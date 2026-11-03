مقامات ایرانی و آمریکایی بر فاصله زیاد برای توافق صلح تأکید دارند. میانجیان در تلاش برای کاهش اختلافات هستند و شروط تهران برای بازگشایی تنگه هرمز مطرح شده است.

بر اساس گزارش‌های اخیر، تهران و واشنگتن هنوز با دستیابی به توافقی پایدار برای پایان دادن به جنگ فاصله‌های قابل‌توجهی دارند. این فاصله دیپلماتیک در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های فشرده و میانجی‌گری‌های بی‌وقفه برای کاهش اختلافات میان دو طرف در جریان است. هر یک از طرفین شروط سخت‌گیرانه‌ای را برای توقف تنش‌ها و بازگشایی مسیرهای حیاتی تجاری مطرح کرده‌اند.

شرط بازگشایی تنگه هرمز توسط تهران

مقامات ارشد ایرانی تأکید دارند که اگر ایالات متحده آمریکا خواهان بازگشایی تنگه هرمز باشد، باید پذیرای شروط تهران باشد. این رویکرد نشان می‌دهد که هرگونه پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای یا کاهش تنش‌ها، منوط به پذیرش خواسته‌های کلیدی ایران از سوی واشنگتن است.

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عملیات نظامی سپاه در آب‌های بین‌المللی

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش داده است که طی یک بازه زمانی نه‌روزه، یازده نفتکش متخلف در تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی و انفجار شدند. نیروی دریایی سپاه اعلام کرد که از ساعات ابتدایی بامداد امروز تاکنون سه فروند نفتکش متخلف در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شده‌اند. این رویداد باعث شده است تا صیادان در بخش شرقی تنگه هرمز شبی روشن را تجربه کنند که نشانه‌ای از عملیات‌های نظارتی و انضباطی در این آبراه استراتژیک است.

واکنش‌های سیاسی و هشدارهای نظامی

سخنگوی ارتش ایران اعلام کرد که پاسخ بعدی به اقدامات آمریکا گسترده‌تر خواهد بود. این هشدار در حالی ردیف می‌شود که قالیباف نیز توپ را در زمین آمریکا دانست و بیان کرد اگر آمریکا جنگ نمی‌خواهد باید از آن جلوگیری کند. ادعاهای پیش‌انتخاباتی ترامپ و معاونش علیه ایران نیز به عنوان عاملی برای تشدید بی‌اعتمادی در محافل دیپلماتیک مطرح شده است.

نقش قطر در دیپلماسی و بازگشت تیم‌ها

تیم مذاکراتی قطر، که نقش میانجی را ایفا می‌کند، در مسیر بازگشت از تهران به دوحه قرار دارد. همزمان، تیم مذاکره‌کننده ایرانی نیز در همین پرواز به آن‌ها ملحق می‌شود. خبرنگار اکسیوس تأیید کرده است که مذاکرات در روز جاری نیز ادامه خواهد یافت تا شاید گشایشی در بن‌بست‌های موجود ایجاد شود.

تحلیل دکترین نظامی و رقابت‌های راهبردی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران از دکترین جنگ منطقه‌ای عبور کرده و به جنگ بدون محدودیت جغرافیایی روی آورده است. این تغییر استراتژی در سایه رقابت راهبردی میان شی و ترامپ اتفاق می‌افتد که جزئیات معامله میان آن‌ها هنوز مشخص نیست. در داخل نیز دستورالعمل‌های جدیدی برای ساماندهی کافه‌ها تدوین می‌شود و پرونده سکوی طلا پیگیری می‌شود.