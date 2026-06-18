رئیس‌جمهور ایران و تاجیکستان در تماس تلفنی، بر اهمیت تقویت روابط دوجانبه و توقف سیاست‌های صهیونیستی تأکید کردند و دستیابی به تفاهم پایان جنگ را خبری امیدوارکننده خواندند.

امشب پنجشنبه، رئیس‌جمهور ایران مسعود پزشکیان با امامعلی رحمان رئیس‌جمهور تاجیکستان گفت‌وگوی تلفنی انجام داد که در آن Rdست به همکاری‌های دوجانبه و امنیت منطقه پرداخته شد.

پزشکیان با قدردانی از مواضع برادرانه تاجیکستان در شرایط اخیر،ebraک تحولات اخیر و دستیابی به تفاهم پایان جنگ را امیدوارکننده‌ای دانست. وی ابراز امیدواری کرد که با وحدت عملی کشورهای اسلامی سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونسیتی متوقف شود و در منطقه امنیت پایدار ایجاد گردد. رئیس‌جمهور ایران بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی عمیق میان دو کشور تأکید کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان را کشور هم‌زبان و هم‌ریشه‌ای می‌داند و مصمم است روابط را در همه حوزه‌ها گسترش دهد.

پزشکیان همچنین بر اهمیت تداوم گفت‌وگوها برای ارتقای سطح روابط تهران و دوشنبه تأکید کرد و امیدوار است فضای جدید باعث توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، گردشگری و فرهنگی شود. رئیس‌جمهور تاجیکستان نیز در این تماس، دستیابی به توافق صلح را در شرایط پیچیده منطقه، دستاورد ارزشمندی دانست. رحمان گفت این توافق با چالش‌های کنونی، آسان نبوده و موجب خرسندی دوستان ایران شده است.

وی آرزوی صلح و ثبات برای ملت ایران و کشورهای منطقه کرد و آمادگی کشورش را برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف اعلام نمود. رحمان همچنین بر خواست تاجیکستان برای توسعه مناسبات با ایران تأکید کرد و امیدوار است فضای مثبت کنونی باعث رشد سرمایه‌گذاری، گردشگری و تبادلات مردمی شود و روابط دوستانه عمیق‌تر گرداند. این گفت‌وگو در راستای تقویت همکاری‌های استراتژیک دو کشور همواره در دستور کار مقامات ایران و تاجیکستان بوده است.

پیوندهای تاریخی، زبانی و فرهنگی میان دو ملت، زمینه‌ساز تعاملات گسترده در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی بوده است. امیدوار است با تداوم گفت‌وگوها، ضمن ترویج ثبات در منطقه، منافع دو کشور نیز به حداکثر برسد





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