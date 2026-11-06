گفتگوی تمیم بن حمد با ترامپ، سقوط بانک اونو و پیمان مکه

تحلیل سه خبر مهم: دیپلماسی قطر و آمریکا، بحران ریاست جمهوری پاراگوئه و تصویب پیمان دفاعی ترکیه. بررسی پیامدهای اقتصادی و سیاسی این رویدادها.

قطر اعلام کرد که امیر این کشور، تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، در گفت‌وگوی تلفنی با دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به بررسی تلاش‌های میانجی‌گرانهٔ دوحه برای دستیابی به "توافقی جامع جهت پایان دادن به بحران منطقه‌ای" پرداخته است. در بیانیه دیوان امیری قطر که روز جمعه، ۱۵ آبان منتشر شد، تأکید شده که تمیم بن حمد آل ثانی در این گفت‌وگو بر اهمیت تداوم مذاکرات و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای حل‌وفصل اختلافات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها پافشاری کرده است. این تماس تلفنی در ادامهٔ فشارهای دیپلماتیک قطر برای تسهیل گفت‌وگوهای مستقیم میان تهران و واشنگتن صورت گرفته است.

جزئیات دیپلماسی ایران و آمریکا

این گفت‌وگو در شرایطی انجام شد که یک مقام ارشد ایرانی روز پنج‌شنبه به خبرگزاری رویترز اطلاع داده است که ایران از طریق قطر، یک پیشنهاد هسته‌ای به واشنگتن ارائه کرده است. به گفتهٔ این مقام، ایالات متحده در حال بررسی دقیق این پیشنهاد است، اما انجام هرگونه مذاکرهٔ جدی منوط به آن است که واشنگتن پیش از هر چیز، هفت خواستهٔ تهران را برآورده کند. این خواسته‌ها شامل لغو تحریم‌ها، آزادسازی دسترسی به دارایی‌های مسدودشده، پایان دادن به جنگ در تمام جبهه‌ها و دریافت غرامت جنگی است. در مقابل، واشینگتن تأکید دارد که مسائل هسته‌ای باید در مذاکرات اولیه گنجانده شوند.

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سقوط بانک اونو و بحران سیاسی پاراگوئه

در آمریکای جنوبی، سانتیاگو پنیا، رئیس‌جمهور راست‌گرای پاراگوئه، روز پنج‌شنبه ۱۴ آبان در پی رسوایی ناشی از فروپاشی بانک دیجیتال "اونو" استعفای خود را اعلام کرد، اما پارلمان این کشور با نپذیرفتن استعفای او، روند استیضاحش را ادامه داد. بانک مرکزی پاراگوئه روز سه‌شنبه به دلیل کمبود شدید سرمایه و مشکلات مالی، کنترل بانک اونو را در دست گرفت که این اقدام دسترسی نزدیک به سه میلیون مشتری، از جمله مستمری‌بگیران، به حساب‌ها و سپرده‌هایشان را مختل کرد. این اتفاق اعتراضات گسترده‌ای را در پایتخت این کشور به راه انداخت.

بانک اونو که در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی پاراگوئه تبدیل شده بود، حدود ۸۰۰ میلیون دلار از سپرده‌های نهادهای عمومی، از جمله صندوق‌های بازنشستگی را در اختیار داشت. سانتیاگو پنیا نیز تا سال گذشته در مجموعهٔ مالک این بانک سهام‌دار بود. در پی این بحران، درخواست‌ها برای برکناری پنیا افزایش یافت و حتی شماری از اعضای حزب حاکم کلرادو نیز از او روی برگرداندند. رئیس‌جمهور پاراگوئه روز پنج‌شنبه با انتشار پیامی ویدئویی اعلام کرد که برای حفظ ثبات کشور، آرامش اجتماعی و نهادهای دموکراتیک تصمیم به استعفا گرفته است.

