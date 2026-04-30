گفتگوی تلفنی رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور بلاروس: تاکید بر تعمیق روابط و حل اختلافات از طریق گفتگو

مسعود پزشکیان و الکساندر لوکاشنکو در مورد روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و بینالمللی و لزوم حل اختلافات از طریق گفتگو تبادل نظر کردند. پزشکیان اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.
در یک گفتگوی تلفنی مهم، رئیس جمهور اسلامی ایران ، مسعود پزشکیان ، و رئیس جمهور بلاروس ، الکساندر لوکاشنکو ، در مورد طیف گستردهای از موضوعات از جمله تعمیق روابط دوجانبه تهران-مینسک و آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی به تبادل نظر پرداختند.
این گفتگو در فضایی حساس و پرتنش منطقهای صورت گرفت و بر اهمیت همکاریهای سازنده و مسئولانه بین دو کشور تاکید شد. پزشکیان در جریان این تماس تلفنی، لوکاشنکو را در جریان آخرین تحولات مربوط به تلاشهای دیپلماتیک ایران، به ویژه مذاکرات و آتشبس احتمالی با ایالات متحده آمریکا در اسلامآباد قرار داد. او همچنین به اقدامات تحریکآمیز و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی که نقض آشکار تفاهمات آتشبس محسوب میشود، اشاره کرد.
رئیس جمهور ایران با صراحت، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم کرد و به شهادت رسیدن رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمعی از فرماندهان نظامی، مسئولان عالیرتبه کشور و همچنین مردم بیگناه را نقض آشکار قوانین بینالمللی و مصداق بارز جنایت جنگی دانست. او به طور خاص به حملات به بیمارستانها، مدارس و زیرساختهای حیاتی کشور، از جمله تاسیسات هستهای صلحآمیز تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اشاره کرد و این اقدامات را غیرقابل قبول خواند.
پزشکیان با قدردانی از مواضع اصولی و حمایت ارزشمند بلاروس در محکومیت این تجاوزات و ابراز همبستگی با دولت و مردم ایران، تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی را در اولویت قرار داده است. با این حال، او خاطرنشان کرد که در جریان مذاکرات قبلی، آمریکا و رژیم صهیونیستی دو بار به ایران حمله کردند و این امر باعث ایجاد بیاعتمادی عمیق در ایران نسبت به حسن نیت آمریکا شده است.
رئیس جمهور بر ضرورت توقف لفاظیهای تحریکآمیز مقامات آمریکایی و اتخاذ رویکردی جدی در پیگیری مذاکرات برای دستیابی به یک پایان قطعی برای جنگ و جلوگیری از تکرار تجارب تلخ گذشته تاکید کرد. او همچنین بر اهمیت گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با بلاروس تاکید کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران سیاست تعامل فعال و متوازن با کشورهایی را دنبال میکند که بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک بنا شدهاند.
پزشکیان تصریح کرد که ظرفیتهای فراوانی برای ارتقای روابط و همکاریها بین دو کشور وجود دارد و این امر مستلزم شناخت متقابل از نیازها و تواناییهای هر دو طرف است. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس نیز در این گفتوگو، روابط بین کشورش و جمهوری اسلامی ایران را راهبردی و رو به رشد توصیف کرد.
او ضمن ابراز نگرانی عمیق از تشدید تنشها در منطقه غرب آسیا و پیامدهای امنیتی و اقتصادی ناشی از آن برای منطقه و جهان، ابراز امیدواری کرد که اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره حل و فصل شود. لوکاشنکو با تاکید بر اینکه اعتماد متقابل، شرط اساسی برای موفقیت هرگونه مذاکره است، بر اهمیت تقویت زمینههای اعتمادسازی بین طرفین تاکید کرد. او همچنین بر لزوم پرهیز از اقدامات تحریکآمیز و تنشزا که میتواند روند صلح را مختل کند، هشدار داد.
رئیس جمهور بلاروس با اشاره به اهمیت همکاریهای منطقهای و بینالمللی برای مقابله با چالشهای مشترک، آمادگی کشورش را برای ایفای نقش سازنده در این زمینه اعلام کرد. او همچنین بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها تاکید کرد و از هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی کشورها انتقاد کرد. لوکاشنکو با یادآوری روابط تاریخی و فرهنگی بین دو کشور، بر اهمیت حفظ و تقویت این روابط در راستای منافع مشترک تاکید کرد.
او همچنین بر لزوم گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری بین دو کشور، به ویژه در زمینههای انرژی، کشاورزی و فناوری، تاکید کرد. لوکاشنکو با ابراز خرسندی از پیشرفتهای اخیر در روابط دوجانبه، آمادگی کشورش را برای میزبانی از هیاتهای ایرانی در بلاروس اعلام کرد و از رئیس جمهور پزشکیان دعوت کرد تا در فرصتی مناسب به بلاروس سفر کند.
در این گفتگوی تلفنی، دو طرف ضمن مرور آخرین وضعیت روابط دوجانبه، بر ضرورت گسترش همکاریها در چارچوب منافع مشترک و تقویت رایزنیهای سیاسی و اقتصادی تاکید کردند. آنها همچنین در مورد مسائل منطقهای و بینالمللی مورد علاقه مشترک تبادل نظر کردند و بر اهمیت هماهنگی مواضع در مجامع بینالمللی تاکید کردند. هر دو طرف بر لزوم تلاش برای ایجاد یک نظم جهانی عادلانه و مبتنی بر احترام متقابل و قوانین بینالمللی تاکید کردند.
این گفتگو در فضایی صمیمی و سازنده برگزار شد و نشاندهنده عزم جدی دو کشور برای تقویت روابط دوجانبه و گسترش همکاریها در زمینههای مختلف است. این تماس تلفنی در بحبوحه تحولات پیچیده منطقهای و بینالمللی، اهمیت دیپلماسی و گفتگو را بیش از پیش برجسته میکند و نشان میدهد که ایران و بلاروس مصمم هستند تا با اتخاذ رویکردی مسئولانه و سازنده، به حل و فصل اختلافات و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه کمک کنند.
انتظار میرود که این گفتگو زمینه را برای رایزنیهای بیشتر و تبادل هیاتهای رسمی بین دو کشور فراهم کند و به تقویت روابط دوجانبه در آینده کمک کند. همچنین، این گفتگو میتواند به عنوان یک گام مثبت در جهت کاهش تنشها و ایجاد فضای مناسب برای مذاکرات سازنده در منطقه تلقی شود
