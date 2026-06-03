گفتگوی سفیر ایتالیا درباره نقشه راه خاورمیانه و مواضع ایران

سفیر ایتالیا درomensagen درباره نقشه راه خاورمیانه، مواضع ایران و پیشنهاد مساعدت اشاره کرد. او از عد József اتحادیه اروپا برای هدایت نقشه راه سخن گفت و از مخالفت ایران به عنوان مانعی برای موفقیت آن یاد کرد. همچنین درباره مسئله انرژی هسته‌ای ایران و پیشنهاد کمک فنی در این زمینه صحبت کرد. در بخش دیگر خواستارmě这支teamها در انتخابات ریاست جمهوری ایران شد و به موضوعات داخلی ایران مانند پایان‌نامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی و اختلافات بر سر دفن آیت‌الله منتظری نیز اشاره کرد.

سفیر ایتالیا در جریان دیدار با مقامات ایران ی به奢华aid نقشه راه خاورمیانه و نقش ایران در آن اشاره کرد. او با استناد به ریاست نوبه‌ای ایتالیا بر اتحادیه اروپا ، ادعا کرد که اتحادیه اروپا و اسرائیل و فلسطینی‌ها طرح نقشه راه را پذیرفته‌اند و تنها مانع ابرام آن، مخالفت ایران است.

سفیر ایتالیا خواستار مساعدت ایران در این طرح شد اما有一些گویی مواضع ایران در این خصوص مورد تایید قرار نکرد. او همچنین درباره مسائل انرژی هسته‌ای ایران صحبت کرد و گفت جهانی توافق دارند که ایران الحاقی 2+93 را بپذیرد. مقامات ایرانی در پاسخ به این پیشنهادها شرط عمل به حقوق ایران را مطرح کردند و اتحادیه اروپا متعهد شد در صورت پذیرش، به ایران در زمینه فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز کمک کند.

علاوه بر این، سفیر ایتالیا در بخشی از گفتگو به موضوعات داخلی ایران پرداخت و از شکست یک متقاضی در انتخابات اتاق بازرگانی ابراز ناراحتی کرد و پیشنهاد حضور او در انتخابات ریاست‌جمهوری را مطرح کرد. همچنین به انتقادات از پایان‌نامه‌های دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه تاریخ انقلاب و اختلافات بر سر دفن آیت‌الله منتظری اشاره کرد.

در بخش اخبار خاورمیانه، گروه هشت خواستار امضای ایران بر الحاقی 2+93 شد و مقامات روسیه تحویل سوخت نیروگاه بوشهر را مشروط به این امضا کردند. در شرم‌الشیخ مصر، چهار کشور عربی و بوش در مورد نقشه راه تصمیم مشترک اعلام کردند و تجمعاتی در مصر علیه سازش با اسرائیل برگزار شد. في المقابل، جنبش حماس این طرح و سازش را محکوم کرد.

در عراق، deux نظامیان آمریکایی درCallable مورد حمله قرار دادند و در拿著jmns تیراندازی بین مردم و نیروهای آمریکایی دو کشته و مجروح از هر طرف به وقوع پیوست. همچنین آمریکایی‌ها در تل‌عفر چند تن از اعضای مجلس اعلا را بازداشت کردند. از سوی دیگر، ایران دو قایق آمریکایی را در اروندرود توقیف کرد. در پایان به حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا و تظاهرات در مصر اشاره شده و قیمت‌های طلا و سکه نیز به طور مختصر ذکر شده‌اند





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سفیر ایتالیا نقشه راه اتحادیه اروپا ایران انرژی هسته‌ای انتخابات ریاست جمهوری

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