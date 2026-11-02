شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه با حضور ۲۵۰ هنرمند از ۳۱ استان کشور و بیش از ۲۰۰ غرفه در روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه افتتاح شد. این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و توسعه گردشگری است.

کیومرث اعظمی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه در آیین گشایش شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه اعلام کرد که این رویداد بزرگ با هدف معرفی ظرفیت‌های بالای این صنعت، حمایت مستقیم از هنرمندان و صنعتگران ، توسعه بازار فروش و ایجاد زمینه برای تبادل تجربه میان فعالان این حوزه برگزار شده است. این نمایشگاه گسترده به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی استان، بستری مناسب برای نشان دادن توانمندی‌های بخش تولید هنری کشور فراهم کرده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه افزود: حضور هنرمندان و صنعتگران از ۳۱ استان کشور، فرصت مناسبی برای معرفی تنوع فرهنگی، هنری و قومی ایران در کرمانشاه فراهم کرده است. در این نمایشگاه بیش از ۲۰۰ غرفه برپا شده و ۲۵۰ هنرمند و صنعتگر، آثار و تولیدات خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده‌اند. این تعداد غرفه‌ها و شرکت‌کنندگان نشان‌دهنده اهمیت و گسترش این رویداد در سطح ملی است.

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اعظمی با اشاره به مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف در این نمایشگاه گفت: اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای، مددجویان زندان‌ها، اداره‌کل بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، بسیج هنرمندان، اداره‌کل پست و اداره‌کل ورزش و جوانان استان در این رویداد حضور دارند. این مشارکت گسترده دستگاه‌های دولتی و غیردولتی نشان‌دهنده اجماع عمومی بر حمایت از این صنعت حیاتی است.

او افزود: اداره‌کل ورزش و جوانان استان نیز با معرفی بازی‌های بومی و محلی، بخشی از میراث ناملموس و فرهنگ عمومی مناطق مختلف را به بازدیدکنندگان معرفی می‌کند. همچنین آثار و دستاوردهای جشنواره شیرین‌دخت در این نمایشگاه به نمایش درآمده است. حضور بازی‌های بومی و محلی به غنای فرهنگی این رویداد افزوده و تجربه‌ای کامل‌تر را برای بازدیدکنندگان رقم زده است.

مشارکت شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع دستی در رویداد

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه تأکید کرد: در شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه، شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع‌دستی نیز حضور دارند و بخشی از ظرفیت‌های شاخص این مناطق در رشته‌های مختلف معرفی می‌شود. این حضور ویژه به معرفی دقیق‌تر و عمیق‌تر فرهنگ بومی هر منطقه کمک می‌کند و فرصتی برای توسعه گردشگری فرهنگی فراهم می‌آورد. اعظمی با تأکید بر اهمیت این نمایشگاه گفت: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی صنایع‌دستی می‌تواند به رونق تولید، تقویت اقتصاد هنرمندان، معرفی توانمندی‌های استان‌ها و توسعه گردشگری فرهنگی کمک کند.

آیین گشایش این نمایشگاه با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه، مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان، فرماندار کرمانشاه، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و جمعی از هنرمندان و صنعتگران برگزار شد. حضور مقامات رسمی و فعالان صنعت هنر در این مراسم نشان‌دهنده اهمیت بالا و حمایت قوی از این رویداد است.

تأثیر نمایشگاه بر اقتصاد و گردشگری استان کرمانشاه

این رویداد بزرگ با هدف ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برگزار شده و می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد محلی داشته باشد. نمایشگاه ۱۶ روزه فرصتی برای فروش مستقیم آثار و افزایش درآمد هنرمندان است. همچنین این رویداد می‌تواند به جذب گردشگر به استان کرمانشاه کمک کند و شهرت آن را در سطح ملی افزایش دهد.

کیومرث اعظمی در سخنرانی خود بر لزوم تداوم چنین رویدادهایی تأکید کرد. او افزود که حمایت از هنرمندان و صنعتگران نه تنها یک اقدام فرهنگی، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای توسعه پایدار استان است. این رویداد با نمایش آثار متنوع و باکیفیت، الگویی برای سایر استان‌ها در برگزاری رویدادهای مشابه فراهم می‌کند.