سردار طلایی‌نیک از افزایش ذخایر تسلیحاتی و مردمی‌سازی صنعت دفاعی خبر داد و بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی در مستندسازی وقایع دفاع مقدس دوم و سوم تأکید کرد.

سردار رضا طلایی‌نیک ، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با اعلام افزایش قابل توجه ظرفیت‌های پشتیبانی و ذخایر استراتژیک تسلیحاتی کشور، بر توسعه تولیدات دفاعی مبتنی بر فناوری‌های نوین و گسترش صنعت دفاعی از طریق مردمی‌سازی تأکید کرد.

توسعه صنایع دفاعی و ذخایر استراتژیک

وی در توضیح وضعیت فعلی توانمندی‌های نظامی کشور افزود که وزارت دفاع و شبکه همکاران آن شامل شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی، روند توسعه فناوری‌ها و تولیدات دفاعی را به‌ویژه در حوزه تجهیزات، تسلیحات و مهمات راهبردی در حال پیگیری هستند.

Also read عراقچی برای پایان جنگ از طریق دیپلماسی امیدوار است؛ ترامپ شرایط توافق را ناقابل قبول دانست

سردار طلایی‌نیک خاطرنشان ساخت که برخلاف ادعاهای مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی، ظرفیت‌های پشتیبانی از نیروهای مسلح افزایش یافته و ذخایر استراتژیک مناسبی برای تأمین تسلیحات در اختیار است.

وی همچنین اشاره کرد که علاوه بر ظرفیت‌های پیش از جنگ، واحدهای تولیدی با رعایت الزامات پدافند غیرعامل و تدابیر ایمن‌سازی فعال‌تر شده‌اند و نیروهای مسلح اولویت ویژه‌ای برای حوزه‌های تحقیقاتی و نوآورانه قائل شده‌اند.

تکلیف قانونی دستگاه‌ها برای مستندسازی وقایع

سردار طلایی‌نیک در جریان بازدید از نمایشگاه برنامه‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران، بر لزوم مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی در ثبت و مستندسازی وقایع جنگ رمضان و دفاع مقدس ۱۲ روزه تأکید کرد.

سخنگوی وزارت دفاع تصریح کرد که این دستگاه‌ها باید با راهبری بنیاد مذکور، اسناد را در حوزه‌های حقوقی، فرهنگی و هنری آماده کنند تا برای انتقال به نسل‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

وی این مشارکت را یک تکلیف قانونی برای تکمیل و غنی‌سازی مستندات وقایع مهم و تاریخ‌ساز ملت ایران در امتداد دفاع مقدس هشت‌ساله دانست و از هنرمندان و محققان برای تبدیل این وقایع به آثار هنری و ادبی قدردانی نمود.

ایستادگی ملت ایران و نماد حقانیت

وی دفاع مقدس را نماد حقانیت مردمی دانست که با وجود مظلومیت، در برابر دشمنان ایستادگی کردند و فداکاری دانش‌آموزان شهید، اقشار مردم، فرماندهان و امام شهید را باید در تاریخ ماندگار کرد.

سردار طلایی‌نیک نتیجه‌گیری کرد که این ایستادگی بیش از گذشته الهام‌بخش ملت‌های آزاده بوده و بنیاد حفظ آثار با بهره‌گیری از ظرفیت فعالان فرهنگی، این مأموریت را به‌خوبی انجام می‌دهد.