز جنگ ۴۰ روزه برخوردار هستند و این آمادگی با به‌روزرسانی بانک اهداف دشمن و توسعه ظرفیت‌های دفاعی و تهاجمی تقویت شده است.

آمادگی رزمی هوشمندانه و تجربه جنگ

سخنگوی ارتش با اشاره به تأکیدات فرمانده معظم کل قوا بر مفهوم آمادگی رزمی هوشمندانه، توضیح داد که این رویکرد یکی از محورهای اساسی راهبرد دفاعی کشور محسوب می‌شود. نیروهای مسلح توانسته‌اند با بهره‌گیری از جنگ نامتقارن و ناهمتراز، بخشی از فاصله تجهیزاتی خود با دشمن را از طریق هوشمندی عملیاتی و به‌کارگیری تاکتیک‌های متناسب جبران کنند. تجربه جنگ اخیر نشان داد که نیروهای مسلح با اتکا به توانمندی‌های عملیاتی، تدابیر فرماندهی و پشتیبانی مردم توانستند جنگ را مدیریت کنند و دشمن پس از نزدیک به ۴۰ روز ناچار به اعلام آتش‌بس شود.

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گسترش جغرافیای پاسخ و بانک اهداف

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا با اشاره به دستور فرمانده معظم کل قوا مبنی بر پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی، هشدار داد که جغرافیای جنگ می‌تواند به مناطقی فراتر از غرب آسیا گسترش پیدا کند. در جنگ اخیر، گستره درگیری از سرزمین‌های اشغالی تا پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه امتداد داشت. وی تأکید کرد که نیروهای مسلح در چارچوب دستورات ابلاغی، به‌روزرسانی بانک اهداف را با هدف قرار دادن انواع دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن آمریکایی و صهیونیستی دنبال می‌کنند. در صورت آغاز ماجراجویی جدید، تأسیسات، تجهیزات، نیروها و منافع آمریکا در هر نقطه‌ای که در دسترس باشند، می‌توانند هدف پاسخ قرار گیرند. جنگ آینده دارای جغرافیای وسیع‌تری خواهد بود و دشمن نباید تصور کند دامنه پاسخ جمهوری اسلامی ایران الزاماً به محدوده جغرافیایی درگیری‌های گذشته محدود می‌شود.

تحلیل زمان پایان درگیری و دکترین نظامی

سخنگوی ارتش با یادآوری تجربه آغاز جنگ در نهم اسفند، خاطرنشان کرد که نیروهای مسلح از آمادگی لازم برای واکنش سریع برخوردار بوده‌اند و اکنون با استفاده از تجربیات عملیاتی و تقویت سازمان رزم در سطح بالاتری قرار دارند. وی درباره شرایط پایان جنگ احتمالی آینده تصریح کرد که رئیس‌جمهور آمریکا پیش از جنگ ۴۰ روزه تصور می‌کرد می‌تواند یک درگیری کوتاه و برق‌آسا را آغاز کند و سپس به‌صورت یک‌جانبه پایان آن را اعلام کند. اما تحولات جنگ نشان داد که مدیریت و پایان درگیری صرفاً تابع اراده واشنگتن نخواهد بود. در صورت وقوع تجاوز جدید، جنگ احتمالی آینده می‌تواند به‌مراتب طولانی‌تر از جنگ گذشته باشد و رئیس‌جمهور آمریکا قادر نخواهد بود زمان و شرایط پایان آن را به‌تنهایی تعیین کند. مردم آمریکا و متحدان اروپایی این کشور نیز باید بدانند که ابتکار عمل جمهوری اسلامی ایران در تعیین سرنوشت چنین درگیری‌ای نقش اساسی خواهد داشت.

تعمیق دفاع بومی و نقش مردم

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در ادامه، تعمیق دفاع بومی و به‌روزرسانی دکترین و تاکتیک‌های نظامی را از دیگر محورهای مورد تأکید فرمانده معظم کل قوا عنوان کرد. روند تغییر دکترین جمهوری اسلامی ایران از رویکرد صرفاً تدافعی به سمت رویکرد تهاجمی از گذشته آغاز شده و در جنگ اخیر نیز نمود عملی پیدا کرده است. نیروهای مسلح با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید و توسعه فناوری‌های نظامی تلاش کرده‌اند توان پاسخ‌گویی به تهدیدات را متناسب با شرایط جدید افزایش دهند. در دوره آتش‌بس، بخشی از تسلیحات نوسازی و تجهیزات جدید به سازمان رزم افزوده شده و مجموع این اقدامات موجب افزایش آمادگی رزمی ارتش و سایر نیروهای مسلح نسبت به آغاز جنگ ۴۰ روزه شده است. تقویت بنیه معنوی و روحیه جهادی نیز از مؤلفه‌های مهم قدرت نیروهای مسلح است و انگیزه دفاع از کشور در کنار تجهیزات، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ آمادگی رزمی دارد. سخنگوی ارتش با قدردانی از حضور مردم در اجتماعات شبانه حمایت‌کننده که به دویست و چهل و چهارمین شب نزدیک است، گفت که تداوم این اجتماعات موجب افزایش انگیزه و روحیه نیروهای مسلح شده است. وی از حمایت‌های دولت و وزارت دفاع در تأمین تجهیزات، منابع مالی و پشتیبانی نیروها قدردانی کرد. در پاسخ به پرسشی درباره هماهنگی ارتش، سپاه و سایر نیروها در تهدیدات هم‌زمان، تأکید کرد که هماهنگی عملیاتی و اجرای عملیات مشترک همواره در دستور کار بوده و در جنگ اخیر نیز برقرار بوده است.