با این حال، مجلس نمایندگان پاراگوئه دقایقی پس از اعلام استعفای او، با ۷۸ رأی موافق و بدون رأی مخالف، طرح استیضاحش را تصویب کرد. پارلمان با نپذیرفتن استعفا، رسیدگی به پرونده را به سنا واگذار کرده است. دادستانی پاراگوئه نیز از آغاز سه تحقیق کیفری دربارهٔ بحران بانک اونو، از جمله نقش احتمالی رئیس‌جمهور و دیگر مقام‌های دولتی، خبر داده است. سانتیاگو پنیا که از متحدان دونالد ترامپ در آمریکای لاتین به شمار می‌رود، از اوت ۲۰۲۳ قدرت را در دست دارد و دورهٔ ریاست‌جمهوری او قرار بود تا سال ۲۰۲۸ ادامه یابد.

پیمان مکه و تحولات دفاعی ترکیه و عربستان

پارلمان ترکیه روز پنج‌شنبه ۱۴ آبان، توافق‌نامهٔ دفاعی مشترک میان این کشور، عربستان سعودی و پاکستان، موسوم به "پیمان مکه" را با ۲۷۹ رأی موافق در برابر ۱۱۹ رأی مخالف تصویب کرد. بر اساس این توافق‌نامه که هفتم اوت به امضای رهبران سه کشور رسید، حملهٔ نظامی به هر یک از آن‌ها به‌منزلهٔ حمله به هر سه کشور تلقی می‌شود. این پیمان همچنین همکاری نظامی، تبادل اطلاعات امنیتی و همکاری در صنایع دفاعی را پیش‌بینی کرده است. پاکستان و عربستان سعودی پیش‌تر آن را تصویب کرده بودند.

تصویب این توافق‌نامه در شرایطی صورت گرفت که عربستان سعودی در هفته‌های اخیر هدف حملات مکرر موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، قرار گرفته است. تصویب پیمان مکه راه را برای ارائهٔ کمک‌های نظامی ترکیه به عربستان سعودی هموار می‌کند. با این حال، مقام‌های ترکیه تأکید کرده‌اند که این توافق‌نامه ماهیتی دفاعی دارد و به‌معنای اعزام نیروهای این کشور برای جنگ در یمن یا حمله به حوثی‌ها نیست. اعزام احتمالی نظامیان ترکیه به خارج از کشور نیز به مجوز جداگانهٔ پارلمان نیاز دارد.

سقوط بازار سهام آمریکا پس از انتخابات

بازار سهام آمریکا روز پنج‌شنبه ۱۴ آبان، دو روز پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، سقوط شدیدی را تجربه کرد و شاخص نزدک با افت ۵.۵ درصدی، بدترین عملکرد روزانهٔ خود را در حدود یک سال و نیم گذشته ثبت کرد. شاخص نزدک ۱۰۰ که سهام بزرگ‌ترین شرکت‌های غیرمالی حاضر در این بازار را شامل می‌شود، با سقوط ۶.۴ درصدی روبه‌رو شد و حدود ۲.۳ تریلیون دلار از ارزش سهام شرکت‌های آن کاسته شد. دیگر شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا نیز کاهش چشمگیری داشتند؛ شاخص داوجونز ۳.۴ درصد و شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ حدود ۴.۴ درصد افت کردند.

به گزارش رویترز، نگرانی سرمایه‌گذاران از احتمال وضع مقررات سخت‌گیرانه‌تر دربارهٔ هوش مصنوعی و محدود شدن توسعهٔ مراکز داده، در پی پیروزی گستردهٔ دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، از عوامل اصلی ریزش سهام شرکت‌های فناوری بود. نگرانی دربارهٔ هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی و بازده اقتصادی آن نیز به فشار فروش سهام دامن زد. شماری از نامزدهای پیروز حزب دموکرات خواستار نظارت بیشتر بر توسعهٔ هوش مصنوعی و محدود شدن ساخت مراکز داده شده‌اند که تأسیساتی با مصرف بالای برق و آب در برخی مناطق آمریکا مخالفت‌هایی برانگیخته است.