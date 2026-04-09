وزرای خارجه ایران و اسپانیا در یک گفتگوی تلفنی به بررسی مسائل منطقهای و بینالمللی پرداختند. در این گفتوگو، وزیر امور خارجه ایران از مواضع اسپانیا در مخالفت با تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل و حمایت از حقوق بینالملل قدردانی کرد. دو طرف بر ضرورت پایبندی به آتشبس و تلاش برای دستیابی به ثبات و امنیت پایدار در منطقه تاکید کردند.
خوسه مانوئل آلبارز، وزیر امور خارجه اسپانیا ، در یک گفتگوی تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، به تبادل نظر پرداخت. در این گفتوگو، وزیر امور خارجه ایران ضمن قدردانی از موضعگیری اصولی و شرافتمندانه دولت و مردم اسپانیا در مخالفت با تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و محکومکردن جنایات جنگ ی انجامشده علیه مردم ایران ، بر اهمیت این مواضع تاکید کرد.
عراقچی تصریح کرد: مواضع ارزشمند اسپانیا در دفاع از حقوق بینالملل و ارزشهای انسانی، مورد توجه و تمجید ملت ایران و جامعه بینالمللی قرار گرفت و هرگز فراموش نخواهد شد. وی با اشاره به جنایات جنگی انجامشده توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی طی 40 روز تجاوز نظامی آنها به خاک ایران، بر مسئولیت تمامی کشورها در محکومکردن این جنایات و پیگیری مواخذه و مجازات عاملان تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران افزود: ایران، با رویکردی مسئولانه، به تلاشهای میانجیگران برای برقراری آتشبس و توقف جنگ در خاورمیانه پاسخ مثبت داده است، اما دستیابی به این هدف، منوط به عمل به تعهدات از سوی آمریکا برای متوقفکردن جنگ و آتشافروزی رژیم صهیونیستی در لبنان است.\در ادامه این گفتوگو، وزیر خارجه اسپانیا، حمایت از حقوق بینالملل، ارزشهای انسانی و مخالفت با جنگ را از اصول بنیادین سیاست خارجی اسپانیا دانست. آلبارز تاکید کرد که اسپانیا از همان ابتدا بر غیرقانونیبودن حملات نظامی علیه ایران تاکید داشته است. وی همچنین با ابراز خرسندی از اعلام آتشبس، بر لزوم پایبندی تمامی طرفها به آتشبس و تمرکز بر مسیر دیپلماتیک برای بازگشت ثبات و امنیت پایدار در منطقه تاکید کرد. این گفتوگو فرصتی برای بررسی راههای همکاری دوجانبه و تبادل نظر در مورد مسائل منطقهای و بینالمللی فراهم کرد. وزرای خارجه دو کشور بر اهمیت تقویت روابط دوجانبه در زمینههای مختلف، از جمله اقتصادی و فرهنگی، تاکید کردند و ابراز امیدواری کردند که این گفتوگوها به ارتقای صلح و ثبات در منطقه و جهان کمک کند.\وزیر امور خارجه اسپانیا در این تماس تلفنی ضمن ابراز همبستگی با مردم ایران و ابراز همدردی با قربانیان جنایات جنگی، بر تعهد کشورش به حمایت از راهحلهای مسالمتآمیز برای حل مناقشات و حفظ صلح و امنیت بینالمللی تاکید کرد. وی همچنین بر آمادگی اسپانیا برای ایفای نقش فعالتر در تلاشهای بینالمللی برای کاهش تنشها و یافتن راهحلهای پایدار برای بحرانهای منطقهای تاکید کرد. عراقچی نیز در این گفتوگو بر اهمیت همکاریهای چندجانبه و نقش سازمانهای بینالمللی در حفظ صلح و امنیت بینالمللی تاکید کرد. دو طرف در پایان این گفتوگوی تلفنی، بر ادامه رایزنیها و تبادل نظر در خصوص مسائل مورد علاقه مشترک و همچنین تلاش برای تقویت همکاریهای دوجانبه در راستای منافع متقابل تاکید کردند. این گفتگو نشاندهنده روابط خوب و حسنه بین دو کشور و عزم آنها برای توسعه و تقویت همکاری ها در عرصه های مختلف می باشد
