رئیس کل بانک مرکزی از گشایش‌های پیش رو در تجارت خارجی خبر داد و بر تسهیل فعالیت تجار ایرانی و کنترل تورم تأکید کرد. وی همچنین از پیشرفت در اتصال شبکه‌های بانکی ایران و روسیه و رفع مشکلات گشایش ال‌سی سخن گفت.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصاد ی ایرانی که با حضور جمعی از تجار و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، به تشریح آخرین وضعیت روابط پولی و بانکی ایران و روسیه پرداخت.

او با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، از گشایش‌های پیش رو در مسیر تجارت خارجی ایران خبر داد و گفت که بانک مرکزی سیاست‌هایی را برای کنترل تورم و نقدینگی و افزایش قدرت خرید مردم در دستور کار قرار داده است. همتی در این نشست که با هدف بررسی راهکارهای توسعه مناسبات تجاری دو کشور برگزار شد، اظهار داشت: سطح کنونی مبادلات تجاری ایران و روسیه در گزارش‌های رسمی حدود ۶ میلیارد دلار است که از نگاه ما این رقم باید ارتقا یابد.

وی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های کریدور شمال-جنوب در راستای توسعه مناسبات دو کشور تأکید کرد و افزود: علاوه بر امکانات خوبی که در روسیه وجود دارد، ما نیز منابع خوبی در اختیار داریم و می‌توانیم همکاری‌های خود را گسترش دهیم. رئیس کل بانک مرکزی از طرح پیشنهادهای جدید در تعاملات پولی و بانکی ایران و روسیه در دیدار روز جاری با همتای خود خبر داد و نوید داد که مشکلات مورد اشاره تجار در این نشست درباره گشایش ال‌سی در پی مذاکرات انجام شده رفع شود.

همتی با اشاره به اینکه در این جلسه گلایه‌ای درباره نرخ ارز مطرح نشد، این موضوع را نشانه موفقیت سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز دانست و گفت: رویکرد بانک مرکزی در موضوع یکپارچه‌سازی ارز مبتنی بر رویکردی علمی است و ما اعتقاد داریم که اقتصاد را باید به شکل مناسبی اداره کنیم. اداره کردن صحیح اقتصاد تنها محدود به تأمین معیشت مردم نیست، بلکه تأمین رفاه آنها، توسعه و پیشرفت آینده کشور را نیز شامل می‌شود.

وی همچنین به اجرای مرحله سوم اتصال شبکه‌های بانکی شتاب ایران و میر روسیه اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح در دو ماه آینده کامل و جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد که می‌تواند تحول بزرگی در تسهیل تراکنش‌های مالی بین دو کشور ایجاد کند. کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، نیز در این نشست سخنرانی کرد و با اشاره به رخدادها و تحولات ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت توجه به تجارت با کشورهای واقع در شمال ایران تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت دستورالعمل‌های خوبی را در این راستا صادر کرده است و ما روسیه را تنها به عنوان یک متحد سیاسی صرف نمی‌بینیم، بلکه به دنبال ارتقای سطح تجارت و از میان برداشتن موانع فراروی مبادلات تجاری دو کشور هستیم. جلالی با بیان اینکه مذاکرات رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و روسیه در مسکو به مدت دو ساعت و در فضای تخصصی و فنی انجام شد، تصریح کرد: با مقاومت و ایستادگی افتخارآمیز ملت ایران و رشادت نیروهای مسلح کشورمان، جایگاه و منزلت ایران در عرصه بین‌المللی ارتقا یافته است و این وضعیت زمینه‌ساز پیشرفت‌ها و کسب افتخارات بعدی میهن اسلامی خواهد بود.

در ادامه این نشست، شماری از فعالان اقتصادی و تجار ایرانی به بیان مسائل و پیشنهادهای خود برای ارتقای سطح تجارت با روسیه پرداختند که نشان‌دهنده عزم جدی بخش خصوصی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با این کشور است. بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که از تمام ظرفیت‌های خود برای رفع موانع و تسهیل فعالیت تجار ایرانی استفاده خواهد کرد و برنامه‌های جامعی برای کنترل تورم و نقدینگی در دست اجرا دارد





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