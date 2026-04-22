رئیس جمهور ترکیه و دبیرکل ناتو در آنکارا دیدار کردند و در مورد مقدمات نشست رهبران ناتو، دستور کار این ائتلاف، مسائل منطقهای و جهانی و همچنین وضعیت اسرای فلسطینی بحث و تبادل نظر کردند.
رئیس جمهور ترکیه ، رجب طیب اردوغان ، امروز در آنکارا میزبان مارک روته ، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) بود. این دیدار در فضایی سازنده و با تمرکز بر تقویت همکاریهای دوجانبه و چندجانبه در چارچوب ناتو و همچنین بررسی آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی برگزار شد.
در این ملاقات، طرفین به طور مفصل در مورد مقدمات و آمادگیهای لازم برای برگزاری نشست آتی رهبران ناتو به بحث و تبادل نظر پرداختند. اردوغان و روته بر اهمیت این نشست به عنوان فرصتی برای ارتقای همبستگی و هماهنگی میان متحدان ناتو و همچنین تقویت تواناییهای این سازمان در مواجهه با چالشهای امنیتی پیش رو تاکید کردند.
رئیس جمهور ترکیه در این دیدار، ضمن اشاره به پیشرفتهای چشمگیر ترکیه در حوزه صنعت دفاعی، بر آمادگی کشورش برای گسترش همکاری با کشورهای عضو ناتو در این زمینه اعلام آمادگی کرد. او همچنین خواستار اتخاذ تصمیماتی در نشست آتی ناتو شد که به تقویت پیوندهای ترانس آتلانتیک و افزایش مسئولیتپذیری ستون اروپایی این اتحاد کمک کند.
اردوغان با تاکید بر نقش سازنده ترکیه در حفظ صلح و ثبات منطقهای، از مواضع کشورش در قبال تحولات اخیر، به ویژه در ارتباط با تنشها در منطقه، سخن گفت و بر اهمیت دیپلماسی و راه حلهای مسالمتآمیز برای حل اختلافات تاکید کرد. او همچنین به وضعیت اسفناک اسرای فلسطینی در زندانهای اسرائیل اشاره کرد و خواستار توجه ویژه جامعه بینالمللی به این موضوع شد.
در همین راستا، رئیس جمهور ترکیه از انجمن اسرای فلسطین خبر داد که در حال حاضر 90 زن فلسطینی، از جمله سه خبرنگار، در زندانهای اسرائیل به سر میبرند و شرایط بسیار نامناسبی را تجربه میکنند. این موضوع، نگرانی عمیق ترکیه را برانگیخته و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط این زنان فلسطینی شده است. این دیدار، نشاندهنده اهمیت ترکیه به عنوان یک عضو کلیدی در ناتو و نقش فعال آن در مسائل منطقهای و بینالمللی است.
انتظار میرود که گفتگوهای انجام شده در این ملاقات، زمینه را برای همکاریهای بیشتر و سازندهتر میان ترکیه و ناتو در آینده فراهم کند. علاوه بر این، تاکید رئیس جمهور ترکیه بر اهمیت صلح و دیپلماسی و همچنین توجه به وضعیت اسفناک اسرای فلسطینی، نشاندهنده تعهد ترکیه به ارزشهای انسانی و تلاش برای برقراری عدالت و صلح در جهان است.
این دیدار همچنین فرصتی بود تا دبیرکل ناتو از نزدیک در جریان دیدگاهها و نگرانیهای ترکیه در مورد مسائل مختلف قرار گیرد و به تبادل نظر در مورد راهکارهای مناسب برای مقابله با چالشهای پیش رو بپردازد. به طور کلی، این ملاقات، گامی مهم در جهت تقویت روابط ترکیه و ناتو و همچنین ارتقای امنیت و ثبات در منطقه و جهان محسوب میشود.
ترکیه همواره بر اهمیت حفظ اتحاد و همبستگی در ناتو تاکید داشته و معتقد است که این سازمان، نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایفا میکند. رئیس جمهور اردوغان در این دیدار، بار دیگر بر این موضع تاکید کرد و خواستار تقویت همکاریها و هماهنگیها میان اعضای ناتو در جهت مقابله با تهدیدات مشترک شد.
او همچنین بر اهمیت توجه به منافع و نگرانیهای همه اعضای ناتو تاکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیماتی شد که به تقویت اعتماد و همکاری میان اعضا کمک کند. در پایان این دیدار، طرفین بر ادامه گفتگوها و همکاریها در زمینههای مختلف تاکید کردند و ابراز امیدواری کردند که نشست آتی رهبران ناتو، بتواند گامی موثر در جهت تقویت ناتو و ارتقای امنیت و ثبات در منطقه و جهان باشد
ترکیه ناتو اردوغان روته نشست ناتو مسائل منطقهای اسرای فلسطینی صنعت دفاعی همبستگی ناتو امنیت بینالملل