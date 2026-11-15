گسست دیپلماتیک ایران و اروپا: تحلیل علی ماجدی از آینده روابط و تهدیدات

علی ماجدی، دیپلمات پیشین و سفیر سابق ایران در آلمان، به تحلیل وضعیت سرد روابط ایران و اروپا می‌پردازد و ضرورت پرهیز از بیان نام کشورهای خاص در صورت درگیری نظامی را تشریح می‌کند.

روابط میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر با تشدید تنش‌های سیاسی و امنیتی، به یکی از سردترین مقاطع تاریخی خود دست یافته است. این فروپاشی در مناسبات، ریشه در تأثیرگذاری جنگ اوکراین بر مناسبات تهران و پایتخت‌های اروپایی دارد که شکاف میان دو طرف را عمیق‌تر کرده بود. تحولات نظامی بعدی، به‌ویژه جنگ دوازده روزه و سپس جنگ چهل روزه، ابعاد جدیدی به این تقابل بخشید و پیچیدگی‌های موجود را بیشتر نمود.

نقش فعال‌سازی مکانیسم ماشه در تیرگی روابط

نقش‌آفرینی کشورهای اروپایی در پرونده هسته‌ای ایران، از جمله فعال‌سازی مکانیسم ماشه و همراهی با صدور قطع‌نامه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از عوامل اصلی افزایش تیرگی روابط دو طرف بوده است. این اقدامات، زمینه‌ساز سیاسی و دیپلماتیک برای تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل تلقی می‌شود. از دیدگاه مقامات ایران، مواضع اروپا نه‌تنها در کاهش تنش‌ها مؤثر نبوده، بلکه به تکمیل فشارهای سیاسی و امنیتی علیه کشور انجامیده است.

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اکنون با طرح موضعی مبنی بر اینکه هرگونه حمله نظامی مجدد با پاسخی بدون محدودیت جغرافیایی مواجه خواهد شد، مناسبات تهران و پایتخت‌های اروپایی به مرحله‌ای فراتر از سردی متعارف دیپلماتیک ورود کرده‌اند. این وضعیت که می‌توان آن را گسست راهبردی و تعلیق جدی چشم‌انداز احیای روابط توصیف کرد، تا نقطه مرگ دیپلماتیک پیش رفته است. پرسش اساسی این است که مناسبات ایران و قاره سبز در سایه وضعیت نه جنگ و نه صلح، چه مسیری را در پیش خواهد گرفت.

بررسی اظهارات محسن رضایی و وزیر خارجه درباره هدف‌گیری اروپا

در ماه‌های اخیر، اظهاراتی درباره احتمال گسترش دامنه تقابل نظامی ایران و هدف قرارگرفتن کشورهای اروپایی در صورت وقوع جنگی مجدد از سوی محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، مطرح شده است. در همین زمینه، از نه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، یونان، رومانی، آلبانی، پرتغال و قبرس، به‌عنوان اهداف احتمالی از سوی برخی افراد نام برده شده است. علی ماجدی در پاسخ به این شایعات تأکید کرد که شخصی ایشان نشنیده‌اند آقای محسن رضایی نام کشوری از اروپا را به‌عنوان هدف احتمالی مطرح کرده باشند.

اشاره به نه کشور اروپایی به‌عنوان اهداف احتمالی ایران، در رسانه‌ها مطرح شده و لزوماً به اظهارات مستقیم محسن رضایی بازنمی‌گردد. در اظهارات رسمی، صرفاً به اروپا اشاره شده است. البته این اظهارات صرفاً به آقای رضایی محدود نبوده و وزیر امور خارجه نیز بدون نام بردن از کشور یا منطقه مشخصی، به این موضوع اشاره کرده‌اند که محدودیتی در زمینه پاسخ ایران وجود ندارد. تا جایی که اطلاع موجود است، ایشان نه نام منطقه‌ای را ذکر کرده‌اند و نه از کشور مشخصی نام برده‌اند.

هزینه‌های سیاسی بیان نام کشورهای خاص در سناریوهای نظامی

علی ماجدی، دیپلمات باتجربه با سابقه معاونت کل وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری در امارات، سفارت در برزیل و ژاپن، و سفارت در آلمان از مهر ۱۳۹۳ تا پایان ۱۳۹۷، معتقد است که بیان نام کشورهای خاص در صورت وقوع جنگ، از منظر دیپلماسی جای بحث و تأمل جدی دارد. او استدلال می‌کند که حتی اگر اختیاری برای مقابله وجود داشته باشد، ضرورتی برای نام بردن از کشور یا منطقه وجود ندارد و چنین اقدامی تنها هزینه سیاسی ایجاد می‌کند.

طرح مسائل در چنین فضایی، جز ایجاد هزینه برای روابط خارجی کشور، اثر سازنده دیگری نخواهد داشت. ماجدی خاطرنشان کرد که هنوز مشخص نیست در صورت وقوع جنگی دیگر، اساساً کدام کشور وارد این منازعه خواهد شد و کدام کشور از ورود به آن خودداری خواهد کرد. بنابراین، طرح این‌گونه اظهارات از منظر سیاسی قابل دفاع نیست و او به‌عنوان یک دیپلمات با آن مخالف است.

پیوند تحولات اوکراین با معادلات امنیتی خاورمیانه و آینده دیپلماسی

با توجه به پیچیده‌ترشدن معادلات جنگ اوکراین و استمرار تنش میان اروپا و روسیه، برخی تحلیلگران معتقدند تحولات مربوط به جنگ ایران نیز به‌نوعی با سرنوشت جنگ اوکراین گره خورده است. علی ماجدی که سابقه دیپلماسی در آلمان را دارد و تحولات اروپا را از نزدیک دنبال کرده است، بر این باور است که شفاف‌سازی راهبردها باید در چارچوب وزارت امور خارجه و توسط مسئولان ذی‌ربط این وزارتخانه دنبال شود. ورود سایر بازیگران به این بحث‌ها، جایگاه و ضرورتی برای آن‌ها قائل نیست و تنها می‌تواند پیچیدگی‌های دیپلماتیک را افزایش دهد.

آینده روابط تهران و پایتخت‌های اروپایی در گرو مدیریت این ابهامات و پرهیز از اقداماتی است که هزینه سیاسی روابط را افزایش دهد. دیپلماسی هوشمندانه و پرهیز از بیان نام کشورهای خاص می‌تواند از تبدیل شدن اروپا به جبهه جدیدی در تقابل با ایران پیشگیری کند. چشم‌انداز روابط دو طرف در چنین شرایطی نیازمند بازنگری راهبردها و تمرکز بر منافع متقابل و جلوگیری از گسترش بحران به عرصه‌های غیرضروری است.