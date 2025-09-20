گشایش نمایشگاه «به نام ایران»: مروری بر هنر پوستر ایران با حضور طراحان برجسته

نمایشگاه «به نام ایران» با نمایش ۳۵ پوستر از ۳۵ طراح گرافیک برجسته ایرانی در گالری خانه فرهنگ و هنر گویا افتتاح شد. این رویداد هنری، نگاهی به سیر تحول هنر پوستر در ایران دارد و فرصتی برای گردهمایی هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر گرافیک فراهم آورد.

نمایشگاه پوستر های «به نام ایران » که آثار برجسته طراحان گرافیک چند نسل از ایران را در بر می‌گیرد، در گالری خانه فرهنگ و هنر گویا گشایش یافت. این رویداد هنر ی با حضور ۳۵ هنر مند طراح گرافیک برجسته، مجموعه‌ای چشمگیر از ۳۵ پوستر را به نمایش گذاشت. افتتاحیه این نمایشگاه عصر جمعه ۲۸ شهریورماه برگزار شد و هنر مندان و علاقه‌مندان به هنر گرافیک را گرد هم آورد. این نمایشگاه فرصتی بی‌نظیر برای تماشای تنوع و خلاقیت در هنر پوستر ایران فراهم آورد و نگاهی گذرا به سیر تحول این هنر در دهه‌های اخیر داشت.

هنرمندان شرکت‌کننده در این نمایشگاه، از پیشکسوتان نام‌آشنا تا چهره‌های جوان و نوظهور، طیف وسیعی از سبک‌ها و رویکردهای طراحی گرافیک را به نمایش گذاشتند. این ترکیب متنوع، بازدیدکنندگان را با گستره وسیعی از ایده‌ها و تکنیک‌های طراحی گرافیک آشنا کرد و نشان داد که هنر گرافیک ایران همچنان پویا و زنده است.\در میان هنرمندان شرکت‌کننده در این نمایشگاه، نام‌های درخشانی چون قباد شیوا، ابراهیم حقیقی، حسین خسروجردی، مصطفی گودرزی، مجید عباسی، فرزاد ادیبی، کوروش پارسانژاد، مسعود نجابتی، علی بوستان، کیانوش غریب‌پور، آرمان داوودی، مریم کهوند، اونیش امین‌الهی، سیدحسن موسی‌زاده، محسن دائی‌نبی، بابک اربابی، محمد روح‌الامین، محمدرضا دوست‌محمدی، احسان مهدوی، نجمه فامیل‌دشتی، میثم نامدار، شعیب ابوالحسنی، مریم پروانه، دانیال فرخ، صابر شیخ‌رضایی، حامد مغروری، علیرضا حصارکی، محمد فراهانی، حمید قربان‌پور، محمد رازقی، عاطفه شید مؤدب، مژده عالی‌پور، لیلا نیرومند، مهران پندار و امیرحسین میرابی به چشم می‌خورد. این هنرمندان، هر یک با سبک و امضای منحصربه‌فرد خود، به خلق آثار پوستر پرداخته‌اند که بازتاب‌دهنده تاریخ، فرهنگ و دغدغه‌های جامعه ایرانی است. آثار ارائه شده در این نمایشگاه، نه تنها از نظر زیبایی‌شناسی حائز اهمیت هستند، بلکه از نظر انتقال پیام و برقراری ارتباط با مخاطب نیز برجسته می‌باشند. بازدیدکنندگان می‌توانستند از نزدیک، مهارت و خلاقیت این هنرمندان را در طراحی پوسترها مشاهده کنند و با دیدگاه‌های مختلف هنری آشنا شوند. نمایشگاه «به نام ایران»، فرصتی مغتنم برای قدردانی از زحمات هنرمندان طراح گرافیک ایران و ترویج هنر گرافیک در جامعه بود.\علاوه بر نمایش آثار هنری، این نمایشگاه فرصتی برای گردهمایی هنرمندان، تبادل نظر و ایجاد ارتباط بین نسل‌های مختلف طراحان گرافیک نیز فراهم آورد. برگزاری چنین رویدادهایی، نقش مهمی در ارتقای هنر گرافیک ایران و معرفی آن به مخاطبان داخلی و خارجی دارد. در حاشیه این نمایشگاه، نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی نیز برگزار شد که به افزایش دانش و آگاهی علاقه‌مندان به هنر گرافیک کمک کرد. این برنامه‌ها شامل بررسی روند طراحی پوستر، معرفی تکنیک‌های نوین و بحث و تبادل نظر در مورد مسائل روز هنر گرافیک بود. نمایشگاه «به نام ایران» با استقبال گسترده‌ای از سوی هنرمندان، دانشجویان و عموم مردم مواجه شد و نشان داد که هنر گرافیک همچنان جایگاه ویژه‌ای در میان هنرهای تجسمی دارد. این رویداد، گامی مهم در جهت حفظ و ارتقای میراث هنری ایران و معرفی آن به نسل‌های آینده بود. بازدیدکنندگان از این نمایشگاه، با مجموعه‌ای از پوسترهای خلاقانه و تاثیرگذار روبرو شدند که هر یک، داستانی از تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی را روایت می‌کردند. این نمایشگاه، پلی میان گذشته و حال هنر گرافیک ایران زد و چشم‌اندازی روشن از آینده این هنر را به نمایش گذاشت





