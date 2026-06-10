خبرنامه جامع درباره آغاز درگیری نظامی بین آمریکا و ایران، توافق آتشبس و ادامه حملههای تلافیجویانه دو طرف، همراه با تأثیرات منطقهای و.An international
در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴، جنگ نظامی بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی ایران آغاز شد که منجر به کشته شدن چند مقام برتر نظامی و سیاسی ایران از جمله علی خامنهای گردید.
چهل روز پس از آغاز این درگیری، تهران و واشنگتن بر روی توافقنامهای دو هفتهای برای آتشبس متفق شدند. اما در ساعات پایانی this آتشبس، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که به درخواست مقامات پاکستان، حملات احتمالی علیه ایران را به طور موقت متوقف کرده و مدت آتشبس را تمدید میکند.
در هفتههای پیش از این تنش، مسائل مربوط به کنترل تنگه هرمز تشدید یافته بود؛ تهران این مسیر دریایی حیاتی را از ابتدای جنگ مسدود کرده بود که تأثیرات منفی آن بر اقتصاد جهانی، تنشهای بین ایران و دیگر کشورها را تشدید نموده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه ۲۰ خرداد با انتشار بیانیهای، حمله نظامی آمریکا در بامداد همین روز، که به عنوان پاسخی بر ساقط شدن یک هلیکوپتر آمریکایی در دریای عمان صورت پذیرفته بود را نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد و حاکمیت ملی ایران نامید.
این بیانیه هشدار داد که نیروهای مسلح ایران، پایگاهها و داراییهای آمریکایی در منطقه که مبدأ این حملهها به شمار میرفتند را هدف قرار خواهند داد و در动用 حق دفاع از خود، منعČی نخواهد کرد. پیش از این، عباس عراقچی وزیر خارجه نیز هشدار داده بود که حمله آمریکا بیپاسخ نخواهد ماند.
ارتش اردن نیز در چهارشنبه ۲۰ خرداد اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور پنج موشک را که از سوی ایران به پایگاه الازرق شلیک شده بودند رهگیری و نابود کرده است. این حمله موشکی در پاسخ به حمله تلافیجویانه آمریکا در بامداد چهارشنبه ۱۰ ژوئن صورت گرفته بود. بر اساس بیانیه ارتش اردن، قطعات موشک سرنگون شده زمین خوردند اما خسارتی جانی یا مالی ایجاد نشد.
خبرگزاری فارس از سوی سپاه پاسداران گزارش داده بود که این حمله با موشکهای سوخت جامد دوربرد، چهار هدف مهم از جمله آشیانههای جنگنده اف-۳۵ و مرکز فرماندهی کنترل ارتش آمریکا در الازقر را هدف قرار داده است. فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده (سنتکام) در بامداد چهارشنبه ۱۰ ژوئن حمله تلافیجویانه خود را بر مواضع در ایران پایان داد.
طبق بیانیه این سازمان، این عملیات که به دستور مستقیم دونالد ترامپ انجام شد، پاسخی به سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی ارتش آمریکا در روز سهشنبه ۹ ژوئن بود. سنتکام گزارش داد که جنگندههای نیروی هوایی و دریایی آمریکا با استفاده از مهمات هوشمند و دقیق، سیستمهای پدافند هوایی، ایستگاههای کنترل زمینی و رادارهای نظارتی ایران نزدیک تنگه هرمز را هدف قرار دادند.
ارتش آمریکا این عملیات را پاسخی متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و کشتیهای تجاری بینالمللی در منطقه معرفی کرد و اعلام کرد که نیروهایش در وضعیت آمادهباش کامل باقی هستند. پس از آغاز موج جدید حمله آمریکا به مواضع در جنوب ایران، گزارشها از فعال شدن بالاترین سطح هشمار در پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس و شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در بحرین و کویت حاکی است.
به گزارش ایرنا، انفجارهای شدیدی در این دو کشور به gaugه. MessageBox شده اما جزئیات بیشتری منتشر نشده است. این تحولات بعد از اعلام رسمی سنتکام درباره آغاز حملات تلافیجویانه به عنوان پاسخی به سرنگونی هلیکوپتر آپاچی رخ داده است. باراک راوید خبرنگار پایگاه خبری اکسیوس اعلام کرد که ارتش آمریکا سومین موج حمله خود را به اهداف در ایران آغاز کرده است.
همچنین کانال تلگرامی وحیدآنلاین پیامهای متعددی از شهروندان جنوب ایران منتشر کرده که حاوی گزارشهایی از شنیده شدن انفجار و فعال شدن پدافند هوایی در ساعات اولیه بامداد است. بر اساس گزارشهای غیررسمی، حوالی ساعت ۳:۳۳ تا ۳:۳۵ بامداد چهارشنبه، صدای انفجار و لرزشی شدید در شهرستان جم استان بوشهر احساس شد؛ برخی کاربران آن را ناشی از اصابت هدف و برخی دیگر حاصل عملیات پدافند و انهدام پهپادها دانستند.
همچنین گزارشهای مشابهی از جزیره قشم و بندرعباس (حوالی ساعت ۳:۳۸ بامداد) و اهواز درباره شنیده شدن انفجار به gaugه. MessageBox شده است که برخی آن را مربوط به هدفگیری پایگاه هوایی بندرعباس میدانند. در پی حملات موشکی آمریکا به زیرساختهای استان هرمزگان در بامداد چهارشنبه ۲۰ خرداد، دو مخزن استراتژیک آب در بخش بمانی کاملاً تخریب شده و شبکه توزیع آب شرب در این منطقه و شهر کوهستک قطع کامل یافته است.
این تخریب زیرساختهای حیاتی، بحران آبی و مشکلات زندگیساز برای ساکنان محلی به همراه داشته است و آمدن از طرف مقامات ایرانی به عنوان بخشی از پیامدهای جنگ مطرح گردیده است
جنگ آمریکا و ایران آتشبس و تمدید تنگه هرمز حمله موشکی ایران به اردن پایگاه هوایی الازرق سرنگون کردن هلیکوپتر آپاچی حملات سنتکام خسارات زیرساختی هرمزگان تخریب مخزن آب بمانی
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
نتایج یک نظرسنجی: از هر سه مرد آلمانی یک نفر خشونت علیه زنان را «قابل قبول» میداندیک نظرسنجی که از سوی موسسه «پلن اینترنشنال جرمنی» (Plan International Germany) انجام شد نشان میدهد که ۳۳ درصد از پاسخدهندگان مرد معتقدند که خشونت علیه زنان قابل قبول است.
Read more »
اعتصاب کارگران انگلیس در اعتراض به عدم افزایش مزدکارگران انگلیسی در واحد کارخانه International Paints (شرکت مادر تخصصی آکزو نوبل) در گیتزهد برای عدم پرداخت بیشتر حقوق و ثابت ماندن مزدشان در هفته آینده نیز اعتصاب خواهند کرد.
Read more »
روبان افتخار فدراسیون بینالمللی هنر عکاسی به عکاس خوزستانی رسیدعکاس خوزستانی موفق به دریافت روبان افتخار SOMONI ۲۰۲۳ INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY شد.
Read more »
درباره دویچه ولهBildergalerie | International Booker Prize | Jon Fosse
Read more »
تصاویری که سربازان اسرائیلی از غزه منتشر کردهاند میتواند مصداق نقض قوانین بینالمللی جنگ باشدGaza soldier videos could breach international law, experts say
Read more »
اسرائیل میگوید با سربازانی که بیبیسی وریفای در ویدیوهای غزه نشان داد «برخورد میکند»Gaza soldier videos could breach international law, experts say
Read more »