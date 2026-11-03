کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه از تبادل پیام‌ها با آمریکا، پیگیری پرونده‌های حقوقی شهادت رهبری و ناو دنا، و هشدار درباره تهدیدات هسته‌ای سخن گفت.

کاظم غریب‌آبادی ، معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در واکنش به پرسش‌های پیرامون آخرین وضعیت گفت‌وگوهای میان ایران و ایالات متحده آمریکا، جزئیات تازه‌ای از روند مذاکرات و الزامات دیپلماتیک منتشر کرد. او تأکید کرد که مبنای جمهوری اسلامی ایران برای حل‌وفصل مسایل، همان طرح پیشنهادی است که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده است.

غریب‌آبادی بیان داشت که در تعاملات جاری نظراتی در این راستا دریافت شده و الزامات مشخص ایران نیز شفاف است. وی خاطرنشان کرد که اگر طرفین به این الزامات پایبند باشند، امکان دستیابی به یک تفاهم دیپلماتیک وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده است.

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جزئیات تبادل پیام‌ها و الزامات دیپلماتیک

معاون وزیر خارجه از ادامه تبادل پیام‌ها از طریق میانجی‌ها، به‌ویژه میانجی‌گری کشور قطر، خبر داد و تصریح کرد که پایبندی به چارچوب زمانی و الزامات تعیین‌شده توسط تهران شرط لازم برای پیشبرد مذاکرات است. این الزامات که بخشی از آن‌ها در تفاهم اسلام‌آباد نیز منعکس شده بود، اکنون به عنوان نکات اساسی مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفته‌اند.

غریب‌آبادی با اشاره به درگیری‌های شب گذشته در جزیره قشم گفت که ایران همچنان در وضعیت جنگی به سر می‌برد و تجاوز نظامی علیه کشور پایان نیافته است. او بر این نکته حقوقی تأکید کرد که تا زمانی که تجاوز کامل و دائمی خاتمه نیابد، جمهوری اسلامی ایران از حق دفاع مشروع برخوردار است و هر اقدامی در این چارچوب، آغاز جنگ محسوب نمی‌شود.

پیگیری پرونده‌های حقوقی و بین‌المللی

در بخش دیگر صحبت‌های خود، کاظم غریب‌آبادی از پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی پرونده‌های مرتبط با اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران سخن گفت و اعلام کرد که تیم حقوق‌دانان وزارت امور خارجه دو پرونده جدید را نیز به لیست پیگیری‌ها اضافه کرده است. این پرونده‌ها شامل شهادت مقام معظم رهبری و حمله به ناو دنا است.

معاون حقوقی وزیر امور خارجه افزود که مستندات مربوط به پرونده ناو دنا از قوه قضاییه درخواست شده است و در این خصوص تأکید کرده که افراد حاضر در این ناو در وضعیت غیرنظامی بودند و هیچ سلاحی در اختیار نداشتند. همچنین مستندات پرونده شهادت رهبری نیز در دستور کار بررسی‌های حقوقی قرار گرفته است.

تهدیدات هسته‌ای و واکنش حقوقی ایران

غریب‌آبادی در پاسخ به اخبار منتشر شده در رسانه‌های غربی درباره احتمال استفاده آمریکا از سلاح هسته‌ای علیه ایران، هشدار داد که چنین تهدیدی به معنای فروپاشی رژیم حاکم بر معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است. وی گفت که آمریکا به عنوان دارنده سلاح هسته‌ای و عضو این معاهده، با تهدید رسمی به استفاده از چنین سلاحی، اعتبار جهانی این رژیم را از بین می‌برد.

او خاطرنشان کرد که اگر چنین تهدیدی توسط یک مقام رسمی مطرح شود، موضوع کاملاً قابل پیگیری حقوقی خواهد بود و کشورها را به اتخاذ تصمیمات لازم برای دفاع از خود با هر ابزاری تشویق می‌کند. غریب‌آبادی تأکید کرد که ایران در صورت بروز چنین شرایطی، دست‌بسته نخواهد ماند و اقدامات لازم را متناسب با شرایط انجام خواهد داد.

مستندسازی حملات به بنادر هرمز

در پایان، معاون وزیر امور خارجه به مستندسازی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به بنادر ایران در تنگه هرمز اشاره کرد و اظهار داشت که این مستندات به سازمان بین‌المللی دریانوردی ارسال شده است. او همچنین یادآور شد که وزارت امور خارجه سه مجموعه مستند درباره دو جنگ اخیر و یک مجموعه درباره اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته تهیه کرده است.

غریب‌آبادی نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی ایران با وجود بی‌اعتمادی به آمریکا، همچنان به راه‌حل‌های دیپلماتیک پایبند است و برای هر شرایطی آمادگی دارد. وی تأکید کرد که اگر آمریکایی‌ها برای گفت‌وگوهای دیپلماتیک جدی باشند، ایران نیز به همان میزان جدیت نشان خواهد داد و در غیر این صورت با شدت بیشتری از خود دفاع خواهد کرد.