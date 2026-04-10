در این خبر، به گفت‌وگوی تلفنی سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان، و بررسی تحولات منطقه‌ای و روابط دوجانبه پرداخته شده است. همچنین به اظهارات عراقچی در خصوص حقوق ایران، وحدت ملی و پیروزی‌های ملت اشاره شده است. در ادامه، اخباری در مورد قیمت ارز و طلا، استقرار نیروهای آمریکایی در بغداد و سلامت رهبر ایران نیز منتشر شده است.

سید عباس عراقچی ، معاون وزیر امور خارجه، در یک تماس تلفنی با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان ، در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای به گفت‌وگو پرداخت. در این گفت‌وگو، دو طرف پیرامون مسائل مختلفی از جمله مسائل سیاسی ، اقتصادی و امنیتی در منطقه تبادل نظر کردند. عراقچی با اشاره به اهمیت روابط با کشورهای منطقه، بر آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌ها با عربستان سعودی تاکید کرد. همچنین، دو طرف بر لزوم گفت‌وگو و تعامل سازنده برای حل و فصل مسائل فیمابین و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه تاکید کردند.

\عراقچی همچنین در اظهاراتی به موضوع ممانعت از تردد نفتکش‌ها اشاره کرد و این اقدام را حق ایران دانست. وی گفت: «ممانعت از تردد نفتکش متجاوزان، حق مسلم ایران است و ما از این حق خود کوتاه نخواهیم آمد.» عراقچی با تاکید بر اهمیت حفظ منافع ملی، بر عزم ایران برای دفاع از حقوق خود در تمامی عرصه‌ها تاکید کرد. وی همچنین به هم‌نوایی ملت ایران در مقابله با چالش‌ها اشاره کرد و آن را اساسی‌ترین پایه موفقیت در ناکام گذاشتن دشمن دانست. عراقچی تاکید کرد که ملت ایران با وحدت و همبستگی، نقشه‌های دشمنان را خنثی کرده و به پیروزی دست خواهد یافت. وی از تصمیم توقف موقت درگیری و پیگیری حقوق ایران از طریق مذاکره حمایت کرد و آن را راهی برای رسیدن به صلح پایدار و حفظ منافع ملی دانست. اسفند ۱۴۰۴ را سرآغاز فصل نوین قدرت‌گیری و برآمدن نام ایران اسلامی دانست و تاکید کرد که ملت ایران تا این نقطه پیروز حقیقی میدان بوده‌اند. امروزه ملت ایران یکپارچه برای دفاع از ایران عزیز هم‌صدا شده‌اند و تجربه‌های پیشین به آن‌ها نشان داده است که باید به دشمن بی‌اعتمادی محض داشت.\همچنین، وزیر ارتباطات در مراسم اربعین رهبر شهید شرکت کرد. در ادامه اخبار، به تغییر معادله قدرت توسط ملت ایران در چهل روز گذشته اشاره شد و تاکید گردید که صلحی که از موضع اقتدار باشد، ضامن منافع ملت است. در اخبار، به استقرار نیروهای آمریکایی در بغداد نیز اشاره شد که این موضوع می‌تواند تاثیرات مهمی بر وضعیت منطقه داشته باشد. در بخش دیگری از اخبار، به بررسی قیمت دلار و یورو در روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ پرداخته شد و آخرین قیمت طلا و سکه در این روز اعلام گردید. طبق گزارش‌ها، قیمت طلا افزایشی بود و قیمت سکه امامی نیز افزایش یافت. همچنین، خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، اعلام کرد که احتمالا قالیباف ریاست هیات ایران در مذاکرات را بر عهده خواهد گرفت. وی همچنین اطمینان داد که رهبر ایران در سلامت کامل به سر می‌برند و جای هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد. اخبار امروز نشان‌دهنده تحولات مهمی در عرصه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی است که نیازمند توجه و پیگیری دقیق می‌باشد





