گفتگوی تلفنی رئیس اتحادیه جهانی کشتی با رئیس فدراسیون کشتی ایران

در گفتگویی تلفنی که حدود یک ساعت به طول انجامید، نناد لالوویچ ، رئیس اتحادیه جهانی کشتی ، قهرمانیهای اخیر تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در قرقیزستان را به علیرضا دبیر ، رئیس فدراسیون کشتی ایران تبریک گفت.
لالوویچ با در نظر گرفتن شرایط حساس و جنگی حاکم بر منطقه، از وضعیت اردوهای آمادهسازی کشتیگیران ایرانی و روند پیشرفت آنها سوالاتی را مطرح کرد. علیرضا دبیر در پاسخ به این سوالات، به تفصیل تمهیدات اتخاذ شده توسط فدراسیون کشتی برای برگزاری اردوهای تیمهای ملی در تمامی ردههای سنی را شرح داد و تاکید کرد که برنامههای کشتی ایران به طور مداوم و بدون هیچگونه وقفه در حال اجرا هستند.
این اطمینانبخشی در شرایطی صورت میگیرد که کشور با چالشهای متعددی روبرو است و فدراسیون کشتی تلاش میکند تا با وجود این چالشها، روند آمادهسازی ورزشکاران را به بهترین شکل ممکن پیش ببرد. دبیر همچنین گزارشی از تاثیرات جنگ و خسارات سنگینی که به کمپ تیمهای ملی وارد شده است، به لالوویچ ارائه داد.
او توضیح داد که حملات دشمن آسیبهای جدی به زیرساختهای ورزشی وارد کرده است، اما عملیات بازسازی با سرعت در حال انجام است و انتظار میرود شرایط برای برگزاری اردوها به زودی به حالت مطلوب بازگردد. این نشاندهنده عزم راسخ فدراسیون کشتی برای غلبه بر مشکلات و ادامه فعالیتهای ورزشی است. رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به تاریخچه پر افتخار کشتی ایران و فداکاریهای جامعه کشتی در طول جنگ تحمیلی، از شهادت ۲۹ کشتیگیر در جنگ رمضان یاد کرد.
این یادآوری نشاندهنده تعهد و از خودگذشتگی جامعه کشتی در دفاع از کشور است. دبیر همچنین افزود که با وجود شرایط دشوار، اکثر باشگاههای کشتی در سراسر کشور به فعالیت خود ادامه میدهند، اگرچه تعدادی از سالنهای کشتی در شهرهای مختلف آسیب دیدهاند و نیاز به بازسازی دارند. این نشاندهنده پویایی و مقاومت جامعه کشتی در برابر مشکلات است.
در ادامه این گفتگو، علیرضا دبیر به موضوع میزبانی رقابتهای جهانی زیر ۲۳ سال در سال ۲۰۲۶ که قرار بود در آمریکا برگزار شود، اشاره کرد. او با تاکید بر جایگاه ویژه کشتی ایران در سطح جهان و قهرمانیهای متعدد تیمهای ملی در ردههای سنی مختلف، گفت: ایران به عنوان قطب کشتی جهان شناخته میشود و این رشته ورزشی از اهمیت بسیار زیادی برای مردم ایران برخوردار است.
دبیر ابراز نگرانی کرد که ممکن است تیم ملی کشتی ایران، همانند تیم ملی فوتبال در جام جهانی، با مشکلاتی در زمینه صدور ویزا از سوی میزبان روبرو شود و در صورت بروز چنین مشکلی، فدراسیون کشتی ایران به همراه سایر کشورهای صاحب کشتی در جهان، این موضوع را پیگیری خواهد کرد و خواستار تجدید نظر در مورد میزبانی آمریکا از رقابتهای قهرمانی بزرگسالان جهان در سال ۲۰۲۷ خواهد شد. این اقدام نشاندهنده تلاش فدراسیون کشتی برای حفظ حقوق ورزشکاران ایرانی و جلوگیری از هرگونه تبعیض است.
در پاسخ به این نگرانی، نناد لالوویچ اعلام کرد که با توجه به شرایط بهوجود آمده، میزبانی رقابتهای جهانی زیر ۲۳ سال در سال ۲۰۲۶ از بحرین به یک کشور آسیایی منتقل خواهد شد و مسابقات در آبان ماه برگزار خواهد شد. او همچنین وعده داد که میزبان جدید حداکثر تا دو هفته آینده اعلام خواهد شد.
این تغییر میزبانی نشاندهنده انعطافپذیری اتحادیه جهانی کشتی در مواجهه با شرایط غیرمنتظره و تلاش برای برگزاری مسابقات در یک محیط امن و مناسب است. این تصمیم به منظور اطمینان از برگزاری هرچه بهتر و پر رونقتر این رقابتها اتخاذ شده است و انتظار میرود با اعلام میزبان جدید، برنامهریزیهای لازم برای برگزاری مسابقات آغاز شود
