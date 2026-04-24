گفتگوی تلفنی وزیر خارجه مصر و رئیس پارلمان لبنان درباره اوضاع لبنان

وزیر امور خارجه مصر و رئیس پارلمان لبنان در یک گفتگوی تلفنی، آخرین تحولات مربوط به حملات اسرائیل به لبنان را بررسی کردند و بر ضرورت آتشبس و خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان تاکید کردند.
این تماس تلفنی در راستای تلاشهای دیپلماتیک منطقهای برای کاهش تنشها و دستیابی به یک راه حل پایدار صورت گرفت. بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در این گفتوگو با نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، بر اهمیت حفظ آتشبس فعلی و جلوگیری از هرگونه اقدامی که ممکن است این آتشبس را تهدید کند، تاکید ویژه داشت.
او همچنین خواستار خروج کامل و بیقید و شرط نیروهای اسرائیلی از تمامی مناطق اشغالی لبنان شد و این موضوع را به عنوان یک پیششرط اساسی برای برقراری صلح و ثبات در منطقه عنوان کرد. عبدالعاطی همچنین بر لزوم افزایش تلاشهای دیپلماتیک در سطح منطقهای و بینالمللی برای تبدیل آتشبس موقت به یک توافق جامع و پایدار تاکید کرد.
این توافق باید به گونهای باشد که نه تنها از تکرار خشونتها جلوگیری کند، بلکه زمینه بازگشت امن و داوطلبانه آوارگان لبنانی به خانهها و سرزمینهای خود را نیز فراهم آورد. وزیر امور خارجه مصر همچنین نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت بشری در لبنان، به ویژه وضعیت آوارگان داخلی، ابراز داشت و بر اهمیت ارائه کمکهای فوری و موثر به آنها تاکید کرد.
او همچنین آمادگی مصر را برای ایفای نقش فعال در فرآیند بازسازی لبنان پس از پایان درگیریها اعلام کرد. این گفتوگو در حالی انجام میشود که ارتش اسرائیل از دوم مارس حملات هوایی گستردهای را علیه لبنان آغاز کرده و طی این حملات، مناطق مختلفی در جنوب این کشور را مورد هدف قرار داده و اشغال کرده است. این حملات منجر به آوارگی گسترده مردم لبنان شده و زیرساختهای حیاتی این کشور را به شدت آسیب رسانده است.
دولت لبنان اعلام کرده است که تعداد آوارگان داخلی در این مدت به بیش از یک میلیون و 162 هزار نفر رسیده است که این رقم نشاندهنده ابعاد فاجعهبار این بحران است. این آوارگان با کمبود شدید غذا، آب، دارو و سرپناه مواجه هستند و نیاز به کمکهای فوری و گسترده دارند.
علاوه بر این، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نیز اعلام کرده بود که آتشبس موقت 10 روزه میان لبنان و اسرائیل که از 17 آوریل اجرایی شده، به مدت سه هفته دیگر تمدید شده است. این تمدید آتشبس، اگرچه گامی مثبت در جهت کاهش تنشها محسوب میشود، اما کافی نیست و نیاز به یک راه حل جامع و پایدار برای پایان دادن به بحران وجود دارد.
جامعه بینالمللی باید با اعمال فشار بر طرفین درگیر، آنها را به مذاکره و دستیابی به یک توافق صلح وادار کند. مصر، به عنوان یکی از کشورهای مهم و تاثیرگذار در منطقه، نقش مهمی در این فرآیند میتواند ایفا کند. مصر همواره از صلح و ثبات در منطقه حمایت کرده و آماده است تا با همکاری سایر کشورها، برای حل بحران لبنان تلاش کند.
این بحران نه تنها برای لبنان، بلکه برای کل منطقه خطرناک است و میتواند منجر به گسترش ناآرامیها و بیثباتی شود. بنابراین، ضروری است که همه طرفها با مسئولیتپذیری و درایت، برای حل این بحران تلاش کنند و از هرگونه اقدامی که ممکن است اوضاع را وخیمتر کند، خودداری کنند. این گفتگوی تلفنی نشاندهنده اهمیت موضوع لبنان در سطح منطقهای و بینالمللی است و نشان میدهد که جامعه بینالمللی به دنبال راهی برای پایان دادن به این بحران است.
امید است که این تلاشها به زودی به نتیجه برسد و مردم لبنان بتوانند در صلح و امنیت زندگی کنند
