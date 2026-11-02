گفتگوی رضایی و پوتین و دیپلماسی ایران در پکن

محسن رضایی با پوتین و علی باقری کنی در پکن گفتگو کردند. عباس عراقچی اعلام آمادگی برای جنگ و دیپلماسی کرد. تحولات منطقه و مذاکرات با آمریکا پیگیری می‌شود.

محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز دوشنبه دهم نوامبر به صورت تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. هم‌زمان با این تماس، علی باقری کنی معاون رضایی در پکن با مقامات چینی و عربستانی ملاقات‌هایی داشت که نشان‌دهنده فعالیتی دیپلماتیک گسترده در سطح منطقه است.

رایزنی تهران با مسکو و پکن

شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که در این تماس تلفنی، رضایی و پوتین درباره تحولات منطقه‌ای و جهانی، به ویژه وضعیت غرب آسیا، رایزنی کردند. دو طرف بر ادامه همکاری‌های راهبردی خود در چارچوب نقشه راه تعیین شده از سوی رهبران دو کشور تاکید کردند. پیش از این تماس، وزارت امور خارجه روسیه نیز نسبت به گزارش‌های حمله جدید به ایران ابراز نگرانی شدید کرده بود.

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در همین روز، وانگ یی وزیر امور خارجه چین، علی باقری کنی را در پکن دیدار کرد. وانگ یی تاکید کرد که طرف‌های درگیر در مناقشه خاورمیانه باید به جای استفاده از سلاح، بر راه حل‌های سیاسی تمرکز کنند و گفت و گو کلید حل بحران است. چین از ایران در حفاظت از حاکمیت و امنیت خود حمایت خواهد کرد.

علی باقری کنی در این دیدار، چین را قدرتی مسئول در جامعه بین المللی و شریک راهبردی جمهوری اسلامی دانست. او از تلاش‌های جمهوری خلق چین و ابتکار شی جین پینگ برای ایجاد ساختار امنیتی جدید در منطقه استقبال کرد و گفت تهران به دنبال مشارکت چین در تضمین تعهدات بین المللی است.

مذاکرات غیرمستقیم و سناریوهای دیپلماتیک

عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه دهم نوامبر اعلام کرد که تهران برای هر دو سناریوی دیپلماسی و اقدام نظامی بیش از گذشته آماده است. او هشدار داد که اگر آمریکا بار دیگر دست به اقدام نظامی بزند، با نتیجه بدتری نسبت به گذشته روبه رو خواهد شد.

عراقچی افزود که با توجه به حساسیت شرایط، رایزنی‌ها فشرده شده و قطر و پاکستان به عنوان میانجی‌های فعال نقش دارند. او گفت بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش شروط ایران بستگی دارد و در صورت پذیرش این شروط، مذاکرات از سر گرفته می‌شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه نیز تاکید کرد که توپ در زمین آمریکاست و تهران طرح هفت روزه خود را مطرح کرده است.

دونالد ترامپ طرح هفت روزه عراقچی را که سی شهریور ارائه شد، رد کرده است. بقایی همچنین درباره مذاکرات فشرده اخیر با میانجیگران قطری گفت که مبنای گفتگوها همان طرح هفت روزه است که به صورت فشرده شده و نشان از حسن نیت تهران دارد. او تاکید کرد که هیچ تغییری در ترکیب هیات مذاکره کننده رخ نداده و محمدباقر قالیباف همچنان نماینده ارشد ایران است.

دیدار وزیر خارجه چین با عربستان و تحولات داخلی

وانگ یی وزیر خارجه چین، مساعد العیبان مشاور امنیت ملی عربستان سعودی را نیز در پکن دیدار کرد. وی پیام ویژه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را به شی جین پینگ تحویل داد. وانگ یی تاکید کرد که پکن آماده همکاری با ریاض برای پیشرفت روابط دوجانبه و حفاظت از امنیت انرژی است.

مسعود پزشکیان رئیس دولت ایران نیز روز دوشنبه اعلام کرد که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اختیاراتی در زمینه گفتگوها به دولت داده است. او درباره جزئیات این اختیارات توضیحی نداد اما این خبر نشان‌دهنده تلاش برای تسهیل فرآیند دیپلماتیک در شرایط پیچیده منطقه‌ای است.