آنتونیو آدان، دروازه‌بان پیشین استقلال، در گفتگو با مارکا جزئیات سفر ناگهانی خود به اسپانیا و دلایل ماندگاری‌اش در فوتبال ایران را تشریح کرد.

آنتونیو آدان ، دروازه‌بان پیشین تیم استقلال ، در گفتگو با روزنامه اسپانیایی مارکا ، از شرایط پیچیده حضور و خروج خود از ایران پرده برداشت. او توضیح داد که در میانه فصل و هم‌زمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، مجبور شد برای ملاقات با خانواده به اسپانیا سفر کند و این اتفاق باعث شد پیش از بسته شدن مسیرهای خروجی از کشور، ایران را ترک نماید.

تجربه مثبت و شانس در خروج ناگهانی

آدان با اشاره به خاطرات خود از دوران حضور در فوتبال ایران، گفت که با وجود تردید اولیه درباره شرایط کاری، با مردمی بسیار مهربان مواجه شد که استقبال فوق‌العاده‌ای از او کردند. او خاطرنشان ساخت که تصمیم‌گیری برای سفر به اسپانیا در یک روز تعطیل و پس از مدت‌ها دوری از همسر و فرزندش، باعث شد از شرایط بحرانی دور بماند.

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دروازه‌بان اسپانیایی تأکید کرد که ساعت ۶:۳۰ صبح پرواز کرد و همکارانی داشت که تلاش کردند ساعت ۹ صبح همان روز حرکت کنند اما موفق به خروج نشدند. او خود را خوش‌شانس می‌داند که بدون مشکل و بدون نیاز به استفاده از مسیرهای زمینی یا تجربه جنگ از نزدیک، توانسته است ایران را ترک کند.

شرایط آشفته پیش از حملات و عدم قطعیت‌ها

این بازیکن پیشین رئال مادرید درباره وضعیت ایران پیش از آغاز حملات نظامی گفت که شرایط از دسامبر یا ژانویه و هم‌زمان با اعتراضات خیابانی، آشفته‌تر شده بود. عدم قطعیت درباره اتفاقاتی که ممکن بود هر هفته رخ دهد، فضای عمومی را تحت تأثیر قرار داده بود اما نحوه خروج او کاملاً اتفاقی و شخصی بود.

آدان افزود که همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و تصمیم او برای سفر، او را از آن شرایط دور نگه داشت. او با ابراز تأسف از پایان ناتمام دوران فوتبالش در ایران، بیان کرد که این شرایط اجتناب‌ناپذیر بود و هیچ برنامه‌ای برای ترک کشور در آن زمان نداشت.

تصمیم برای خداحافظی از فوتبال حرفه‌ای

در بخش دیگری از این مصاحبه، آدون درباره تصمیم خود برای پایان دادن به دوران بازیگری صحبت کرد. او گفت که پس از بررسی پیشنهادهای تابستانی و مشورت با خانواده‌اش، به این نتیجه رسیده است که زمان پایان دوران بازیگری‌اش فرا رسیده است و دیگر تمایلی به ادامه فعالیت در سطح حرفه‌ای ندارد.

این دروازه‌بان که پس از این اتفاق دوران حضورش در فوتبال ایران ناتمام ماند، بیان کرد که تصمیم به بازنشستگی را با در نظر گرفتن شرایط جسمی و شخصی گرفته است. او تجربه خود در ایران را مثبت توصیف کرد اما تأکید نمود که پایان این فصل برای فوتبال ایران و هوادارانش دور از انتظار نبود.

انتخابات ریاست فیفا و رقابت‌های جاری

پرونده نامزدی سه نفر برای بررسی صلاحیت به کمیته انتخاباتی فیفا ارجاع شده است و فدراسیون‌های عضو تا اواسط فوریه از اسامی نامزدهای تاییدشده مطلع می‌شوند. جیانی اینفانتینو از زمان انتخاب به ریاست فیفا در سال ۲۰۱۶، در انتخابات سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳ بدون رقیب پیروز شد و در صورت پیروزی در انتخابات پیش رو، می‌تواند تا سال ۲۰۳۱ در این سمت باقی بماند.

فیلیپ دیالو، ۶۳ ساله، رییس فدراسیون فوتبال فرانسه، به عنوان رقیب اینفانتینو شناخته می‌شود. او در ژانویه ۲۰۲۳ ریاست فدراسیون فرانسه را بر عهده گرفت و در دسامبر ۲۰۲۴ برای یک دوره چهارساله دیگر در سمت خود ابقا شد. یوفا سه روز پیش دیالو را معرفی کرد و فدراسیون‌های مختلف اروپایی نیز از او حمایت کرده‌اند.

کوزو تاشیما، ۶۸ ساله و رییس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن، نخستین ژاپنی است که نامزد ریاست فیفا می‌شود و از سال ۲۰۱۵ در شورای فیفا عضویت دارد. همچنین رامون وگا، مدافع پیشین تیم ملی سوئیس، در فهرست رسمی نامزدها قرار ندارد، هرچند پیش‌تر گفته بود حمایت پنج فدراسیون عضو را به دست آورده است.

پیروزی در انتخابات به حمایت فدراسیون‌های ملی بستگی دارد و ۲۱۱ فدراسیون ملی عضو فیفا هستند. هر فدراسیون ملی عضو یک کنفدراسیون، یک رای دارد و در صورت حضور تنها دو نامزد، کسب اکثریت ساده معادل حمایت ۱۰۶ فدراسیون ملی برای پیروزی کافی است. در صورت مشخص نشدن برنده، رای‌گیری در دورهای بعدی ادامه می‌یابد.

بسیاری از چهره‌های فوتبال با انتخاب دوباره اینفانتینو مخالف‌اند، به ویژه پس از طرح ناکامش برای فروش سهام مرتبط با جام‌های جهانی آینده به سرمایه‌گذاران خصوصی. یوفا و کونکاکاف پیشگام مخالفت با اینفانتینو بودند اما کنفدراسیون فوتبال آسیا بعدا موضع خود را تغییر داد و از او حمایت کرد.

با وجود منتقدانی مانند یورگن کلوپ، سرمربی تیم ملی آلمان، اینفانتینو در موقعیت قدرتمندی قرار دارد. او پیشنهاد کرد بودجه پرداختی فیفا برای توسعه فوتبال در سراسر جهان، ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون پوند افزایش پیدا کند و گفت که از حمایت اکثریت بسیار بزرگی از جامعه فوتبال جهان برخوردار است.

علیرضا بیرانوند در مراسم انتخاب برترین‌های فوتبال آسیا که در بانکوک برگزار شد، بالاتر از سالم الدوسری و فراس البریکان، عنوان بهترین بازیکن سال قاره را به دست آورد. او در دومین حضور خود در فهرست نامزدهای نهایی، موفق به کسب این جایزه شد و پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۹ به جمع سه نامزد نهایی راه یافته بود.