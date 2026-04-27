کاخ سفید از گفتگوهای دونالد ترامپ با مشاوران ارشد امنیت ملی درباره پیشنهاد جدید ایران برای حل و فصل تنش‌ها خبر داد. همزمان، اسرائیل از کاهش توان تسلیحاتی حزب‌الله و فرانسه از غیرقانونی بودن بستن تنگه هرمز خبر دادند. نگرانی‌های امنیتی در ایران از احتمال ازسرگیری اعتراضات و شناسایی شبکه جاسوسی سپاه پاسداران نیز گزارش شده است.

کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا ، در مورد یک پیشنهاد جدید از سوی جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل تنش‌ها با مشاوران ارشد امنیت ملی خود به گفتگو پرداخته است.

این گفتگوها در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در منطقه همچنان بالا است و نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های منطقه‌ای آن ادامه دارد. همزمان، نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، از کاهش حدود ۱۰ درصدی توان تسلیحاتی حزب‌الله خبر داده و حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان را عامل افزایش امنیت شمال اسرائیل عنوان کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه پناه گرفتن دولت لبنان زیر سایه حزب‌الله، آتش‌سوزی در لبنان رخ خواهد داد که این آتش، حزب‌الله و تمام لبنان را در بر خواهد گرفت. در عرصه بین‌المللی، وزیر خارجه فرانسه، ژان‌نوئل بارو، بر غیرقانونی بودن بستن تنگه هرمز توسط هر کشوری تاکید کرده و آژانس دریانوردی سازمان ملل نیز اعلام کرده هیچ مبنای قانونی برای دریافت عوارض از کشتی‌ها در این تنگه وجود ندارد.

در واکنش به اظهارات اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اسماعیل بقایی، تحریم‌های اتحادیه اروپا را نه بر پایه حقوق بشر، بلکه به منظور آسیب رساندن به حقوق مردم ایران طراحی شده دانست و این مواضع را نشان‌دهنده استاندارد دوگانه و ریاکاری اروپا خواند. فون در لاین پیش‌تر تاکید کرده بود که کاهش تحریم‌ها علیه ایران تنها در صورت ایجاد تغییرات بنیادین در این کشور امکان‌پذیر است.

همزمان، شورای عالی امنیت ملی ایران در جلسه‌ای به ریاست محمدباقر ذوالقدر، نگرانی‌های امنیتی از احتمال ازسرگیری اعتراضات مردمی را مورد بررسی قرار داده است. منابع آگاه از این نشست خبر داده‌اند که نهادهای امنیتی به ویژه نگران فراخوان احتمالی شاهزاده رضا پهلوی و حضور حامیان او در خیابان‌ها هستند و برآورد آنها این است که بحران اقتصادی و بیکاری به زودی به یک معضل جدی برای حکومت تبدیل خواهد شد.

این نهادها تصویری بحرانی از اقتصاد ایران و مشکل بیکاری ناشی از تعطیلی واحدهای صنعتی در حوزه نفت و فولاد و قطعی اینترنت ارائه کرده‌اند و معتقدند اقتصاد ایران توان تحمل بیش از ۶ تا ۸ هفته محاصره دریایی را ندارد. در تحولات امنیتی، ایران‌اینترنشنال از شناسایی و انهدام اعضای یک شبکه جاسوسی و ترور وابسته به سپاه پاسداران خبر داده است که شامل یک آخوند غیرایرانی تحت تعقیب بین‌المللی و مرتبط با جامعه‌المصطفی بوده و حملاتی علیه اهداف اسرائیلی و آمریکایی در کشورهای اطراف ایران را سازماندهی می‌کرده است.

جزئیات تازه‌ای از خنثی‌کردن یک عملیات جاسوسی، خرابکاری و ترور توسط سپاه پاسداران علیه اسرائیل نیز فاش شده است که زیر نظر یک افسر واحد مخفی ترور به نام علیرضا محمدی (مقداد حسنی) انجام می‌شد. همچنین، پرونده مریم هداوند، یکی از معترضان محکوم به اعدام در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

در حوزه روابط بین‌الملل، وزیر دفاع روسیه، آندری بلوسوف، با معاون وزیر دفاع ایران، رضا طلایی‌نیک، دیدار کرده و بر حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماتیک تاکید کرده است. در نهایت، مقام‌های واشینگتن و تهران در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر سر برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر درگیر لفظی شده‌اند





